 Зеленський уже не може ветувати закон про ТСК з нормами про імпічмент. Він зобов'язаний його підписати, - Парубій

"Пане Зеленський, інформую Вас, що Ви більше не маєте права ветувати закон про ТСК. Зараз Ви можете його тільки підписати. Якщо він буде ветований, це буде порушенням закону", - сказав спікер на пленарному засіданні парламенту в п'ятницю вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він пояснив, що, згідно зі ст.94 Конституції України, президент має 15 днів після отримання закону, щоб підписати його або повернути до Верховної Ради зі своїми вмотивованими пропозиціями для повторного розгляду.
Парубій нагадав, що цей термін для закону про ТСК закінчився 27 червня.
"Тому закон, згідно з Конституцією України, вважається затвердженим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений", - заявив спікер Ради.
Він також повідомив, що в п'ятницю направить офіційний лист президенту України з вимогою негайно підписати закон України про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.
Парубій раніше вже кілька разів закликав главу держави поінформувати про долю переданого йому на підпис закону.
Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №1098 про тимчасові слідчі комісії (ТСК) і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.
Як повідомлялося, новий закон передбачає, як працюватиме ТСК під час процедури імпічменту президента.
Ілі, тут как в том анєкдотє : «Тогда струк бил твєрдий, а воля мягкая, а сєйчас струк мягкій, а воля твєрдая» ?
обратите внимание сколько "З" в предложении, видать, это закон ЗЕБЕни, к хорошей погоде, как в той поговорке : "Над всей Испанией безоблачное небо"
Да ну....
Слуга нарида дурак конечно..., но чувство самосохранения присутствует даже у простейших...
не підпишу!
Прикольно, но, по логике Парубия, ведь и подписать теперь тоже нельзя - 15 дней прошло.
ИМХО, логика должна быть одна для подписания и для ветирования. През нарушил закон (пропустил 15 дней), и что теперь? Либо он все равно обязан подписать или ветировать (хоть и с опозданием), либо нужно подавать повторно (это было бы удивительно). Если на этой ветке есть юристы - просьба прояснить.
Ну от тепер дивимося - підпише чи ні. Якщо не підпише - значить торгується.
Вопрос тогда, что изменится, если внесут изменения, как хочет Парубий и президент и спикер не будут ничего делать каким то законом в будущем? Опять Ж.
Поэтому необходимо принимать изменения, что если нет ничего от президента, ни замечаний, ни предложений, значит закон автоматически подписан и все, хотя самой подписи нет.
Ветировать уже низзя - молчание знак согласия
Конституція писалася для людей, які погоджуються жити за законом хоча б з формальної точки зору. Рейдерам закон не писан, коли він не служить меті захоплення та пограбування підприємства.
когда тебя на помойку выбросят ???
достал уже жертва логопеда.
Готуйся до допиту в генпрокуратурі нормального, незалежного генпрокурора, Падубій
Зебилы, мотайте сопли на кулак!
В.Зеленский
что он - НЕ ДЕЕСПОСОБНЫЙ преЗЕдент и НЕ МОЖЕТ выполнять свои обязанности!
Ну, как Янукович в начале 2014-го.... и ВР может опять назначать Турчиного и.о. президента.
а перед виборами клявся і божився.