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 Політика України, Суспільство
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 ЦВК: На парламентських виборах не створюватимуть спецдільниці для військових на Донбасі

У Центральній виборчій комісії заявили, що не створюватимуть спеціальні виборчі дільниці на території військових частин (формувань) у межах Донецької, Луганської та Львівської областей на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав член Центральної виборчої комісії Леонтій Шипілов, передає Цензор.НЕТ.

"На цих (парламентських. - Ред.) виборах, на відміну від виборів президента України, не створювалися спеціальні дільниці для голосування військових на лінії розмежування", - заявив він.

За словами Шипілова, під час президентських виборів ця можливість була надана - за поданням Міністерства оборони була створена система спеціальних дільниць по лінії фронту.

Водночас, за словами члена ЦВК, на парламентських виборах такої можливості законом не передбачено.

"Більше того, ми подавали законопроект, щоб це питання врегулювати і надати таку можливість, але, на жаль, він не був розглянутий. Тому військові (якщо зможуть) голосуватимуть на звичайних виборчих дільницях у населених пунктах", - сказав Шипілов.

Дивіться також: Вимога до ЦВК передрукувати бюлетені може зірвати вибори, - Разумков. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135859
 
 
 Топ коментарі
 
Патамушта військові пошлють шмарклю подалі за "не стрелять".
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о слиш, зеблан, если ЦИК "из БПП и НФ на 75%" то че они с реестрации не сняли слуг урода?
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Да-да.
И технология та же - ватные ублюдки типа тебя голосуют на тех же участках, что и бойцы ВСУ, а потом дибилам показывают мух вместе с котлетами.
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Патамушта військові пошлють шмарклю подалі за "не стрелять".
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патамушта ЦИК состоит из БПП и НФ на 75 %
а барыге не выгодно шобы против него военные проголосовали...
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о слиш, зеблан, если ЦИК "из БПП и НФ на 75%" то че они с реестрации не сняли слуг урода?
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быдлан, не знаешь?
жить хотят... иначе ночевать на кладбище завтра будут...
барыга хот и ставил, но жисть отдавать не охота...
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То есть ты признаеш что ЦИК зелебени просто запугали?
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цикисты отрабатывают заказы коррупционера парашенко...
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ухтышка))) а почему порошенко так избирательно "заказывает" именно конкурентов "Слуг урода"?
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барыга теперь военных "отсекает"...
а ты и вправду тупой?
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тупень, военные как раз уже поняли четко, что и как работало га выборах, за зелебеню проголосовало мвд и заробитчане, которых не мало. За пороха в основном весь передок.
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Сєня, а шо це ти мені відповдаєш? Ти ж казав що я кацап. Бгггг.
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пустое, раз ты сам знаешь и не опровергаешь...
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А чего же это Рада не предоставила такую возможность нашим солдатам?
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дохляки патамушто...
кого представляет в Раде НФ? - менее1% ... пролётчики...
вот и церляются, то за трибуну каккулявлоб, то за кресла...
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сдавая свои установочные данные местным комиссиям которые состоят из лугандонян? какой военный на это пойдет?
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барыгу на выборах военные прокатили....
патамушто барыга=свынярчуки...
вот и получил барыжный ЦИК команду - не пущать военных на выборы...
порох - коррупционер №1...
коррупция враг №1...
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Да-да.
И технология та же - ватные ублюдки типа тебя голосуют на тех же участках, что и бойцы ВСУ, а потом дибилам показывают мух вместе с котлетами.
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ты чё, не читал отчёт наблюдателей, которые мониторили выборы...
военные барыгу=свынярчука в зоне боёв продинамили...
но вам барыгам-мудакам хоть ссы в глаза, за шиворов и в уши - вам дождик святой...
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Я-то какраз читал. И отчеты наблюдателей, и мнение самих бойцов АТО.

Это только ты, ***** ватная, инфу на "Г+Г" и кацапских сайтах черпаешь.
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Бояться почути висновок від військових стосовно Зелі ?
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цик боится что военные снова партию барыги=свынярчуков прокатят...
как на президентских выборах...
дай Бог чтобы остались барыги=свынярчуки поза Радою..
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зебобик прям растопырил клешни и несется к своему кон... к Майдану)
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Чем раньше, тем лучше. И лучше руками самих зебланов.
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Сива брехлива свиня не хоче ще раз зганьбитися)
За цей епізод хвойді грановського ще двушечку накинуть.
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Отличное решение.
Теперь бойцы ВСУ должны свои данные оставить на сепарских избирательных участках.
Если не придут, то сепарня просто опять галочки проставит за ЗЕ, а нам потом покажут, что ООС единодушно поддерживает предателей Украины.

Как ни крути, а Коломойскому профит.
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Ясно что слуг коломойского голосование военных может сильно расстроить.
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причина роста. 50% в армії то переконані порохоботи.в деякий батах і то 80. і шоб не портили картину хомчаку і преЗеденту.бо основну масу зроблять лахі,фанати кварталу та сватів та зубажіння аби не барига
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в первую очередь от этого выигрывает жопоплатформа т.к. на востоке Украины они всегда имели наибольшую поддержку и наибольше возможностей для фальсификаций.Отсекая военных от голосования по линии фронта, автоматически уменьшается % голосов будь-то за "Слугу", будь -то за "ЕС" , будьто за "Батькивщину" и т.д. т.к. сторонников рыгов среди военных очень мало. А потому сейчас спрос со сраной "каолиции" ( нерассмотренный законопроект), кроме того, если на Президентские выборы участки создавались по представлению МО вопрос - почему теперь оно молчит, вывод- значит выгодно.
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цик = БПП+НФ =75% состава...
враги истинные...
замаскированые...
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)))) скажут дгажно - нахйуиди барыга=свынярчук...
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Военные сделают свой выбор позже - когда открутят головы зебл/дям.
Хунта - так хунта!
Стадион - так стадион!
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Коли "лінії розведення" перетнуть Дніпро?
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ЦН, чому закриті коментарі? "Герои погибли не зря: Украина будет единой", - Зеленский о смерти военнослужащих ВСУ Жукова и Лободы"
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Роман Доник с Roman Donik.
Вчера в 06:48 ·

На парламентских выборах спецдильныц в зоне ООС не будет. По закону каждый военный должен собственноручно написать заявление, где должен указать свое место жительства и где он будет голосовать. То есть, в местные дильныци, где половина сепаров, отдать свои личные данные. Бойцы этого делать не будут. На выборы не пойдут. Хомчак знает об этом, но решать вопрос не торопится. Им выгодно если никто не явится. Нарисуют себе сколько захотят. Есть ещё вариант, когда бригада подаёт списки военнослужащих полностью. Но это делается решением главы ВЦА области. Напомните, кого там Зеленский назначил на Луганскую область?
Выборы по Донецкой и Луганской областям чуваки тупо отжимают в свою пользу. Если не мобилизуемся на "большой земле", офигеем от результатов. Стесняться в приписках они не будут.
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