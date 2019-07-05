 "Я повністю заперечую всі помилкові заяви, зроблені колишнім губернатором Ріо", - Бубка відреагував на звинувачення в корупції

Про це він написав у своєму Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я повністю заперечую всі помилкові заяви, зроблені колишнім губернатором Ріо, якого зараз чекає тривале ув'язнення через корупцію. Мої адвокати використовують всі правові інструменти, щоб спростувати звинувачення і захистити мої права", - коментує ситуацію Бубка.
"Пан Діак ніколи не зв'язувався зі мною з приводу виборів столиці Олімпійських ігор 2016 року. Мої адвокати написали пану Діаку і попросили його пояснити звинувачення пана Кабрала, який у своїх заявах помилково стверджує, що пан Діак міг отримати мій голос", - написав Бубка.
Нагадаємо, що раніше ексгубернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал у бразильському суді заявив, що за підтримку заявки міста при виборі столиці Олімпійських ігор 2016 почесний член Міжнародного олімпійського комітету Сергій Бубка нібито міг отримати від нього хабар.
Бибка это типа Шевченка - еле сдерживает ненависть к Украине(Шевченка - Андрея конечно, гонителя мяча по полю)))
-- А что, разве придут? -- спросила Генриетта Кислярская.
-- Могут прийти. Раз в стране нет свободы торговли, то должен же я когда-нибудь сесть?
-- Может быть, возьмешь с собой примус?-- Так тебе и разрешат держать в камере примус! Дай мне мою корзинку.
- Только в камере, переменив белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно.(с)
"якобы мог". тут явно лишние)
Тебя проверит ФБР...)))
а губернатор на 128 лет загремел...красота!