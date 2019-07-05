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 Події, Суспільство
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 Поліція після 2 років пошуку затримала банкіра, який заволодів 129 млн грн одного зі столичних банків

Національна поліція розшукала і затримала співробітника банку, якого підозрюють у заволодінні 129 млн гривень установи і який переховувався від правосуддя два роки.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці з'ясували, що заступник начальника відділу одного зі столичних банків унаслідок злочинної діяльності, зокрема за допомогою міжбанківських операцій, завдав банку збитків на суму понад 129 мільйонів гривень. Щодо фігуранта розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

У травні 2017 року 33-річному чоловікові було повідомлено про підозру, а через кілька днів його оголосили в розшук. Сьогодні стало відомо, що співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції встановили місце перебування та затримали розшукуваного.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Слідчі дії тривають.

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Назву банку в поліції не розкрили. Водночас, як повідомляє видання "Лівий берег", взимку і навесні 2017 року йшлося про розтрату такої суми грошей у "ДіВі Банку", підозрюваним у справі проходив голова правління банку Сергій Горбачевський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135852
 
 
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Два года прятался. А парашенко до сих пор )) Учись,зеленый ))
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мелкая рыбёшка. надо гонтареву из лондона вытянуть и накрыть её начальство.
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