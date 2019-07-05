 Зеленський звільнив з АМКУ Загребельську, яка боролася з гральною мафією

Відповідні укази глави держави №№484/2019-486/2019 від 5 липня опубліковано в п'ятницю на його офіційному сайті, передає Цензор.НЕТ.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Вовка з посади заступника голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) - державного уповноваженого.
Також указом президента Валерія Полюховича звільнено з посади державного уповноваженого АМКУ.
Крім того, Зеленський звільнив Агію Загребельську з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, яка активно виступала проти гральної мафії.
Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Загребельською: "Своїми ухвалами суди блокують наші розслідування. А громадяни платять зайві кошти, за рахунок яких монополісти отримують надприбутки".
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Народный Президент уволил Загребельскую, потому что она не справлялась с обязанностями.
Что произошло на самом деле:
Авакян, крышующий игроматы приказал шестерке клоуну зеленодауну, через Коломойского, уволить Загребельскую, которая боролась с бизнесом Авакяна.
Два Правила Зеленского:
1. Всех старых уволить, всё старое отменить.
2. Никого до выборов не назначать и ничего нового не подписывать.
03.07.2019 11:36
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Дякуємо Сонцеликому Володимиру, який із доброї волі знизив світові ціни на нафту, що призвело до поступового здешевлення нафтопродуктів.
Окремо хотілося б подякувати за сьогоднішній схід сонця. Певен до цього також доклав свою всемогутню руку наш найвеличніший!
*коли там вже наші космонавти здійснять нічну висадку на Сонце, може хтось знає?
Vitaliy Procyuk
это та же наркота. сколько нужно штук трупов чтоб понять - это зло. нет если ИХ дети не собираются жить в Украине - да тогда похер.
Вы услышьте себя - предлагаете узаконить зло, узаконить ВЫВОД дегег за границу, узаконить разводы в десятках тысяч семей !!!
Зеленский, если он нормальный президент обящан раздавить все это гавно. или ждем уровень сомали???