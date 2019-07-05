 Україна зафіксувала активність підводних човнів РФ у Босфорській протоці. МЗС поінформувало про це Туреччину, - Генштаб ЗСУ

Про це в коментарі УКРІНФОРМу повідомив представник Генштабу, помічник командувача ВМС ЗСУ з правової роботи - начальник юридичної служби Леонід Залюбовський, передає Цензор.НЕТ.
"Ми відмічаємо активність підводних човнів Російської Федерації, які під приводом проходу в ремонт порушують фактично конвенцію Монтре щодо проходу Босфорської протоки, за яку відповідає Туреччина. І ми проінформували МЗС України про те, що вбачаємо певні проблеми. Фактично це є порушенням. І наскільки мені відомо, міністерство (МЗС — ред.) надало запити до Турецької Республіки, вони знають про цю ситуацію і вивчають її", - повідомив Залюбовський.
Крім того, у доповіді під час міжнародної наукової конференції з морського права він наголосив, що за останні два місяці українські військові зафіксували збільшення активності РФ як у Середземному морі, так і в районі Чорного моря.
"Відповідно до цієї конвенції (Монтре — ред.) держави чорноморського регіону можуть надсилати свої підводні човни за територію Чорного моря лише з метою технічного обслуговування. Але Російська Федерація, вдаючи здійснення технічного обслуговування, робить фактично повноцінне розгортання підводних човнів в Середземному регіоні. Це очевидне порушення міжнародного права", - заявив представник Генштабу ЗСУ.
Крім того, він поінформував, що протягом наступних 3-4 років Російська Федерація планує побудувати ще 14 військових кораблів для їхньої дислокації в Чорному морі.
Статья 12.
Державы, прибрежные к Черному морю, будут иметь право проводить через Проливы, в целях возвращения к их базе, свои подводные лодки, сооруженные или купленные вне этого моря, если Турции заблаговременно было сделано уведомление о закладке или о покупке. Подводные лодки, принадлежащие названным Державам, могут равным образом проходить через Проливы для ремонта на верфях, расположенных вне этого моря, при условии, что точные данные по
этому поводу будут даны Турции. И в том, и в другом случае подводные лодки должны будут
плавать днем, и притом на поверхности, и проходить через Проливы в одиночку.
Такова суровая правда, свинособака кацапская)
Пердоган мог и был должен перекрыть пуйлу Босфор (по договоренности с Трампом и Порошенко) после захвата моряков возле Крыма, но не стал это делать = пуйло на коне, пердоган получил С400
Значит есть очень веская причина, что даже с угрозой национального позора - Путин всем россиянам сообщил о гибели экипажа лодки. Зачем он это сделал?!
Версий может быть очень много - техническая авария, устранение заговорщиков, вражеская диверсия и пр.
Но мне кажется что истинная причина вот какая!
Военный клан в РФ (начиная с Грузии, Крыма и Сирии) начал усиливаться и угрожать власти Путина. Чтобы "опустить" военных (Шойгу и его "ястребов"), Путин и обнародовал гибель экипажа. Аналогичное "опускание" военных и ГРУ было если вспомните когда сирийцы из С-300 вместо израильтян сбили русский самолет разведчик. Помните как различались заявления Шойгу и Путина? Шойгу говорил что это все подстроили подлые израильтяне (и чуть ли не что они и сбили самолет). А Путин заявил, что это просто случайность.
Аналогично Путин "опустил" ГРУ когда провалились агенты отравившие Скрипалей в Лондоне. Скорее всего по приказу Путина эти двое потом давали интервью по ТВ на всю РФ, чтобы все поняли, что эти двое точно грушники, которые облажались с позором!