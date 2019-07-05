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 Політика України
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Все про:МЗС (1806) Клімкін (1460) Божок (15) Зеркаль (169)

 Під час політичної відпустки Клімкіна МЗС керуватиме Зеркаль, а під час її закордонного відрядження - Божок

На час перебування міністра закордонних справ України Павла Клімкіна в політичній відпустці керівництво МЗС буде покладено на заступника міністра з питань євроінтеграції Олену Зеркаль, але на час її закордонного відрядження виконує обов'язки міністра його заступник Єгор Божок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомили в пресслужбі відомства в п'ятницю вранці.

"Планується, що на час перебування міністра Клімкіна у відпустці керівництво МЗС буде покладено на заступника міністра з питань європейської інтеграції Зеркаль. Під час закордонного відрядження Зеркаль із 3 по 5 липня керівництво МЗС здійснюватиме заступник міністра Божок", - йдеться з повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після приходу Зеленського у нас немає зовнішньої політики, - Клімкін

1 липня міністр закордонних справ України Клімкін заявив, що йде в політичну відпустку із 3 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135867
 
   
 Топ коментарі
 
Ага,провела лікбез для Зеленського і сама обкакалась.Це як завжди в стилі ПЕСячих
Під час політичної відпустки Клімкіна МЗС керуватиме Зеркаль, а під час її закордонного відрядження - Божок - Цензор.НЕТ 9438
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выборы окончились...
барыги=свынярчуки выборы проиграли ...
разгромно приграли...
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Кацап не наводи умняк... вообще то Нидерланды королевство:

Официальной столицей государства, согласно конституции Нидерландов, является Амстердам, при этом фактической столицей является Гаага, где расположены королевская резиденция, парламент и правительство, а также большинство посольств иностранных государств и международные суды.
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До уваги Геращенко более половины канадцев понятия не имеют что Киев вообще есть на Земле.
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Козломордый, они также не знают о существовании Москвы...)))
Но ихний премьер-министр и его аппарат - прекрасно во всем разбираются, в отличии от подсунутой Коломойшей украинцам труппы 95-го квартала...
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Ихний, евоный, ентошний, тутошний Премьер собственного языка не знает: "Перебив вопрошавшую, Трюдо заметил, что совсем не обязательно это будет это самое 'mankind'. «Мы, - сказал Трюдо, - предпочитаем говорить 'peoplekind', не обязательно 'mankind'».
Кто «мы»? Кого именно имел в виду Джастин Трюдо, вводя в обращение новый в английском языке термин, которого не знал, ступая на Луну Армстронг, пока неизвестно."
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Ага,провела лікбез для Зеленського і сама обкакалась.Це як завжди в стилі ПЕСячих
Під час політичної відпустки Клімкіна МЗС керуватиме Зеркаль, а під час її закордонного відрядження - Божок - Цензор.НЕТ 9438
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Супер! И эти "зубры" запрещают "новым лицам" ковыряться в носу?
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Кацап не наводи умняк... вообще то Нидерланды королевство:

Официальной столицей государства, согласно конституции Нидерландов, является Амстердам, при этом фактической столицей является Гаага, где расположены королевская резиденция, парламент и правительство, а также большинство посольств иностранных государств и международные суды.
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Да ладно, хорош выкручиваться. Вы когда-нибудь видели политическую карту Европы? Вряд ли... Советую набрать в гугле.
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Слышь ты чучело ольгинское - я вообще то после двоеточия
выложил цитату из википедии... так что пиши туда свои советы
дилетанта широкого профиля - насчет политической карты...
...и сам ищи в гугле википедию читай и наслаждайся)))

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читай )) Официальной столицей государства, согласно конституции Нидерландов, является Амстердам, где монарх приносит присягу на верность Конституции.(вики)
столица - всегда то что офциально закрепелено в документах и конституции! съело?
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там две столицы, де юре Амстердам и де факто Гаага
это слишком сложно для зебилов
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Ну це як у вас ,две сталіци,масква і пітєр,ну а шо
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а теперь расскажи какая из них де ю ре и де факто??
я же пояснил - для зебилов это слишком сложно...
а еще в рф есть газовая - уренгой и нефтяная - нижневартовск
так расскажи про де юре и де факто???
или извинись перед теткой иркой и заткнись навсегда
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Лахтинці,не путайте педалі,тьотка ірка зрозумівши,шо обісрамши знесла свій пост,а ви й надалі тут тужитесь,не паліть кантору
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ты мне про столицу питер расскажи, или ты обосрался и заднюю включил?
не стесняйся, здесь все свои
а тетка ирка действительна должна понимать что ее писанину читают и зебильные идиоты в том числе и учитывать их уровень.
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Який я тобі свій москалику,тьотка ірка тобі звісно своя,але інших до путінських не приплітай
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да не мне, твоим зебилам - они все готовы тебя поддержать
давай про питер...-тебя уже оросили?
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столица всегда то что де-юре. документально. тогда по твоей логике - де-факто столица США Нью-Йорк, да, ПЕСик?
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дурачок. расскажи про президентская резиденция, парламент и правительство, а также большинство посольств иностранных государств расположенные в нью-йорке
а потом расскажешь про де факто ))))))))))))
ДЛЯ ЗЕБИЛОВ ЭТО СЛИШКОМ СЛОЖНО
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что записано в Конституции столицей Нидерладов?
все? съело?
глотай!
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с нидерландами все ясно. их ДВЕ - де юре и де факто
ты про аналогию с сша и нью-йорком ответь?
обосрался??
так ни шагу в сторону от методички, а если нет в методичке - молчи в тряпочку
зедильчик по найму..))
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Климкин - иди на округ..
работай...
будешь в Раде...
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Наче Зеркаль дозволить зелебеникам мутити в державних справах
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выборы окончились...
барыги=свынярчуки выборы проиграли ...
разгромно приграли...
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Политический отпуск Министра иностранных дел, пятый Президент, Почетный патриарх.... сообщество липовых должностей и потом обижаются что от корыта отрывают. А в храм где Пятый сам себя святым как икону нарисовал не? Слабо в ноги броситься, попроситесь он пустит, ему пиар сейчас ой как нужен.
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Кстати. о загранкомандировках! Мог Макрон такое сказать?! А почему бы и нет? Ведь ЭТО же Истина!
Під час політичної відпустки Клімкіна МЗС керуватиме Зеркаль, а під час її закордонного відрядження - Божок - Цензор.НЕТ 9281
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ему ЭТО будут напоминать везде..)))))) и зебенята будут утираться
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шо за политический отпуск???, янки гоу хоум!!!
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Зеркаль - супер профессионалка и патриотка Украины. Лучшей кандидатуры на главу МИД не найти.
Но зеленые сопли Каломоева против
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это ты из фейсбука знаешь? с Мидовскими пообщайся.
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такой шанс проверить реалии этой девочки..+++++
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А т.к. тётя никогда не вылезает из загран командировок по причине некомпетентности в дипслужбе (юрист, однако), да и любит она отсутствовать, чтобы ничего не подписывать, то Божок попал!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПід час політичної відпустки Клімкіна МЗС керуватиме Зеркаль, а під час її закордонного відрядження - Божок
 
 
 
 
 
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