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Все про:Росія (18437) Яценюк (1402)

 Росія - загроза для нас усіх. Ми мусимо це усвідомити і мати єдину позицію, - Яценюк у Канаді

"Росія, безумовно, втручалася в американські вибори. Росія, безумовно, втручалася в Brexit. Росія, безумовно, втручалася в низку європейських виборів. Росія, безумовно, втручається в українські вибори і в українську політичну систему. Отже, Росія становить загрозу для всіх. Ми мусимо це усвідомити і мати єдину позицію в цьому питанні".

Про це сказав Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в інтерв’ю канадському каналу CBC під час візиту до Торонто, повідомили в пресслужбі НФ.

У Торонто Арсеній Яценюк взяв участь у третій Конференції з підтримки реформ в Україні.

Він висловив вдячність нинішньому і минулому урядам Канади за підтримку України - і фінансову, і в питаннях військової співпраці: "Але найкращий спосіб підтримати Україну – позбутися російського військового чобота, який перебуває на українській землі. Дуже важливо консолідувати весь вільний світ. Я досі вірю, що вільний світ все ще існує і що в нас досі є лідери вільного світу".

Арсеній Яценюк нагадав, що нещодавно Росії дозволили повернутися в ПАРЄ: "Європейці підтримали цю ідею незважаючи на те, що на Росію були накладені санкції. Санкції на підставі незаконної анексії Криму, окупації Донецька і Луганська. Росія не виконала жодних умов. Але врешті-решт РФ повернулася до клубу цих так званих представників вільного світу".

"На моє переконання, ми маємо голосно заявляти свою позицію і триматися наших принципів", - підкреслив він.

"Для нас ключовим пріоритетом є відновлення нашої територіальної цілісності та запровадження нових санкцій проти Російської Федерації, втримання твердої позиції та єдності в Північній Америці та єдності в ЄС проти російської агресії", - наголосив лідер НФ.

Відповідаючи на запитання ведучої щодо поради, яку Арсеній Яценюк міг би дати Канаді напередодні їхніх виборів для запобігання втручанню РФ, він сказав: "Будьте пильними. Росія буде зацікавлена у втручанні у ваші вибори. Ви стоїте на своїх позиціях, ви підтримуєте цінності вільного світу, ви підтримуєте український народ, ви – член НАТО, і ваші вибори, безумовно, будуть цікавими для російської ФСБ, російської розвідки і Кремля. Тому пам'ятайте про це і робіть усе можливе, щоб не допустити втручання Росії у ваші вибори та у вашу політичну систему".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135879
 
   
 Топ коментарі
 
Європейці не бачать загрози, їх цікавлять росіскі гроші та ресурси.
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А взагалі який контраст між Яценюком і так званим "президентом".
Той про вину росії і півсловом не згадав...
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дійсно це я згадав у новині про сєню якісь порубані ліси)
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Європейці не бачать загрози, їх цікавлять росіскі гроші та ресурси.
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Трюдо - левак, поэтому он будет вместе с евробарыгами по тихому сливать Украину под громкие лозунги о её защите
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Ошибаетесь. Во время своего продуктивного визита в Канаду Владимир Александрович достиг высоких договоренностей в сфере киноиндустрии, столь необходимой сегодня Украине.
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Нет, я ее сплагиатил у владельца студии "95 квартал"
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ох сєня, сєня... як би від твоїх слів відросли вирубані бурбаком ліси
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Сеня ще й ліси порубав? Прям не сеня а моджахед-лісоруб)
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чукча не чітатєль? де в моєму пості написано про те, що сєня щось рубав?
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дійсно це я згадав у новині про сєню якісь порубані ліси)
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А взагалі який контраст між Яценюком і так званим "президентом".
Той про вину росії і півсловом не згадав...
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Такое впечатление, что Сеня погнал в Канаду заметать за Владимиром Александровичем. Напомнить, что Украине важна помощь не только в развитии кинематографа, но и в оборонной сфере.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосія - загроза для нас усіх. Ми мусимо це усвідомити і мати єдину позицію, - Яценюк у Канаді
 
 
 
 
 
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