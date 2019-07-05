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 Економіка
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Все про:Мінфін (369) Маркарова (39)

 Економіка України зростає 14 кварталів поспіль, - Маркарова

Економіка України демонструє зростання вже чотирнадцять кварталів поспіль, що створює сприятливі умови для залучення інвестицій у нашу країну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням УНІАН, про це повідомила очільниця Мінфіну Оксана Маркарова, виступаючи на Третій міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка відбувалася в Торонто (Канада) 2-4 липня.

"Не можна досягти реальних результатів без бажання змінюватися. З 2014 року ми не просто механічно рухаємося шляхом реформ, ми системно перетворюємо Україну. Наша економіка зростає вже 14 кварталів поспіль, а зважена фіскальна політика дозволила в 2018 році знизити показник співвідношення держборгу до ВВП до 52,3%", - сказала вона.

У повідомленні також зазначається, що уряду вдалося знизити показник ухилення від сплати податків завдяки успішній реформі Державної фіскальної служби, а середньострокове планування дозволило вести зважену фіскальну, бюджетну та боргову політику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна веде активні переговори з МВФ про нову програму фінансування, - Маркарова

Ці чинники, за словами Маркарової, створюють сприятливі умови для залучення інвестицій у нашу країну.

"Україна - це стабільний, безпечний і передбачуваний ринок, який розвивається і в який слід вкладати кошти. Ми робимо все, щоб забезпечити рівні права для всіх гравців ринку... Все це на тлі поліпшення макроекономічних показників створює сприятливі умови для залучення інвестицій у країну", - зазначила голова Мінфіну.

За даними Державної служби статистики, зростання реального ВВП України в 2018 році прискорилося до 3,3% із 2,5% у 2017 році та стало максимальним за останні 7 років. Державний бюджет України на 2019 рік заснований на макроекономічному прогнозі уряду зі зростанням реального ВВП на 3%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135850
 
   
 Топ коментарі
 
економіка ще не знає, хто в нас приЗедент Экономика Украины растет 14 кварталов подряд, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4142
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Для особливо упоротих зебілів !!! "Экономика Украины растет 14 кварталов подряд, - Маркарова". "Квартал (частина року) ... перший квартал (перша чверть року): січень, лютий, березень. другий квартал (друга чверть року): квітень, травень, червень. третій квартал (третя чверть року): липень, серпень, вересень.". Візьми калькулятьр, порахуй. Відніми. Заридай
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з чого ти, бурят, робиш висновки, що я підтримую Пороха? мені, як українцю, не подобається ця нова шидокацапська команда....і голосувати я буду за Вакарчука
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економіка ще не знає, хто в нас приЗедент Экономика Украины растет 14 кварталов подряд, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4142
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Как остановить Зрадофильство? Может чемодан-вокзал-канадийська дияспора? Экономика Украины растет 14 кварталов подряд, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9942
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кацапе, до чого тут канадійська діаспора? тобі в мацкву
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з чого ти, бурят, робиш висновки, що я підтримую Пороха? мені, як українцю, не подобається ця нова шидокацапська команда....і голосувати я буду за Вакарчука
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Вакарчук - молодежное отделение петькиной партии. И тебе об этом известно.
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Ты не в курсе, что счета госказначейства и рост экономики - это как теплое и мягкое - сильно разные вещи?
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Граждане воруют, страна богатеет.. (с)
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Сеня Чеченский, в который раз приехал на грузовиках к нацбанку и вывез 2 лярда баблосиков -это 10 тонн денег. Видать у него под кроватью ещё много места. Счетов в банках у него нет, поместий тоже приходится спать на бабках.
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Как? А порохоскот утверждает, чт - усё, все предприятия закрылись и инвесторы массово свалили. Кто-то ******.
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Для особливо упоротих зебілів !!! "Экономика Украины растет 14 кварталов подряд, - Маркарова". "Квартал (частина року) ... перший квартал (перша чверть року): січень, лютий, березень. другий квартал (друга чверть року): квітень, травень, червень. третій квартал (третя чверть року): липень, серпень, вересень.". Візьми калькулятьр, порахуй. Відніми. Заридай
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Да у зелебобиков квартал - сакральное слово и бывает только 95-м.
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економіка "росте" синхронно с іплом і дуплом мордкарової...
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Свиноботы и тут зраду найдут, как всегда.
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чет перед выборами про это молчали...
И простой, мудрый нарид поверил что он последний кусок хлеба доедает... Економіка України зростає 14 кварталів поспіль, - Маркарова - Цензор.НЕТ 318
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Хороший пиар от исторической власти Порошенко. Только вот одна незадача- "экономика растет"- уровень жизни народа Украины падает..
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Бред, есть статистика по зарплатам и инфляции.
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Не врите, уже полтора месяца, как завершилась эпоха бедности
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14 квартал растут.. цены в магазине и ряхи в депутатов.
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Все так, залишилось просте питання - "Як це зростання позначилося на 90% мешканців України?". Економіка України зростає 14 кварталів поспіль, - Маркарова - Цензор.НЕТ 7290
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вот как мародер Петр Алексеевич поиздевался над Украиной

ну ничего...новая ЗЕ команда быстро исправит ситуацию...и экономика Украины вернется в свое нормальное состояние рецесии и падения
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Я не знаю що у вас там на папері зростає,я знаю,що долар впав перед виборами,а ціни чомусь ростуть. Економіка України зростає 14 кварталів поспіль, - Маркарова - Цензор.НЕТ 7113
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Экономика ростёт пропорционально носу Маркаровой Економіка України зростає 14 кварталів поспіль, - Маркарова - Цензор.НЕТ 5285
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаЕкономіка України зростає 14 кварталів поспіль, - Маркарова
 
 
 
 
 
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