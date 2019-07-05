 В Офісі Президента відреагували на прохання про захист іноземних інвесторів

Про це пишуть Українські новини з посиланням на портал interfax.com.ua.

У свою чергу, генеральний директор дочірнього підприємства Китайської національної Корпорації з будівельних матеріалів - ТОВ "Восход Солар", яка володіє десятьма сонячними електростанціями в Одеській та Миколаївській областях, подякував президенту та заступнику голови ОП за оперативну відповідь та висловив сподівання, що прямий та тісний діалог президента з представниками іноземних інвесторів, стане запорукою майбутнього зростання української економіки та росту її інвестиційної привабливості.

Нагадаємо, раніше представники дочірньої компанії Китайської Національної Корпорації звернулись до президента Володимира Зеленського з офіційним листом з проханням про допомогу та захист від спроб приватних осіб захопити підприємство, використовуючи вплив на судові та силові структури.