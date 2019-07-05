 Біля патруля СММ ОБСЄ на ділянці відведення сил у районі Золотого сталася стрілянина

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, 4 липня патруль СММ у складі чотирьох співробітників Місії на двох броньованих автомобілях перебував на блокпості збройних формувань, розміщеному на південному краї ділянки розведення в районі н. п. Золоте (60 км на захід від Луганська), де спостерігачі готувалися до запуску безпілотного літального апарата малого радіуса дії.

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"Об 11:55 члени патруля, двоє з яких перебували назовні, а інші двоє сиділи всередині автомобілів (двері були відчинені), почули 30–40 черг із великокаліберного кулемета та 20–30 пострілів зі стрілецької зброї — усе на відстані орієнтовно 1–2 км на північно-північний захід від їхнього місцеположення. Вони чули, як кулі пролетіли на висоті 10–15 м над ними, а також чули та бачили, як кулі влучили в опори лінії електропередачі приблизно за 10–15 м на південний захід від них", - йдеться в звіті.

"Через кілька секунд команда СММ почула від 20 до 30 черг із кулемета (вихідний вогонь) та 20–30 пострілів зі стрілецької зброї орієнтовно за 5 м на північно-північний захід (на території блокпоста). Один зі співробітників Місії, який у той момент розмовляв із членом збройних формувань на блокпості, відразу укрився за фортифікаційною спорудою на території блокпоста, тимчасом водій одного з автомобілів СММ здав назад, щоб забрати іншого члена патруля. Об 11:57 усі члени патруля сіли до автомобілів та почали від’їжджати. Саме тоді вони знову почули перестрілку (черги та постріли з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї). Команда СММ благополучно дісталася до своєї бази в н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська)", - йдеться в звіті.