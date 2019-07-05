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 Політика України
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 У разі пережеребкування буде неможливо своєчасно надрукувати потрібну кількість бюлетенів і доставити їх на дільниці, - ЦВК

4 липня Шостий апеляційний адміністративний суд за позовом Аграрної партії України своїм рішення постановив зобов'язати Центральну виборчу комісію "провести нове жеребкування відповідно до частини 4 статті 80 Закону України "Про вибори народних депутатів України" для визначення номерів політичних партій, під якими вони будуть розміщені у виборчому бюлетені для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та прийняти відповідне рішення за наслідками жеребкування".

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

ЦВК зазначає, що нею відповідно до частини четвертої статті 80 названого Закону в межах установленої імперативної вимоги стосовно строку проведення жеребкування (не пізніш як за двадцять чотири дні до дня голосування) 26 червня, тобто в останній день такого строку, було проведено жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені для голосування з виборів народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

З урахуванням проведеного жеребкування, в якому взяли участь усі політичні партії, кандидати в народні депутати від яких на той час були зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, постановою ЦВК від 26 червня 2019 року № 1345 було затверджено форму, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування в ЗБВО. Вказана постанова в судовому порядку в установлений процесуальним законом строк не була оскаржена і є чинною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд ухвалив рішення про нове жеребкування номерів партій у виборчому бюлетені. ЦВК це оскаржуватиме, - Сліпачук

На виконання судового рішення з урахуванням результатів обговорення ситуації на нараді членів Комісії за участі уповноважених представників політичних партій у ЦВК з правом дорадчого голосу – суб'єктів виборчого процесу, довірених осіб, кандидатів у народні депутати України Комісія 30 червня 2019 року своєю постановою № 1383 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 26 червня 2019 року № 1345" включила до виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 позицію щодо Політичної партії "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" під № 22. При прийнятті цього рішення Комісія керувалася також положенням Закону України "Про вибори народних депутатів України", яке встановлює припинювальний строк для проведення жеребкування, а саме – до затвердження форми і тексту виборчого бюлетеня, тобто не пізніше 26 червня 2019 року, та не передбачає можливості його поновлення.

ЦВК не погоджується з вказаним рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду.

"Забезпечення прав одного суб'єкта виборчого процесу не може мати наслідком порушення прав та законних інтересів інших суб’єктів виборчого процесу та законного перебігу виборчого процесу в цілому як реалізації права виборців на вільне волевиявлення. Конституційний Суд України неодноразово застосовував принцип пропорційності, наприклад, у Рішенні від 25 січня 2012 року №3-рп/2012 (справа № 1-11/2012), де зазначив, що одним із елементів верховенства права є принцип пропорційності, який, зокрема, означає, що заходи повинні спрямовуватися на досягнення легітимної мети та мають бути співмірними з нею. ЦВК з огляду на неурегульованість Законом ситуації та виходячи із визначальних принципів дійсного демократичного виборчого процесу, зважила всі правові ризики та керувалася принципом дотримання "справедливого балансу" і забезпечення права виборців на вільне і усвідомлене волевиявлення", - пояснили в ЦМК

Також дивіться: Вимога до ЦВК передрукувати бюлетені може зірвати вибори, - Разумков. ВIДЕО

Комісія наголошувала, що включення до виборчого бюлетеня Політичної партії "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" під № 22 давало змогу забезпечити повноцінну реалізацію цією політичною партією, а також кандидатами в народні депутати України, включеними до виборчого списку цієї партії, прав та можливостей щодо участі у виборчому процесі та не порушувало прав та інтересів політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, а також інших суб’єктів та учасників виборчого процесу.

ЦВК повідомляє, що в разі необхідності проведення нового жеребкування наслідком буде неможливість вчасного друку необхідної кількості бюлетенів Державним підприємством "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" та забезпечення їх доставки для проведення голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135875
 
 
 Топ коментарі
 
Так иначе к осени рейтинг соплей сдуется - совсем засохнут и зашкварятся
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цікава думка.... до суду звернулася аграрна партія, а всрався знову петька В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней и доставить их на участки, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1083
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Сива Свиня робить все, щоб зірвати вибори. Дуже в тюрьму не хочеться. А доведеться)
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цікава думка.... до суду звернулася аграрна партія, а всрався знову петька В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней и доставить их на участки, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1083
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а ты погугли связи между этими "партиями"...
если не лень...
может просвятишься...
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зубожылые могут вместо бюлетеня кидать в урну фотографию ваЗЕлина, или какую то зелень, например 100$
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Будут кидать свои зеленые сопли намотанные на кулак, испустив их на портрет клоуна
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чья победа? суды барыжный засандалил барыжному цику заяву по указанию барыги и это кто победил?
цепляются за власть НФ=1% и свынярчуки-барыги...
не хотят выборов видно...
но недолго осталось...
дождёмся...
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Дождемося! 100%.Тільки кошти можна використати було б кращим чином. Соєві клопи ще довго будуть пити кров у своїх людей.
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сЁмочка, а ты что ждешь от выборов? повышенную пенсию? не скоро. ты не доживешь до 150$ в месяц. зарплату детям? 500$ будет не раньше 2030, ты уже не порадуешься. элементарная экономика. новую квартиру вместо своей зассанной хрущевки? не мечтай. тарифы? так они же пошутили. 15 лет назад Юща внесли на руках, и целовали в #опу. и что? результат будет таким же уже осенью. у вас кретинов память как у мухи дрозофилы-20 секунд.
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я хочу чтобы вас-барыг соевых так же как и ***** кацапского путина из жизни нашей Украины, выкорчевать раз и навсегда...
патамушта - ***** враг №1... коррупция враг №1... парашенко кррупционер в Украине №1...
вы одного поля ягодки - враги...
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тебе б водки за счастье. ты же долбишь изопропил из 5л.
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Из-за Саака который не пройдет в Раду столько шума. Пусть снимается...
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Михо еще даст просраться Зеленым соплям Каломоева - он терпеть не может олигархов. особенно каломоева
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Мне кажется, все мутит Зеленский, на осенних выборах он набрал бы 76%, а не 42%...
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Попереджали ж ЗЕ що Міхо-ні в якому разі не можна впускати в країну! І ось -перші квіточки- із-за нього вже розпочався бардак з виборами! Ліха біда началом!
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отменить регистрацию сракишвилей - делов! В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней и доставить их на участки, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9991
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Оттягивание выборов выгодно только ПЕСикам . Они за пять лет показали что умеют по сему и уходят на свалку истории..
Никаких пережеребьевок не нужно .
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навряд...
хіба що внаслідок колективного ідіотизму штабу Єс ,що не вірить динаміці рейтингів,згідно якої Пєця восени без шансів..
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Тільки ідіоти проводять вибори в літні місяці!
Крім звичайно надзвичайних ситуацій!
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Так иначе к осени рейтинг соплей сдуется - совсем засохнут и зашкварятся
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Выростет, народ же на самом деле бедный и униженный, часто сталкивается с произволом разных "органов", поэтому любит обиженных, готовых служить народу, но которым злые барыги вставляют палки ... в колеса.
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Злой барыга-олигарх Каломойский конечно вставляет палки президенышу членограю, но не в колеса...
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Если это правда, то уже булки следует разминать многим; тогда понятно к чему про "внутренний конфликт" было сказано.
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Надзвичайна ситуація буде до тих пір поки соя не сяде за грати, другим методом вкрадене у народу не повернути!!
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пусть идиоты с нар.фронта и бпп сидят и дальше?
до осени?
или дольше?
ты про каких идиотов говоришь?
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так пускай новые бюллетни печатают. Бюджет же бездонный, так зебобики?
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а може простіше підрахуєву барижну ЦВК розігнати
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Если тот кто виновен в расходовании средств по ошибке или недомыслию выкупит старые бюллетени то печатайте хоть сто раз.Только"веселитесь"за свой счет
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Мабуть прийшов час вішати чортів у мантіях.
І сивій гниді не забути подякувати за судову реформу.
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Никто не мешает сдеать пережеребьевку что бы все номера совпали. ЦВК это умеет делать.
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Петрик зараз на мітингах бореться з червоними кульками..
при дуже кволій підтримці слухачів ))
У разі пережеребкування буде неможливо своєчасно надрукувати потрібну кількість бюлетенів і доставити їх на дільниці, - ЦВК - Цензор.НЕТ 6932
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Если бы ЦВК не выделывался и сразу зарегистровал Саакашвили то, тепрь не бегли с мокрыми штанами.
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пусть хоть всруться, но миха должен зебобу обстричь -чем меньше у зекретинов мест тем лучше для Украины)
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Тю, а нащо це аграрній партії, їх ж Вінник підтримав, і так рейтинг має вирости))))
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Дибилы не понимают что ставят палки в колеса не зеле а всем украинцам,и вот так почти 30 лет.Не понимая что через 25-30 лет украинцев посчитают на пальцах.
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4 липня Шостий апеляційний адміністративний суд за позовом Аграрної партії України своїм рішення постановив зобов'язати

"трудное наследие царского барижного режима"

У Києві рішення щодо зміни назви проспекту Московського і проспекту Ватутіна на Степана Бандери і Романа Шухевича відповідно було ухвалене сумнозвісним Окружним адміністративним судом м. Києва. Це той самий суд, який не був люстрований після Революції гідності у зв'язку із тим, що попередній очільник Банкової зробив усе можливе, щоб ці судді пройшли нову атестацію. Це було давно, але зараз це «вистрелило», адже рішення ухвалила та суддя, яка судила майданівців.



https://vgolos.com.ua/news/golovni-konstruktory-revanshu_1013264.html



тепер судді просто дратують. Це - Окружний адміністративний суд міста Києва. Одіозний суд, який повинен був зникнути як явище в результаті судової реформи. Але після рішення президента Порошенка зник зі списку судів, що будуть розформовані.
Саме тутешня суддя Олеся Чудак вирішила повернути проспектам Бандери та Шухевича старі радянські імена - Московський та Ватутіна. Більше читайте тут: https://tsn.ua/********/za-tizhden-**********-sudi-vinesli-nizku-superechlivih-rishen-scho-voni-skasuvali-ta-dozvolili-1370613.html

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Перенесення виборів не більш пізній термін, для зе і його співучасників, смерті подібно. Рейтинг СН почав своє закономірне падіння, а ту ще РНС зі схожим контекстом і лідером - взагалі біда за бідою
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ разі пережеребкування буде неможливо своєчасно надрукувати потрібну кількість бюлетенів і доставити їх на дільниці, - ЦВК
 
 
 
 
 
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