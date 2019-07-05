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 Поліцейського, який торгував амфетаміном, затримано в Луцьку, - СБУ. ФОТО

Інспектора-чергового міського відділу поліції Головного управління Нацполіції у Волинській області викрили на незаконному зберіганні та збуті психотропних речовин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що майор поліції реалізовував амфетамін на території обласного центру. Співробітники СБУ задокументували два факти збуту зловмисником психотропів.

"Правоохоронці затримали поліцейського згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць Луцька під час реалізації чергової партії амфетаміну", - йдеться в повідомленні.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили в помешканні фігуранта провадження психотропні речовини.

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Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу. Нині тривають невідкладні слідчі дії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 КК України.

Заходи з викриття та блокування протиправної діяльності поліцейського проводилися спільно з ДБР, підрозділом внутрішньої безпеки Національної поліції під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

Поліцейського, який торгував амфетаміном, затримано в Луцьку, - СБУ 01
Поліцейського, який торгував амфетаміном, затримано в Луцьку, - СБУ 02
Поліцейського, який торгував амфетаміном, затримано в Луцьку, - СБУ 03
Поліцейського, який торгував амфетаміном, затримано в Луцьку, - СБУ 04
Поліцейського, який торгував амфетаміном, затримано в Луцьку, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135873
 
 
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А че закладками не модно торговать,21 век вроде ).С торговцами тяжёлых наркотиков надо бороться .Надеюсь в Украине как в Нидерландах будет разделение на легкие и тяжолые наркотики и де-факто легализовано распостранение легких наркотиков.А За тяжолые можно давать и побольше.
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мала зарплата майора за нічогонероблення...
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я уже писал вот как то...что все понимают взрослые люди ...что вся контрабанда наркоты. оружия. товара другого ,конфискат...в большей степени делится на сотрудников силовых структур и развозятся по своим магазинам. подвалам и лавкам на продажу.покажут для показухи уничтожения наркоты или оружия там ржавого а всё хорошее идёт дальше на продажу. потом снова конфискат и снова перепродажа и так по кругу...гыгы работнички *** ..а как вы думаете откуда у них у всех рестораны.кафе. джипы. дети мажеры по заграницами и недвижемость и тут и там??? у одних бандитов изымают а другим продают! и всё мной написанной из открытых источников как грязи инфы было.есть и будут писать про это.акции добровольно здача оружия населения.... как вы думаете куда всё добро идёт. думаете в на переплавку? дауж...ну какой дурак будет у нас плавить оружие именное и брендовое и нулячее... Поліцейського, який торгував амфетаміном, затримано в Луцьку, - СБУ - Цензор.НЕТ 158
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПоліцейського, який торгував амфетаміном, затримано в Луцьку, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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