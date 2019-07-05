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 Політика України
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Все про:Зеленський (1932) звільнення (566) Антимонопольний комітет (138) Загребельська (35)

 Зеленський звільнив з АМКУ Загребельську, яка боролася з гральною мафією

Президент України Володимир Зеленський звільнив трьох держуповноважених Антимонопольного комітету України (АМКУ) - Андрія Вовка, Валерія Полюховича та Агію Загребельську.

Відповідні укази глави держави №№484/2019-486/2019 від 5 липня опубліковано в п'ятницю на його офіційному сайті, передає Цензор.НЕТ.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Вовка з посади заступника голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) - державного уповноваженого.

Також указом президента Валерія Полюховича звільнено з посади державного уповноваженого АМКУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд блокує розслідування монопольної схеми пропуску в Одеський порт, дозволяючи приватній фірмі брати $17 з кожної фури, - держуповноважена АМКУ Загребельська

Крім того, Зеленський звільнив Агію Загребельську з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, яка активно виступала проти гральної мафії.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Загребельською: "Своїми ухвалами суди блокують наші розслідування. А громадяни платять зайві кошти, за рахунок яких монополісти отримують надприбутки".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135869
 
 
 Топ коментарі
 
Ждите! скоро в интернетах и на Гэ+Гэ! Новые методички от "слуг" народа - "Игорная мафия Украине на пользу"
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Зеленский уволил из АМКУ Загребельскую, которая боролась с игорной мафией - Цензор.НЕТ 7760 У буратіни є сваі люді які сядуть не грошові потоки.
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Ахахахахахахаха и как победила !?!?
Через каждые 500 метров игровые автоматы
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Ну судя по тому что игорная мафия продолжает отлично себя чувствовать, значит боролась плохо или вообще не боролась.
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Это всё, что вас волнует по данному вопросу?
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Что-то результаты борьбы с игровой мафией прям на лицо - пооткрывались всякие "лото" чуть не в каждой многоэтажке. Сильно видать боролась, усердно. Прям как Лещенко против коррупции - так боролся, что аж на з/п депутата через год купил квартиру в Киеве. Интересно что успела купить Агия?
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Как видит ситуацию среднестатистический 73 процентный зебил:
Народный Президент уволил Загребельскую, потому что она не справлялась с обязанностями.

Что произошло на самом деле:

Авакян, крышующий игроматы приказал шестерке клоуну зеленодауну, через Коломойского, уволить Загребельскую, которая боролась с бизнесом Авакяна.


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Видимо, игорная мафия Загребельскую победила. Потому что в каждом городке, да каком городке - чуть ли не в каждом селе эта игорная мафия прекрасно себя чуствует
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амфаш

Два Правила Зеленского:
1. Всех старых уволить, всё старое отменить.
2. Никого до выборов не назначать и ничего нового не подписывать.
03.07.2019 11:36
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Кім Чен Зе
Дякуємо Сонцеликому Володимиру, який із доброї волі знизив світові ціни на нафту, що призвело до поступового здешевлення нафтопродуктів.

Зеленський звільнив з АМКУ Загребельську, яка боролася з гральною мафією - Цензор.НЕТ 4830

Окремо хотілося б подякувати за сьогоднішній схід сонця. Певен до цього також доклав свою всемогутню руку наш найвеличніший!

*коли там вже наші космонавти здійснять нічну висадку на Сонце, може хтось знає?

Vitaliy Procyuk
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шаурма, семки и игровые автоматы для зелохтората - святое!
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Читаю коменты и удивляюсь. онаборолась!!! как? сумо,борьба или тупо получала долю. хоть легально хоть нет - это лишь форма зла. в чем состоит сложность майнкамфа? где они видел с полкилометра. там маленький банео 2-3 метра, в помещении которое не может бегать в связи с массой фундамента и крыши.
это та же наркота. сколько нужно штук трупов чтоб понять - это зло. нет если ИХ дети не собираются жить в Украине - да тогда похер.
Вы услышьте себя - предлагаете узаконить зло, узаконить ВЫВОД дегег за границу, узаконить разводы в десятках тысяч семей !!!
Зеленский, если он нормальный президент обящан раздавить все это гавно. или ждем уровень сомали???
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боролась очень "эффективно", судя по количеству игорных заведений.
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Был вчера на Троещене (Киев) на ул. Драйзера возле макдональдса. Получил шок, там просто Лас Вегас построили. Одно игральное заведение на другом. Чем дальше, тем веселее
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Ігорна мафія прийде - підтримка Вовіка виборцями Юлі зникне.
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АМКУ - фикция. Контора многим помогает стать монополистами.Таким,как н д Третьяков.В Игорном бизнесе.Ротердам + тоже на их совести.
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так часто передавал что наши морпехи все со стареньким бтр. в мае обещали что в октябре поменяют. пиши еще посмеемся.
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забавно она боролась, вот только не известно в чью пользу. на каждом углу зал игровых автоматов, причем за последних года 3 их значительно прибавилось.
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Вова, у меня на кусочке улицы, длиной 500 метров: 5 игорных лотерей, 2 ломбарда и 8 аптек. Я захожу к себе на придомовую территорию - слева ЛОТО и справа ЛОТО. Не ****** ли, таварисчи?
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Має бути правоприємність, 5 років не боролися, а тут таке. Педро мафію не трогав, от і зеля туди ж.
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