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 Спорт, За кордоном
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Все про:Бразилія (57) Бубка (11) хабар (2659) Олімпійські ігри-2016 (118)

 "Я повністю заперечую всі помилкові заяви, зроблені колишнім губернатором Ріо", - Бубка відреагував на звинувачення в корупції

Член Міжнародного олімпійського комітету, олімпійський чемпіон Сергій Бубка відкинув звинувачення в отриманні хабара при виборі місця проведення літніх Олімпійських ігор 2016 року.

Про це він написав у своєму Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

Я повністю заперечую всі помилкові заяви, зроблені колишнім губернатором Ріо, - Бубка відреагував на звинувачення в корупції 01

"Я повністю заперечую всі помилкові заяви, зроблені колишнім губернатором Ріо, якого зараз чекає тривале ув'язнення через корупцію. Мої адвокати використовують всі правові інструменти, щоб спростувати звинувачення і захистити мої права", - коментує ситуацію Бубка.

Я повністю заперечую всі помилкові заяви, зроблені колишнім губернатором Ріо, - Бубка відреагував на звинувачення в корупції 02

Читайте також: Ексгубернатор Ріо-де-Жанейро Кабрал звинуватив Бубку в можливому отриманні хабаря під час вибору столиці Олімпійських ігор-2016

"Пан Діак ніколи не зв'язувався зі мною з приводу виборів столиці Олімпійських ігор 2016 року. Мої адвокати написали пану Діаку і попросили його пояснити звинувачення пана Кабрала, який у своїх заявах помилково стверджує, що пан Діак міг отримати мій голос", - написав Бубка.

Нагадаємо, що раніше ексгубернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал у бразильському суді заявив, що за підтримку заявки міста при виборі столиці Олімпійських ігор 2016 почесний член Міжнародного олімпійського комітету Сергій Бубка нібито міг отримати від нього хабар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135880
 
 
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Поверю ли я этому совку?

Бибка это типа Шевченка - еле сдерживает ненависть к Украине(Шевченка - Андрея конечно, гонителя мяча по полю)))
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Правильно, Серёга, деньги не пахнут, главное не в чём не нуждаться.
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-- Слушай, Генриетта, -- сказал он жене, -- пора уже переносить мануфактуру к шурину.
-- А что, разве придут? -- спросила Генриетта Кислярская.
-- Могут прийти. Раз в стране нет свободы торговли, то должен же я когда-нибудь сесть?
-- Может быть, возьмешь с собой примус?-- Так тебе и разрешат держать в камере примус! Дай мне мою корзинку.
- Только в камере, переменив белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно.(с)
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Тобто практика хибних звинувачень у корупції не тільки від зеленої команди, а також від країни, де багато диких мавп.
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А ви згадайте, від якої партії був депутатом Бубка... Тому я більше повірю бразильцям і плювати, що там каже зелена ко-*****... Тим паче, зараз у Бразилії до влади нарешті прийшли не популісти, а праві і почали розгрібати корупцію ліваків.
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что за поддержку заявки города при выборе столицы Олимпийских игр-2016 почетный член Международного олимпийского комитета Сергей Бубка якобы мог получить от него взятку.

"якобы мог". тут явно лишние)
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Бибка ты не беспокойся...и адвокатов не гоняй зря.
Тебя проверит ФБР...)))
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А я думал что бублик подтвердит и сдаст ключи от квартиры где деньги лежат

а губернатор на 128 лет загремел...красота!
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Цензор.НЕТНовиниСпорт"Я повністю заперечую всі помилкові заяви, зроблені колишнім губернатором Ріо", - Бубка відреагував на звинувачення в корупції
 
 
 
 
 
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