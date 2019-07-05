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 Політика України
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Все про:вето (60) ТСК (84) Зеленський (1932) імпічмент (77) Парубій (1126)

 Зеленський уже не може ветувати закон про ТСК з нормами про імпічмент. Він зобов'язаний його підписати, - Парубій

Президент України Володимир Зеленський зобов'язаний підписати ухвалений парламентом закон про тимчасові слідчі комісії (ТСК) з нормами про процедуру імпічменту глави держави, оскільки термін, що дозволяє ветувати документ, закінчився, заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

"Пане Зеленський, інформую Вас, що Ви більше не маєте права ветувати закон про ТСК. Зараз Ви можете його тільки підписати. Якщо він буде ветований, це буде порушенням закону", - сказав спікер на пленарному засіданні парламенту в п'ятницю вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він пояснив, що, згідно зі ст.94 Конституції України, президент має 15 днів після отримання закону, щоб підписати його або повернути до Верховної Ради зі своїми вмотивованими пропозиціями для повторного розгляду.

Парубій нагадав, що цей термін для закону про ТСК закінчився 27 червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми бачимо, що там приблизно 10 порушень, - Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський ветує закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту

"Тому закон, згідно з Конституцією України, вважається затвердженим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений", - заявив спікер Ради.

Він також повідомив, що в п'ятницю направить офіційний лист президенту України з вимогою негайно підписати закон України про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підписання Зеленським закону про ТСК могло б стати "добрим знаком" співпраці з ВР, - Парубій. ВIДЕО

Парубій раніше вже кілька разів закликав главу держави поінформувати про долю переданого йому на підпис закону.

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №1098 про тимчасові слідчі комісії (ТСК) і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.

Як повідомлялося, новий закон передбачає, як працюватиме ТСК під час процедури імпічменту президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135851
 
   
 Топ коментарі
 
а есть картинка как вазелин работает с документами НЕ из сериала?
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не всё сразу: вначале должен поработать сценарист, потом режиссёр... Зеленский уже не может ветировать закон о ВСК с нормами об импичменте. Он обязан его подписать, - Парубий - Цензор.НЕТ 2445
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ему подарили карту, где обозначены столицы. не перегружайте ребёнка Зеленский уже не может ветировать закон о ВСК с нормами об импичменте. Он обязан его подписать, - Парубий - Цензор.НЕТ 6327
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Єслі у Вас єго много, то пожалуйста отвєтьтє, почему Зєлєнскій не подпісиваєт закон о ВСК, а фактичєски об імпічмєнтє?
Ілі, тут как в том анєкдотє : «Тогда струк бил твєрдий, а воля мягкая, а сєйчас струк мягкій, а воля твєрдая» ?
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может в офисе Президента Зе и не нашли этого закона... Например потерялся при переезде или в него .... шаурму заворачивали ... )))))
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вот и славненько, значит Закон об Импичменте законный и можно будет гнать З******* по закону -

обратите внимание сколько "З" в предложении, видать, это закон ЗЕБЕни, к хорошей погоде, как в той поговорке : "Над всей Испанией безоблачное небо" Зеленський уже не може ветувати закон про ТСК з нормами про імпічмент. Він зобов'язаний його підписати, - Парубій - Цензор.НЕТ 112
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что бы своими руками срок поднять?
Да ну....
Слуга нарида дурак конечно..., но чувство самосохранения присутствует даже у простейших...
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Пагубий хоче знов царювати ))
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Если хочешь пожить, то умерь свою прыть, лугандонец!
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Ты мне угрожаешь,недоразвитый ? ))
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Тебя люди часто , дебилом называют ? ))
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Отрабатывай реакцию, а не тревожь людей, лугандонец!
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Скоро посмеёмся все вместе. Дно уже пробито

Зеленський уже не може ветувати закон про ТСК з нормами про імпічмент. Він зобов'язаний його підписати, - Парубій - Цензор.НЕТ 4047
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А дочитать статью конституции пагубий не осилил? Сам подпиши и все дела! Но понты погнать - это святое - дебил б.
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Ахахаха)))) зекретин недоразвитый -уже и зебобики это нечаянно признают
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Він вже підписав, коли керував закон на розгляд Зєломойського.
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так, якщо президента імпічнути, то хто ж буде наріду слугувати?
не підпишу!
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А шо там про недоторканість та отзив депутатів? Горлопани прийняли чи як?
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А що Зеленський такий законопроєкт в раду подавав?
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вместе с импичментом.его закон ублюдков не устроил
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тебе менты исчо импичмент не пристроили. Срано, что большие интервалы. Сдарова
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вторая неделя,как не был в подвале.сдарова
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у мну тож рекорд, но тревожный чемоданчик на готове
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шмаркля поздно всралася со своими законами.
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"у Президента есть 15 дней после получения закона, чтобы подписать его или вернуть в Верховную Раду со своими мотивированными предложениями для повторного рассмотрения."

Прикольно, но, по логике Парубия, ведь и подписать теперь тоже нельзя - 15 дней прошло.
ИМХО, логика должна быть одна для подписания и для ветирования. През нарушил закон (пропустил 15 дней), и что теперь? Либо он все равно обязан подписать или ветировать (хоть и с опозданием), либо нужно подавать повторно (это было бы удивительно). Если на этой ветке есть юристы - просьба прояснить.
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Ви Конституцію почитайте: якщо упродовж 15 днів президент не підписав і не ветував закон, то право підписати закон і ввести його в дію з'являється у спікера - тобто у Парубія.
Ну от тепер дивимося - підпише чи ні. Якщо не підпише - значить торгується.
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Не. Это они так хотят сделать только. Просто сейчас есть прокол в том, что если Зеленский ничего не будет делать вообще, т.е. мариновать этот закон, то он как раз и не нарушает закон. Нет там процедур из за таких ситуаций.
Вопрос тогда, что изменится, если внесут изменения, как хочет Парубий и президент и спикер не будут ничего делать каким то законом в будущем? Опять Ж.
Поэтому необходимо принимать изменения, что если нет ничего от президента, ни замечаний, ни предложений, значит закон автоматически подписан и все, хотя самой подписи нет.
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Спікер має право підпису, читайте закони...
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У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

Ветировать уже низзя - молчание знак согласия
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А ким він має бути підписаний? Тим самим президентом, який його вперто іґнорує? Чи Головою Ради?
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А я хз. Наверно президентом. Спикер уже раз подписывал кагбе.
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В тому і проблема, що хз. Конституцію писали тим, чим Зєйло грало на роялі.
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Головою Ради замість президента, після 15 днів надається таке право. Прецеденти раніше вже були...
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То чого ще чекає пан Парубій? Зєйло не внесло поправок, не заветувало, але й не підписало протягом встановленого строку? Всьо, поїзд від'їхав, Парубій підписує від імені президента та наказує опублікувати закон.
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А наступного дня розпочати процедуру імпічменту за зухвале порушення Конституції.
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Читай Конституцию Украины. дядя. Там так и написано - ЗЕБЕньку в импичмент ! Зеленський уже не може ветувати закон про ТСК з нормами про імпічмент. Він зобов'язаний його підписати, - Парубій - Цензор.НЕТ 9898
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Ніхто в банді рейдерів, яка захопила АП, не збирається виконувати Конституцію та закони. І шо з того, що Конституція наказує в цей ситуації підписати закон? Яке покарання передбачено за порушення цей норми? Розстріл? Десять років ув'язнення? Ну, хоча б штраф розміром мільйон офшорних зелених? Ні? Жодної кари не передбачено? То гуляйте лісом.
Конституція писалася для людей, які погоджуються жити за законом хоча б з формальної точки зору. Рейдерам закон не писан, коли він не служить меті захоплення та пограбування підприємства.
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Как там Конституционный суд перетолмачил верх ногами Конституцию ? "Политическая целесообразность"? Вот и Владимир Александрович считает, что нецелесообразно подписывать то, что надо по закону подписать
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Обязан это как? А если не подпишет, то что? Зеленський уже не може ветувати закон про ТСК з нормами про імпічмент. Він зобов'язаний його підписати, - Парубій - Цензор.НЕТ 6633
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"человек дождя"...
когда тебя на помойку выбросят ???
достал уже жертва логопеда. Зеленський уже не може ветувати закон про ТСК з нормами про імпічмент. Він зобов'язаний його підписати, - Парубій - Цензор.НЕТ 309
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Сколько терпеть эту динаму? Я так понимаю это стиль управления! Мы 5 лет будем терпеть этого импотента? А еще хуже будет команда импотентов в Раду, Уряде, в органах Гос управления!!!
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Это вот после регулярного подтирания зада конституцией и законами Украины ЗЕ не может нарушить регламент? Ха-ха-ха!!!
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ФСБшнік Падубій хоче встигнути зробити Вовіку імпічмент ще до парламентських. Нехай фсбшнік Падубій поцілує себе в сраку.
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Чому Падубій не прибрав мажоритарку? Чому охороняв вбивць-снайперів на Майдані? Чому втік з Майдану, коли відправив людей на бійню під Раду? Чому? Чому? Чому?
Готуйся до допиту в генпрокуратурі нормального, незалежного генпрокурора, Падубій
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За мажоритарку я дуже злий на нього, але зустрічне питання - чому Зе не подав відкриті списки? Ну або хоча б почекав, поки Рада прийме у 2 читанні виборчий кодекс з відкритими списками, а потім уже розпускав Раду?
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Про що ти мелеш прикацаплене поліно? Буквар купи, менше запитань будеш задавати, довбень.
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Отмена мажоритарки планировалась на осень к выборам.
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Ванечка,кубло вынашивает план по смещению Вовы до НГ.
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Все он подпишет, только полсе 21-го числа, когда Прабия уже не будет в Раде, пусть его это не волнует..
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Объявление: в столовую офиса преЗЕдента срочно требуются шаурмис и бастурматор!!!
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А реально, у зебобы нормальные фотки, с умным лицом, можно только из случайных кадров фильмица нарезать...
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то порошенко виноват, - не дает зеле подписать закон который у зели был основным обещанием. Так зелебобики?)
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дурень думкою багатіє - нехай згадає скільки часу порох не підписував закони - які вони огидні у своєму бажанні напаскудити наостанок Зеленський уже не може ветувати закон про ТСК з нормами про імпічмент. Він зобов'язаний його підписати, - Парубій - Цензор.НЕТ 8377
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Зеленые сопли коломойского вам ничем не обязаны!
Зебилы, мотайте сопли на кулак!
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"1.Нельзя критиковать главнокомандующего во время войны.2.Кто критикует власть-агент Кремля.3.Коней на переправе не меняют.4.Это план Шатун,Путин нападёт."
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Петики, сколько законов Петя не вернул, а? Или мы только теперь начали жить по Конституции?
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зе-бил не знает, а просто нагло врет как ватник.
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парубий умеет на балалайке играть ?
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"Вот поэтому и надо менять Конституцию!"
В.Зеленский
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Парубий тоже много чего должен был, но чихал на это.
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Почитаєш коменти, ну жах які тільки розумні писаки!
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А если ЗЕ-блаЗЕнь не подпишет, то это будет означать,
что он - НЕ ДЕЕСПОСОБНЫЙ преЗЕдент и НЕ МОЖЕТ выполнять свои обязанности!
Ну, как Янукович в начале 2014-го.... и ВР может опять назначать Турчиного и.о. президента.

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зеля как гарант невыполнения конституции, опять что-то придумает, в крайнем случае через суд...
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решением суда сегодняшняя дата переностится на 15 дней назад
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картавый - тебе никто ничего не должен.Сгинь уже...нечисть.
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Зельонкін вже сачкує підписати ?
а перед виборами клявся і божився.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський уже не може ветувати закон про ТСК з нормами про імпічмент. Він зобов'язаний його підписати, - Парубій
 
 
 
 
 
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