EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Події
  4502  104
Матеріали за темою:
Все про:мінування (447) Одеса (1965) Сі-Бриз (32) Омелян (535)

 Невідомий погрожує підірвати Морвокзал і причали в Одесі, якщо не виведуть кораблі НАТО і не зареєструють Клюєва та Шарія, - Омелян

Невідомий надіслав в одеський філіал Адміністрації морських портів України повідомлення про наміри підірвати морвокзал і кілька причалів в Одесі, висунувши при цьому низку вимог.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури Володимир Омелян, опублікувавши скрин листа з погрозами.

"Ну що, давно більшовичків не було? Як 100 років тому все починалося? Отримали "вимоги" заборонити кораблям НАТО заходити в акваторію Одеського порту і відновити реєстрацію товаріщєй Клюєва і Шарія на виборах. Інакше обіцяють підірвати Морський вокзал і причали в Одесі", - написав він, зазначивши, що "це не місцеві божевільні, а чітка політика Москви із залякування, блокади і терору".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи нарощують щільність мінно-вибухових загороджень на Донбасі. Роботи здійснюють кадрові військові РФ, - ГУР

"Перемовини з Кремлем можна вести тільки тоді, коли українські танки будуть на Красній площі", - резюмував він.

Невідомий погрожує підірвати Морвокзал і причали в Одесі, якщо не виведуть кораблі НАТО і не зареєструють Клюєва та Шарія, - Омелян 01

Згідно з опублікованим Омеляном текстом листа, в разі відмови влади звільнити акваторію Одеського порту від військових кораблів НАТО і відновити реєстрацію як кандидатів у нардепи Андрія Клюєва та Анатолія Шарія невідомі планують підірвати заміновані об'єкти о 14:00.

Невідомий погрожує підірвати Морвокзал і причали в Одесі, якщо не виведуть кораблі НАТО і не зареєструють Клюєва та Шарія, - Омелян 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135862
 
   
 Топ коментарі
 
Нарид нэгодуэ. Не для того он ЗЕ выбирал, шоб проклятая НАТА порочила память о дедовоевалах.
 показати весь коментар
 
спасибо за очередное подтверждение, что сторонники зе - полные дебилы
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Мабуть якийсь п'яний кацап на стакан заробляє...
 показати весь коментар
 
И этот зебил из тех же 73% голосовавших за зебилопреика.
 показати весь коментар
 
Сапог НАТО - это единственное, чего боится людоед из дикого племени ПУмба- юмба. Одесса ему сильно нужна, Южная Пальмира же. Раиськой империи без южной столицы никак не обойтись.
Как говорил великий комбинатор: " От мертвого осла уши " ты получишь, а не Одессу.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодіїНевідомий погрожує підірвати Морвокзал і причали в Одесі, якщо не виведуть кораблі НАТО і не зареєструють Клюєва та Шарія, - Омелян
 
 
 
 
 
 вгору