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Все про:Зеленський (1932) енергетика (358)

 В Україні одні з найкращих умов у світі для інвестування в зелену енергетику, - Зеленський

На сьогодні в Україні існують найкращі у світі умови для інвестування в зелену енергетику.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу та ділових кіл у канадському Торонто, повідомляють Українські новини з посиланням на "Главком".

"В Україні одні з найкращих умов у світі для інвестування в зелену енергетику. Ми маємо намір їх покращувати за рахунок спрощення бюрократичних процедур та посилення захисту ваших інвестицій. Ми думаємо про майбутнє, тому зелена енергетика стане одним із ключових секторів для нашої економіки в найближчі роки", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії". Закон передбачає впровадження "зелених" аукціонів з 2020 року і обов'язкову участь у них інвесторів сонячних електростанцій потужністю понад 1 МВт і вітроелектростанцій потужністю понад 5 МВт.

За впровадження в Україні зелених аукціонів активно виступали міжнародні партнери. За їхніми словами, нова система стимулювання відновлюваної енергетики дозволить залучили значні інвестиції в галузь.

Нагадаємо, Зеленський провів перші зустрічі в рамках поїздки до Канади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135844
 
 
 Топ коментарі
 
.. и один из худших в мире зеленый президент!
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Ну да, в Україні багато брендів!
В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в зеленую энергетику, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9856
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Звичайно будуть інвестувати. Тарифи в три разибільші ніж у німців, зарплата в 10 разів менша ніж у німців. Податки смішні. Заходьте і вичищайте кишені українців. А вона нам нада у такому вигляді зєля енергетіка, як і сам такий Зєля.?
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.. и один из худших в мире зеленый президент!
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Звичайно будуть інвестувати. Тарифи в три разибільші ніж у німців, зарплата в 10 разів менша ніж у німців. Податки смішні. Заходьте і вичищайте кишені українців. А вона нам нада у такому вигляді зєля енергетіка, як і сам такий Зєля.?
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ти шо, не хочеш зеленої електрики по 9,20 грн/кВт.год?
це ж так чудово...


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Зелена енергетика - це повна хрєнь для країни, яка розвивається.... Який зміст платити завищену ціну за електрику, збільшуючи тим самим собівартість товарів і зменшуючи купівельну спроможність населення?
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Та да. Зменшувати викиди вуглекислого газу за шалені гроші - а поряд палає замінований ліс або іде запеклий бій.
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Ось тут ви помиляєтесь. Цей довбень єдиний на весь світ. І, як западло, наш... В Україні одні з найкращих умов у світі для інвестування в зелену енергетику, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2007
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И ещё лучшие условия в инвестирование в идиотов.
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Но как-же... Порох ... Лобби... Пропихивали зелёные тарифы для своих... В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в зеленую энергетику, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2954
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Он пропихивал для Ахметова,эта гнида гавно привозила из китая без налога,а нашим разработчикам и производителям снимал большой налог.Пороха -потужные реформы
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Будем откровенны, панели может без налогов ввести любой, не обязательно быть Ахметкой и строит не много компаний.
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Два вопроса.
1. Наши производители, например солнечных панелей, и контроллеров?
2. Для кого пропихивает сейчас Клоун с булавой?
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ДЛЯ Особо тупым ОБЪЯСНЮ. ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ,А НЕ ПРИВОЗ ГАВНА С КИТАЯ
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Антисексуальная. Полтинос как минимум - видок. Мда...Я всегда говорил - если сомневаешься в человеке - глянь на того,кого оно выбрал в сексуальные партнеры. - Многое проясняет ))
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Кстати у парашенки не лучше. Единственное - выглядит его моложе,хотя и старше. Это от нихеранеделания.
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главная героиня из сериала "Ходячие мертвецы" В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в зеленую энергетику, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5566
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В Зеленую,потому шо другие ниши заняты олигархами ? Херня это.
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38 В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в зеленую энергетику, - Зеленский
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Якщо сам Зеленський буде крутити ручку динамо машини і платити йому мінімальну зарплату😜
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Да тебя хорошо профинансировали... намекаешь что можно еще финансировать в тебя "зеленого" а ты за это вернешь Клюева Шария и прочих дегенератов..., Зебил ты наш президент
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Та тебя уже и от двух букв алфавита колбасит
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Врет. Самые лучшие условия в Пустыне Сахаре!

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Откуда вы знаете о чем он говорил? Может он имел ввиду другое. Например он же Зе-лёный и одновременно энергичный. И инвестировать он предлагает в него, в его так сказать "зелёную энергетику".....
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Зеленая энергетика в понимании клоуна это когда все облэнерго перейдут к коломойскому?
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пока что в Украине одни из самых лучших условий для"зеленой корупци и грабежа народа Украины",
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Ну капець , президент України , радий що українці зі своєї кишені оплачують , -"найкращі у світі умови для інвестування в зелену енергетику". Можливо він не знає що Україна і українці є найбіднішими в Європі ?.
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Так мало того що українці оплачують зелений тариф зі своєї кишені , для то щоб для когось були ,-"найкращі у світі умови для інвестування в зелену енергетику.Ц . Так ще й саме через зелений тариф і збільшуються ціни на все і вся. І знову українці залазять до своїх кишень. Якось пережили " жити- по новому", тепер настає ера , "Вивертай кишені" .
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Лучшие в мире условия.
И самая нестабильная политическая ситуация!
А всё у нас делается через жо*** политику.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаВ Україні одні з найкращих умов у світі для інвестування в зелену енергетику, - Зеленський
 
 
 
 
 
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