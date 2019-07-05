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 Політика України
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Все про:інвестиції (216) Офіс Президента (10)

 В Офісі Президента відреагували на прохання про захист іноземних інвесторів

Заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка, надіслав запит до НАБУ, СБУ та Державного Бюро Розслідувань, щодо впливу приватних осіб на рішення судів та використання власних зв’язків у силових органах для отримання контролю над активами підприємства ТОВ "Восход Солар" та пообіцяв повідомити про результати.

Про це пишуть Українські новини з посиланням на портал interfax.com.ua.

У свою чергу, генеральний директор дочірнього підприємства Китайської національної Корпорації з будівельних матеріалів - ТОВ "Восход Солар", яка володіє десятьма сонячними електростанціями в Одеській та Миколаївській областях, подякував президенту та заступнику голови ОП за оперативну відповідь та висловив сподівання, що прямий та тісний діалог президента з представниками іноземних інвесторів, стане запорукою майбутнього зростання української економіки та росту її інвестиційної привабливості.

Нагадаємо, раніше представники дочірньої компанії Китайської Національної Корпорації звернулись до президента Володимира Зеленського з офіційним листом з проханням про допомогу та захист від спроб приватних осіб захопити підприємство, використовуючи вплив на судові та силові структури.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135861
 
 
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Зеленский превратил Администрацию Президента Украины АПУ в ОПУ
73% лохов с улыбкой дауна верят президенту и надеются на скорое увеличение своего благосостояния, не понимая, что в его планах превратить всю страну в жопу
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А расскажи еще что небудь про инсад который тебе дружки из Альфа-центавра слили.
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Буквенные аббревиатуры и номерные знаки имени автора это высера поражают.
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Это демократичный твитор добавляет к выбранному юзверем логину, если таких логинов у него уже есть.
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сначала полная ревизия, что оные ынвесторы делают в укрземле.

спекулируют на облигациях,
качают газ,
какие зарплаты на ихних заводах,
почем зерно вывозят,.....??
может их гнать нада??
бо енти ынвесторы зарубежные - енто те же яйца ахметовы-мальдивские, только в профиль.
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