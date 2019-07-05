 "Герої загинули недарма: Україна буде єдиною", - Зеленський про смерть військовослужбовців ЗСУ Жукова і Лободи

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента у Twitter.

"За останню добу Україна втратила двох захисників – солдата Олега Жукова та старшого солдата Едуарда Лободу. Важко підібрати слова співчуття для родин, скажу лише, що Герої загинули недарма: Україна буде єдиною, у цьому немає сумнівів!" - йдеться в повідомленні президента.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріл санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним: опубліковано фото з місця трагедії. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше в пресцентрі ОС у п'ятницю вранці повідомили, що за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, троє - дістали поранення і ще троє - бойові травми.

4 липня в Командуванні ООС повідомили, що від важких поранень, яких він зазнав під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мар'їнка, помер військовослужбовець ЗСУ, старший солдат Едуард Лобода.