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 Політика України, За кордоном
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Все про:Генштаб ЗС (392) підводний човен (24) Росія (18437) Туреччина (869) Чорне море (323)

 Україна зафіксувала активність підводних човнів РФ у Босфорській протоці. МЗС поінформувало про це Туреччину, - Генштаб ЗСУ

Україна, зафіксувавши активність підводних човнів Російської Федерації в Босфорській протоці, повідомила Туреччину про порушення Росією конвенції Монтре. Через МЗС України українські військові надали відповідні дані турецькій стороні.

Про це в коментарі УКРІНФОРМу повідомив представник Генштабу, помічник командувача ВМС ЗСУ з правової роботи - начальник юридичної служби Леонід Залюбовський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми відмічаємо активність підводних човнів Російської Федерації, які під приводом проходу в ремонт порушують фактично конвенцію Монтре щодо проходу Босфорської протоки, за яку відповідає Туреччина. І ми проінформували МЗС України про те, що вбачаємо певні проблеми. Фактично це є порушенням. І наскільки мені відомо, міністерство (МЗС — ред.) надало запити до Турецької Республіки, вони знають про цю ситуацію і вивчають її", - повідомив Залюбовський.

Крім того, у доповіді під час міжнародної наукової конференції з морського права він наголосив, що за останні два місяці українські військові зафіксували збільшення активності РФ як у Середземному морі, так і в районі Чорного моря.

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"Відповідно до цієї конвенції (Монтре — ред.) держави чорноморського регіону можуть надсилати свої підводні човни за територію Чорного моря лише з метою технічного обслуговування. Але Російська Федерація, вдаючи здійснення технічного обслуговування, робить фактично повноцінне розгортання підводних човнів в Середземному регіоні. Це очевидне порушення міжнародного права", - заявив представник Генштабу ЗСУ.

Крім того, він поінформував, що протягом наступних 3-4 років Російська Федерація планує побудувати ще 14 військових кораблів для їхньої дислокації в Чорному морі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135871
 
 
 Топ коментарі
 
превратите их в Лошарика...
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зато турецкие сухогрузы на многое способны
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а там есть АПЛ? Все же стоит подумать???
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Варшавянки и один Палтус.... и они не АПЛ
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Зачем, вполне хватит и среднего пожара, или взрыва торпеды. 1/3 экипажа вполне достаточно, чтобы довести гроб до рембазы.
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Со взрывом ватных пердаков. Хоть одна АПЛ в составе ЧФ РФ есть?
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Где англы, там и саксы. Это, как не Гоги горшки обжигает, а Гиви. А Гоги их продаёт.

Украина зафиксировала активность подлодок РФ в Босфорском проливе. МИД проинформировал об этом Турцию, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 871
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Есть признанный специалист Фома, им и фиксируют сигда
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Думаю хорошие люди подсказали, просто следят за теми кто шныряет рядом с кораблями НАТО которые в черном море
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Честно говоря, я плохо не понял. О конвенции Монтре: "государства черноморского региона могут присылать свои подводные лодки за территорию Черного моря только с целью технического обслуживания"(с). Ну, ладно- отремонтировали. А базируются они должны за пределами Черного моря??? Ну, допустим- Рашка и Турция могут себе такое позволить. А Румыния? А Болгария? А Грузия? А мы, наконец, если обзаведемся!
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Вроде всё понятно. Субмарины черноморских стран могут ходить через Босфор туда-сюда с целью ремонта. Хотя если заниматься совсем уж буквоедством, то да, отремонтированные лодки не могут вернуться в Чёрное море
Статья 12.
Державы, прибрежные к Черному морю, будут иметь право проводить через Проливы, в целях возвращения к их базе, свои подводные лодки, сооруженные или купленные вне этого моря, если Турции заблаговременно было сделано уведомление о закладке или о покупке. Подводные лодки, принадлежащие названным Державам, могут равным образом проходить через Проливы для ремонта на верфях, расположенных вне этого моря, при условии, что точные данные по
этому поводу будут даны Турции. И в том, и в другом случае подводные лодки должны будут
плавать днем, и притом на поверхности, и проходить через Проливы в одиночку.
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пущай русня плавает. Если в пролив водолазов запустить, чтобы они дно прошустрили то там уже не один десяток лошариков лежит. рожденная на болотах русня не летать ни плавать не может.
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Там и без нас разберутся Занимайтесь лучше нашей обороной Три десятка раненных за полмесяца А то выскочили наши воробышки и начали чирикать
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Нарощують присутність в Середземці, а може ідуть на бойове чергування туди. Таке було ще з часів совка.
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Підводний прохід риють, з одночасним ядерним мінування Намагаються торпедувати НАТО - Договірняк х-ла з Ердоганом.
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Украина выглядит как мелкая сопливая ябеда.
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Русскіє свиньи вьіглядят как народ-пи4арас. Собственно, таковьім и являются всю свою позорную историю.
Такова суровая правда, свинособака кацапская)
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Кацапчик выглядит всегда как бандит, урка
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Ты выглядишь как последняя казламордая блевотина,вечно сцущаяся своей тряпки😂😂😂🌷
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Кацапи перекинули підводний флот із Іркутської області до Середиземного моря?
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ахтунг! возможно самовозгорание лошариков под водой..... расеяни суровый народ, кабель собрались грызть на дне морском...... сколково.... умищя.......
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Турции пофиг - пердоган подельник пуйла и предал Украину, США и НАТО.
Пердоган мог и был должен перекрыть пуйлу Босфор (по договоренности с Трампом и Порошенко) после захвата моряков возле Крыма, но не стал это делать = пуйло на коне, пердоган получил С400
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Скорее всего министерство обороны стало просто передаточным звеном между США и Турцией, особенно в данный момент, когда проводятся международные морские учения. В дальнейшем, возможно, будут выдвинуты требования в отношении Турции по линии НАТО. Очередная попытка надавить на Эрдогана, который оказался не так прост, как того хотелось бы Штатам. Посмотрим как будут развиваться события дальше, это только первая ласточка.
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ПОЧЕМУ Путин и Шойгу вообще обнародовали информацию по гибели моряков? Ведь это супер секретная подлодка и она не утонула а ее дотащили в доки. Могли бы не сообщать по ТВ народу о этом супер-позоре власти. Никто бы не узнал! ...
Значит есть очень веская причина, что даже с угрозой национального позора - Путин всем россиянам сообщил о гибели экипажа лодки. Зачем он это сделал?!
Версий может быть очень много - техническая авария, устранение заговорщиков, вражеская диверсия и пр.
Но мне кажется что истинная причина вот какая!
Военный клан в РФ (начиная с Грузии, Крыма и Сирии) начал усиливаться и угрожать власти Путина. Чтобы "опустить" военных (Шойгу и его "ястребов"), Путин и обнародовал гибель экипажа. Аналогичное "опускание" военных и ГРУ было если вспомните когда сирийцы из С-300 вместо израильтян сбили русский самолет разведчик. Помните как различались заявления Шойгу и Путина? Шойгу говорил что это все подстроили подлые израильтяне (и чуть ли не что они и сбили самолет). А Путин заявил, что это просто случайность.
Аналогично Путин "опустил" ГРУ когда провалились агенты отравившие Скрипалей в Лондоне. Скорее всего по приказу Путина эти двое потом давали интервью по ТВ на всю РФ, чтобы все поняли, что эти двое точно грушники, которые облажались с позором!
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