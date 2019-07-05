 Поліція після 2 років пошуку затримала банкіра, який заволодів 129 млн грн одного зі столичних банків

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці з'ясували, що заступник начальника відділу одного зі столичних банків унаслідок злочинної діяльності, зокрема за допомогою міжбанківських операцій, завдав банку збитків на суму понад 129 мільйонів гривень. Щодо фігуранта розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

У травні 2017 року 33-річному чоловікові було повідомлено про підозру, а через кілька днів його оголосили в розшук. Сьогодні стало відомо, що співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції встановили місце перебування та затримали розшукуваного.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Слідчі дії тривають.

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Назву банку в поліції не розкрили. Водночас, як повідомляє видання "Лівий берег", взимку і навесні 2017 року йшлося про розтрату такої суми грошей у "ДіВі Банку", підозрюваним у справі проходив голова правління банку Сергій Горбачевський.