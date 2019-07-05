 У разі пережеребкування буде неможливо своєчасно надрукувати потрібну кількість бюлетенів і доставити їх на дільниці, - ЦВК

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає Цензор.НЕТ.
ЦВК зазначає, що нею відповідно до частини четвертої статті 80 названого Закону в межах установленої імперативної вимоги стосовно строку проведення жеребкування (не пізніш як за двадцять чотири дні до дня голосування) 26 червня, тобто в останній день такого строку, було проведено жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені для голосування з виборів народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
З урахуванням проведеного жеребкування, в якому взяли участь усі політичні партії, кандидати в народні депутати від яких на той час були зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, постановою ЦВК від 26 червня 2019 року № 1345 було затверджено форму, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування в ЗБВО. Вказана постанова в судовому порядку в установлений процесуальним законом строк не була оскаржена і є чинною.
На виконання судового рішення з урахуванням результатів обговорення ситуації на нараді членів Комісії за участі уповноважених представників політичних партій у ЦВК з правом дорадчого голосу – суб'єктів виборчого процесу, довірених осіб, кандидатів у народні депутати України Комісія 30 червня 2019 року своєю постановою № 1383 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 26 червня 2019 року № 1345" включила до виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 позицію щодо Політичної партії "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" під № 22. При прийнятті цього рішення Комісія керувалася також положенням Закону України "Про вибори народних депутатів України", яке встановлює припинювальний строк для проведення жеребкування, а саме – до затвердження форми і тексту виборчого бюлетеня, тобто не пізніше 26 червня 2019 року, та не передбачає можливості його поновлення.
ЦВК не погоджується з вказаним рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду.
"Забезпечення прав одного суб'єкта виборчого процесу не може мати наслідком порушення прав та законних інтересів інших суб’єктів виборчого процесу та законного перебігу виборчого процесу в цілому як реалізації права виборців на вільне волевиявлення. Конституційний Суд України неодноразово застосовував принцип пропорційності, наприклад, у Рішенні від 25 січня 2012 року №3-рп/2012 (справа № 1-11/2012), де зазначив, що одним із елементів верховенства права є принцип пропорційності, який, зокрема, означає, що заходи повинні спрямовуватися на досягнення легітимної мети та мають бути співмірними з нею. ЦВК з огляду на неурегульованість Законом ситуації та виходячи із визначальних принципів дійсного демократичного виборчого процесу, зважила всі правові ризики та керувалася принципом дотримання "справедливого балансу" і забезпечення права виборців на вільне і усвідомлене волевиявлення", - пояснили в ЦМК
Комісія наголошувала, що включення до виборчого бюлетеня Політичної партії "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" під № 22 давало змогу забезпечити повноцінну реалізацію цією політичною партією, а також кандидатами в народні депутати України, включеними до виборчого списку цієї партії, прав та можливостей щодо участі у виборчому процесі та не порушувало прав та інтересів політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, а також інших суб’єктів та учасників виборчого процесу.
ЦВК повідомляє, що в разі необхідності проведення нового жеребкування наслідком буде неможливість вчасного друку необхідної кількості бюлетенів Державним підприємством "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" та забезпечення їх доставки для проведення голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
если не лень...
может просвятишься...
цепляются за власть НФ=1% и свынярчуки-барыги...
не хотят выборов видно...
но недолго осталось...
дождёмся...
патамушта - ***** враг №1... коррупция враг №1... парашенко кррупционер в Украине №1...
вы одного поля ягодки - враги...
что не понятного?
Никаких пережеребьевок не нужно .
хіба що внаслідок колективного ідіотизму штабу Єс ,що не вірить динаміці рейтингів,згідно якої Пєця восени без шансів..
Крім звичайно надзвичайних ситуацій!
до осени?
или дольше?
ты про каких идиотов говоришь?
І сивій гниді не забути подякувати за судову реформу.
при дуже кволій підтримці слухачів ))
"трудное наследие
царскогобарижного режима"
У Києві рішення щодо зміни назви проспекту Московського і проспекту Ватутіна на Степана Бандери і Романа Шухевича відповідно було ухвалене сумнозвісним Окружним адміністративним судом м. Києва. Це той самий суд, який не був люстрований після Революції гідності у зв'язку із тим, що попередній очільник Банкової зробив усе можливе, щоб ці судді пройшли нову атестацію. Це було давно, але зараз це «вистрелило», адже рішення ухвалила та суддя, яка судила майданівців.
https://vgolos.com.ua/news/golovni-konstruktory-revanshu_1013264.html
тепер судді просто дратують. Це - Окружний адміністративний суд міста Києва. Одіозний суд, який повинен був зникнути як явище в результаті судової реформи. Але після рішення президента Порошенка зник зі списку судів, що будуть розформовані.
Саме тутешня суддя Олеся Чудак вирішила повернути проспектам Бандери та Шухевича старі радянські імена - Московський та Ватутіна. Більше читайте тут: https://tsn.ua/********/za-tizhden-**********-sudi-vinesli-nizku-superechlivih-rishen-scho-voni-skasuvali-ta-dozvolili-1370613.html