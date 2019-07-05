 ГПУ направила до суду клопотання про арешт майна Ющенка, - Горбатюк

Про це повідомив Укрінформу начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає Цензор.НЕТ.
"Прокурор направив до суду клопотання про арешт усього наявного майна експрезидента Віктора Ющенка", - сказав він.
Горбатюк додав, що наразі судове засідання з розгляду цієї справи ще не призначено.
Нагадаємо, Ющенка у справі Межигір'я підозрюють у заволодінні майном вартістю 540 млн грн. Адвокат Ющенка зі свого боку заявив, що ці підозри: "Абсурд і ахінея. Готові доводити свою повну невинуватість".
Межір'я і цю землю на 540 млн вкрав Яник, а майно конфісковують у Юща...
Зрадник і паскуда
А тим часом, новий друг зе, забувши про тисячі загиблих українців, окупованих територіях і про десятки зруйнованих московією українських сіл і міст, розливає сироп миролюбності на рос. пропагандистських каналах.
"Первый президент Украины опустился в глазах украинцев своими оправданиями перед кремлевскими пропагандистами относительно наращивания вооружения ВСУ. Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил в эфире российского пропагандистского телевидения с заверениями в том, что Украина никогда не будет воевать против России. Нелепое обещание он озвучил на программе "60 минут" телеканала "Россия 1", пытаясь оправдаться перед оккупантами за наращивание вооружения ВСУ. При этом Кравчук умолчал о том, что украинские защитники уже пять лет противостоят российским оккупантам и сдерживают их агрессию на Донбассе. "То, что мы вооружаем свои войска, ну, Россия вооружает свои, Украина свои. Это не означает, что Украина будет воевать с Россией. Поверьте мне! Никому в голову это не пришло, не придет никогда!" - заискивающе сказал он."
Очень просто.
Лахтинцам, воспітанним на шютках Пєтросяна ето кажется нєвєроятно обідной і смєщной обзивалкой укров....
https://i.imgur.com/g0eCTtu.png
РФ, ул. Оптиков 4, корпус, 3, Бизнес центр «Лахта -2», «Центр информационньіх технологий»
С Ольгино переехали на Савушкина, а сейчас перебрались в Лахту.
https://www.rbc.ru/business/30/12/2017/5a465d969a79472a87a3c920
«До 2014 года офис Российского Агентство интернет-исследований, известное как фабрика троллей РФ, распологался в районе Санкт-Петербурга Ольгино, затем Агентство переехало в здание на улице Савушкина, 55[10][11], а в конце 2017 - начале 2018 гг. - в помещения большей площади в бизнес-центре «Лахта-2»[12] на улице Оптиков, д. 4, корп. 3[13], бизнес центр Лахта -2.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Агентство_интернет-исследований
Как не прискорбно это констатировать, ездят они по ушам нашей вышиваты вполне успешно. Вспомни, как сожрали нашего наилучшего кризис-менеджера Яценюка, который вытащил Украину из финансового краха. Боты придумали, что кролик украл миллиард, а наши дебилы радостно это подхватили. Я думал, что у нас, в Украине живут умные люди, и второй раз не попадутся на подобный бред. Ан нет, 73% дебилов попались на очень грамотную и тонкую пропоганду кремля, блестяще организованную. В итоге выбрали клоуна ваЗЕлина.
Просто згадайте вашу зарплату в баксах в 2007-2008 і зараз. При Ющі 1000 баксів у Києві не вважалися крутою зарплатнею.
І да, із усіх президентів лише Ющ дійсно виконував пункти своєї програми:
- допомога при народженні дітей,
- скорочення сроку служби в армії до року (і план повного переходу на контракт, зарізаний Яником, який вирішив знищити армію)
- ріст мінімальної зарплати в 2,5 раза, середньої - в 3 рази
- український дубляж фільмів у кінотеатрах на 100%
І ще багато можна згадати.
Чим більше ідіотизму генерує зе і його зекома., тим більше зростає рейтинг.
Це звичайно, для деяких громадян, неприємно усвідомлювати, але що поробиш.
Уміння грати на роялі використовуючи своєрідну техніку, дуже мало для президента воюючою країни ...
Источник: https://censor.net.ua/n3135863
Оце і є правда.
Жулька мабуть мститься.