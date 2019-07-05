 ЦВК: На парламентських виборах не створюватимуть спецдільниці для військових на Донбасі

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав член Центральної виборчої комісії Леонтій Шипілов, передає Цензор.НЕТ.
"На цих (парламентських. - Ред.) виборах, на відміну від виборів президента України, не створювалися спеціальні дільниці для голосування військових на лінії розмежування", - заявив він.
За словами Шипілова, під час президентських виборів ця можливість була надана - за поданням Міністерства оборони була створена система спеціальних дільниць по лінії фронту.
Водночас, за словами члена ЦВК, на парламентських виборах такої можливості законом не передбачено.
"Більше того, ми подавали законопроект, щоб це питання врегулювати і надати таку можливість, але, на жаль, він не був розглянутий. Тому військові (якщо зможуть) голосуватимуть на звичайних виборчих дільницях у населених пунктах", - сказав Шипілов.
а барыге не выгодно шобы против него военные проголосовали...
жить хотят... иначе ночевать на кладбище завтра будут...
барыга хот и ставил, но жисть отдавать не охота...
а ты и вправду тупой?
кого представляет в Раде НФ? - менее1% ... пролётчики...
вот и церляются, то за трибуну каккулявлоб, то за кресла...
патамушто барыга=свынярчуки...
вот и получил барыжный ЦИК команду - не пущать военных на выборы...
порох - коррупционер №1...
коррупция враг №1...
И технология та же - ватные ублюдки типа тебя голосуют на тех же участках, что и бойцы ВСУ, а потом дибилам показывают мух вместе с котлетами.
военные барыгу=свынярчука в зоне боёв продинамили...
но вам барыгам-мудакам хоть ссы в глаза, за шиворов и в уши - вам дождик святой...
Это только ты, ***** ватная, инфу на "Г+Г" и кацапских сайтах черпаешь.
как на президентских выборах...
дай Бог чтобы остались барыги=свынярчуки поза Радою..
За цей епізод хвойді грановського ще двушечку накинуть.
Теперь бойцы ВСУ должны свои данные оставить на сепарских избирательных участках.
Если не придут, то сепарня просто опять галочки проставит за ЗЕ, а нам потом покажут, что ООС единодушно поддерживает предателей Украины.
Как ни крути, а Коломойскому профит.
враги истинные...
замаскированые...
Хунта - так хунта!
Стадион - так стадион!
Вчера в 06:48 ·
На парламентских выборах спецдильныц в зоне ООС не будет. По закону каждый военный должен собственноручно написать заявление, где должен указать свое место жительства и где он будет голосовать. То есть, в местные дильныци, где половина сепаров, отдать свои личные данные. Бойцы этого делать не будут. На выборы не пойдут. Хомчак знает об этом, но решать вопрос не торопится. Им выгодно если никто не явится. Нарисуют себе сколько захотят. Есть ещё вариант, когда бригада подаёт списки военнослужащих полностью. Но это делается решением главы ВЦА области. Напомните, кого там Зеленский назначил на Луганскую область?
Выборы по Донецкой и Луганской областям чуваки тупо отжимают в свою пользу. Если не мобилизуемся на "большой земле", офигеем от результатов. Стесняться в приписках они не будут.