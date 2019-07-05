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 Політика України
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 "З 5 липня складаю із себе повноваження голови Ради суддів", - Ткачук збирається на конкурс судді КСУ

Олег Ткачук склав повноваження голови Ради суддів і збирається на конкурс судді Конституційного Суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

"Після минулого засідання я прийняв рішення балотуватися на посаду судді Конституційного Суду України. І частина колег почала думати, як бути, адже РСУ розглядає питання щодо кандидатів у КСУ. Дійсно, я думаю, що питання в цьому є. І було б дуже дивно, якби я тут головував та думав про те, як допустити себе до КСУ. Крім того, в судовій спільноті з’явилася хибна думка, що РСУ це не цільний орган, а я більше займаюся вирішенням проблем з Вадимом Олексійовичем (з заступником голови РСУ В. Бутенко, — прим.ред.). Це неправда", - сказав він.

"Отже, з 5 липня до завершення конкурсу на посаду судді КСУ утримуюсь від виконання завдань РСУ, участі у засіданнях РСУ, складаю з себе повноваження голови РСУ", — додав він.

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"Після того, як конкурс до КСУ завершиться, я із задоволенням буду брати участь у засіданнях РСУ", — зазначив Олег Ткачук.

Нагадаємо, що раніше Голова Ради суддів Олег Ткачук поскаржився на спроби тиску з боку посадових осіб адміністрації Володимира Зеленського на суддів. З Адміністрації президента главам судів надходили телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів до Ради суддів членам зірвати засідання Ради суддів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135868
 
 
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барыга денег перестал подгонять?
забздел?
или?
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Если зебилы на него кидались возможно и неплохой человек.
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Наконец в КСУ попадет не купленный каломоем судья
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Сейчас очень просто узнать берет судья взятки или нет. Посмотреть на чем ездит и где живет и все станет ясно.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"З 5 липня складаю із себе повноваження голови Ради суддів", - Ткачук збирається на конкурс судді КСУ
 
 
 
 
 
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