EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  6308  133
Матеріали за темою:
Все про:ГПУ (3055) Межигір'я (87) Ющенко (1968) арешт майна (106) Горбатюк (276)

 ГПУ направила до суду клопотання про арешт майна Ющенка, - Горбатюк

Прокурор Генеральної прокуратури України направив до суду клопотання про арешт майна, що належить експрезиденту України Віктору Ющенку.

Про це повідомив Укрінформу начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає Цензор.НЕТ.

"Прокурор направив до суду клопотання про арешт усього наявного майна експрезидента Віктора Ющенка", - сказав він.

Горбатюк додав, що наразі судове засідання з розгляду цієї справи ще не призначено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчий Смітюх, який оголосив мені про підозру у справі "Межигір'я", має конфлікт інтересів на $940 тис., - Ющенко. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, Ющенка у справі Межигір'я підозрюють у заволодінні майном вартістю 540 млн грн. Адвокат Ющенка зі свого боку заявив, що ці підозри: "Абсурд і ахінея. Готові доводити свою повну невинуватість".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135863
 
   
 Топ коментарі
 
Вот это правильно Всех сепаратистов на волю и поснимать с них обвинения по Майдану А всех помаранчевых и проевропейских политиков на нары Что бы в следующий раз не сопли жевали и мямлили когда к власти придут а врагов Украины сажали и давили
 показати весь коментар
 
вот и Московию он бесит...
Оранжевая чума, свидомые, майданутые, разговоры о Голодоморе...- все от Ющенко пошло...
 показати весь коментар
 
Почему Ющенко? Почему Бирюков? ??? Почему? Почему не сепарье? Почему не Коломойских стыривший только из Привата 7 млрд долл США, доящий Украину через Укрнафту которую ЮВТ подарила Бене!!!????
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Л - Логіка
Межір'я і цю землю на 540 млн вкрав Яник, а майно конфісковують у Юща...
 показати весь коментар
 
 
Щас еще Гена Москаль подтянется с документами по банку Украина. Там, говорит, черным по белому написано как Ющ банкротил его и бабки себе переводил...
 показати весь коментар
 
 
Людина, яка вкрала Надію в українців.І повернула україноненависників до влади, замість того щоб виконати свою обіцянку " Бандитам тюрми".
 показати весь коментар
 
Ця мразота, Ющ заслуговує на в*язницю не менше за *****.
Зрадник і паскуда
 показати весь коментар
 
 
ГПУ направила до суду клопотання про арешт майна Ющенка, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 2723

А тим часом, новий друг зе, забувши про тисячі загиблих українців, окупованих територіях і про десятки зруйнованих московією українських сіл і міст, розливає сироп миролюбності на рос. пропагандистських каналах.
"Первый президент Украины опустился в глазах украинцев своими оправданиями перед кремлевскими пропагандистами относительно наращивания вооружения ВСУ. Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил в эфире российского пропагандистского телевидения с заверениями в том, что Украина никогда не будет воевать против России. Нелепое обещание он озвучил на программе "60 минут" телеканала "Россия 1", пытаясь оправдаться перед оккупантами за наращивание вооружения ВСУ. При этом Кравчук умолчал о том, что украинские защитники уже пять лет противостоят российским оккупантам и сдерживают их агрессию на Донбассе. "То, что мы вооружаем свои войска, ну, Россия вооружает свои, Украина свои. Это не означает, что Украина будет воевать с Россией. Поверьте мне! Никому в голову это не пришло, не придет никогда!" - заискивающе сказал он."
 показати весь коментар
 
 
Соєвих погнали на захист кума-пчілавода)) Методички такі "прєслєдують, бо дав Бандері героя Украііни" "преслєдують бо врятував Украііну від єкономічноіі кризи" "пачєму імєнна Ющенко, а нє кто-то другой?" "кто вааащє дал право тупим зеботам посягать на честь Ющенка?" Горить дупа у соєвого хазяііна - добавляється роботи у ватноіі соіі)) Тепер ще й кумів захищати))
 показати весь коментар
 
 
не могу понять, почему соевые? лично конфет не кушаю, и никакие сладости тоже, сравнить не с чем, но тот кто употребляет, говорят что великолепная продукция, чистый шоколад, намного вкусней других, включая импорт. ты топишь за холуя зеленого, тебя же не обзывают сопливый.
 показати весь коментар
 
 
Почему соєвиє?
Очень просто.
Лахтинцам, воспітанним на шютках Пєтросяна ето кажется нєвєроятно обідной і смєщной обзивалкой укров....

 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
я не в теме, не системный, просто задрачиваю зебилов, весело с них тупых. просвети-кто такие лахтинцы? может лохтинцы, от слова лох?
 показати весь коментар
 
Це місце сбірки русскіх троллів, на державному утриманні (платних).

https://i.imgur.com/g0eCTtu.png
РФ, ул. Оптиков 4, корпус, 3, Бизнес центр «Лахта -2», «Центр информационньіх технологий»
С Ольгино переехали на Савушкина, а сейчас перебрались в Лахту.
https://www.rbc.ru/business/30/12/2017/5a465d969a79472a87a3c920

«До 2014 года офис Российского Агентство интернет-исследований, известное как фабрика троллей РФ, распологался в районе Санкт-Петербурга Ольгино, затем Агентство переехало в здание на улице Савушкина, 55[10][11], а в конце 2017 - начале 2018 гг. - в помещения большей площади в бизнес-центре «Лахта-2»[12] на улице Оптиков, д. 4, корп. 3[13], бизнес центр Лахта -2.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Агентство_интернет-исследований
 показати весь коментар
 
 
В Питере холуй Куйла Пригожин создал ботоферму, с которой троли за неполхие бабки срут в интернете на весь мир, придумывая всякую хрень тапа расритого мальсика и прочую муйню. Раньше эта ботоферма находилась на Савушкина, а сейчас их перевели на ул. Оптиков 4, корпус 3, в бизнес-центр Лахта 2. Потому-то и лахтинские.
Как не прискорбно это констатировать, ездят они по ушам нашей вышиваты вполне успешно. Вспомни, как сожрали нашего наилучшего кризис-менеджера Яценюка, который вытащил Украину из финансового краха. Боты придумали, что кролик украл миллиард, а наши дебилы радостно это подхватили. Я думал, что у нас, в Украине живут умные люди, и второй раз не попадутся на подобный бред. Ан нет, 73% дебилов попались на очень грамотную и тонкую пропоганду кремля, блестяще организованную. В итоге выбрали клоуна ваЗЕлина.
 показати весь коментар
 
пєрдовський ТА ВДАВИСЬ ТИ ВЖЕ !! і не страждай так
 показати весь коментар
 
Соєві - це мабуть ті, що вважають Петю кращитм президентом. Я за Петю не голосував, а Юща захищаю, бо він, на мою думку, був кращим президентом.
Просто згадайте вашу зарплату в баксах в 2007-2008 і зараз. При Ющі 1000 баксів у Києві не вважалися крутою зарплатнею.

І да, із усіх президентів лише Ющ дійсно виконував пункти своєї програми:

- допомога при народженні дітей,

- скорочення сроку служби в армії до року (і план повного переходу на контракт, зарізаний Яником, який вирішив знищити армію)
- ріст мінімальної зарплати в 2,5 раза, середньої - в 3 рази
- український дубляж фільмів у кінотеатрах на 100%
І ще багато можна згадати.
 показати весь коментар
 
Зараз бухий Пєтя дає гастролі Україною.. Протверезішає і як дізнається ще більше посивішає бо то його майбутнє ГПУ направила до суду клопотання про арешт майна Ющенка, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 6051
 показати весь коментар
 
 
А рейтинги то у "бухого Пєті" ростуть з кожним днем.
Чим більше ідіотизму генерує зе і його зекома., тим більше зростає рейтинг.
Це звичайно, для деяких громадян, неприємно усвідомлювати, але що поробиш.
Уміння грати на роялі використовуючи своєрідну техніку, дуже мало для президента воюючою країни ...
 показати весь коментар
 
 
если выборы в октябре, Слуги Урода набрали от силы 5%. наступает прозрение.
 показати весь коментар
 
 
в куйлостан мы не вступили, доллар не 150, это обещания рошеновских ботов перед вторым туром если шо, весь цивилизованный мир принял Зе, рошеновские сказки сыпятся каждый день, думаю к октябрю было бы 60%, но не реально столько ждать с недееспособным парламентом во время войны
 показати весь коментар
 
 
Соплежуя давно пора бутылизировать
 показати весь коментар
 
 
Адвокат Ющенко, в свою очередь заявил, что эти подозрения: "Абсурд и ахинея. Готовы доказывать свою полную невиновность".
Источник: https://censor.net.ua/n3135863

Оце і є правда.
Жулька мабуть мститься.
 показати весь коментар
 
 
А вот и иуде прилетело!!....ЭТО тебе за Юлю.
 показати весь коментар
 
 
твоя воровка за газ еще не отсидела подстилкахуйла ГПУ направила до суду клопотання про арешт майна Ющенка, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8695
 показати весь коментар
 
твоего пЭцьКАЛА в одну камеру с продажным ющом за мародерство.
 показати весь коментар
 
Началась война с ведьмами !!!!! А может лучше начать с труханова, кернеса и ахметки ?
 показати весь коментар
 
Это не тот ли Горбатюк активничает, который хочет стать Генпрокурором от Зели?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГПУ направила до суду клопотання про арешт майна Ющенка, - Горбатюк
 
 
 
 
 
 вгору