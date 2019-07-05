 Під час політичної відпустки Клімкіна МЗС керуватиме Зеркаль, а під час її закордонного відрядження - Божок

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомили в пресслужбі відомства в п'ятницю вранці.
"Планується, що на час перебування міністра Клімкіна у відпустці керівництво МЗС буде покладено на заступника міністра з питань європейської інтеграції Зеркаль. Під час закордонного відрядження Зеркаль із 3 по 5 липня керівництво МЗС здійснюватиме заступник міністра Божок", - йдеться з повідомленні.
1 липня міністр закордонних справ України Клімкін заявив, що йде в політичну відпустку із 3 липня.
Но ихний премьер-министр и его аппарат - прекрасно во всем разбираются, в отличии от подсунутой Коломойшей украинцам труппы 95-го квартала...
Кто «мы»? Кого именно имел в виду Джастин Трюдо, вводя в обращение новый в английском языке термин, которого не знал, ступая на Луну Армстронг, пока неизвестно."
Официальной столицей государства, согласно конституции Нидерландов, является Амстердам, при этом фактической столицей является Гаага, где расположены королевская резиденция, парламент и правительство, а также большинство посольств иностранных государств и международные суды.
выложил цитату из википедии... так что пиши туда свои советы
дилетанта широкого профиля - насчет политической карты...
...и сам ищи в гугле википедию читай и наслаждайся)))
столица - всегда то что офциально закрепелено в документах и конституции! съело?
это слишком сложно для зебилов
я же пояснил - для зебилов это слишком сложно...
а еще в рф есть газовая - уренгой и нефтяная - нижневартовск
так расскажи про де юре и де факто???
или извинись перед теткой иркой и заткнись навсегда
не стесняйся, здесь все свои
а тетка ирка действительна должна понимать что ее писанину читают и зебильные идиоты в том числе и учитывать их уровень.
давай про питер...-тебя уже оросили?
а потом расскажешь про де факто ))))))))))))
ДЛЯ ЗЕБИЛОВ ЭТО СЛИШКОМ СЛОЖНО
все? съело?
глотай!
ты про аналогию с сша и нью-йорком ответь?
обосрался??
так ни шагу в сторону от методички, а если нет в методичке - молчи в тряпочку
зедильчик по найму..))
работай...
будешь в Раде...
барыги=свынярчуки выборы проиграли ...
разгромно приграли...
Но зеленые сопли Каломоева против