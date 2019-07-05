 Невідомий погрожує підірвати Морвокзал і причали в Одесі, якщо не виведуть кораблі НАТО і не зареєструють Клюєва та Шарія, - Омелян

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури Володимир Омелян, опублікувавши скрин листа з погрозами.

"Ну що, давно більшовичків не було? Як 100 років тому все починалося? Отримали "вимоги" заборонити кораблям НАТО заходити в акваторію Одеського порту і відновити реєстрацію товаріщєй Клюєва і Шарія на виборах. Інакше обіцяють підірвати Морський вокзал і причали в Одесі", - написав він, зазначивши, що "це не місцеві божевільні, а чітка політика Москви із залякування, блокади і терору".

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"Перемовини з Кремлем можна вести тільки тоді, коли українські танки будуть на Красній площі", - резюмував він.

Згідно з опублікованим Омеляном текстом листа, в разі відмови влади звільнити акваторію Одеського порту від військових кораблів НАТО і відновити реєстрацію як кандидатів у нардепи Андрія Клюєва та Анатолія Шарія невідомі планують підірвати заміновані об'єкти о 14:00.