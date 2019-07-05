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 Біля патруля СММ ОБСЄ на ділянці відведення сил у районі Золотого сталася стрілянина

На ділянці розведення сил і засобів на лінії розмежування в районі Золотого сталася стрілянина біля патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, 4 липня патруль СММ у складі чотирьох співробітників Місії на двох броньованих автомобілях перебував на блокпості збройних формувань, розміщеному на південному краї ділянки розведення в районі н. п. Золоте (60 км на захід від Луганська), де спостерігачі готувалися до запуску безпілотного літального апарата малого радіуса дії.

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"Об 11:55 члени патруля, двоє з яких перебували назовні, а інші двоє сиділи всередині автомобілів (двері були відчинені), почули 30–40 черг із великокаліберного кулемета та 20–30 пострілів зі стрілецької зброї — усе на відстані орієнтовно 1–2 км на північно-північний захід від їхнього місцеположення. Вони чули, як кулі пролетіли на висоті 10–15 м над ними, а також чули та бачили, як кулі влучили в опори лінії електропередачі приблизно за 10–15 м на південний захід від них", - йдеться в звіті.

"Через кілька секунд команда СММ почула від 20 до 30 черг із кулемета (вихідний вогонь) та 20–30 пострілів зі стрілецької зброї орієнтовно за 5 м на північно-північний захід (на території блокпоста). Один зі співробітників Місії, який у той момент розмовляв із членом збройних формувань на блокпості, відразу укрився за фортифікаційною спорудою на території блокпоста, тимчасом водій одного з автомобілів СММ здав назад, щоб забрати іншого члена патруля. Об 11:57 усі члени патруля сіли до автомобілів та почали від’їжджати. Саме тоді вони знову почули перестрілку (черги та постріли з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї). Команда СММ благополучно дісталася до своєї бази в н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська)", - йдеться в звіті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135842
 
 
 Топ коментарі
 
"Один из сотрудников миссии, который в тот момент разговаривал с членом..." - с людьми надо разговаривать, с людьми... Возле патруля СММ ОБСЕ на участке отвода сил в районе Золотого произошла стрельба - Цензор.НЕТ 8723
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європейці хочуть загасити конфлікт, не вирішити, а приховати..
так само як і інші войнушки розв'язані рашкою.
вони квапляться зняти санкції і відновити торгівлю.
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треба ще дальше відвести наші війська, щоб не провокувати павстанцев Возле патруля СММ ОБСЕ на участке отвода сил в районе Золотого произошла стрельба - Цензор.НЕТ 8180
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треба ще дальше відвести наші війська, щоб не провокувати павстанцев Возле патруля СММ ОБСЕ на участке отвода сил в районе Золотого произошла стрельба - Цензор.НЕТ 8180
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Ничего удивительного, довольно часто, по синьке, между участниками ОБСЕ и оброченцами происходят жлобские разборки в местных буфетах.
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"Один из сотрудников миссии, который в тот момент разговаривал с членом..." - с людьми надо разговаривать, с людьми...
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європейці хочуть загасити конфлікт, не вирішити, а приховати..
так само як і інші войнушки розв'язані рашкою.
вони квапляться зняти санкції і відновити торгівлю.
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Поступки накуреных обдрочинцов не поддаются каким-то логическим объяснениям.Просто надо понять,что оркам весело и они лупят во все стороны из всего,что есть.
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Дайте угадаю...
Наблюдатели не поделили расиянские бабки?)))
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...не "отвод",а конкретный "развод" со стороны "Ху*ла"....ОБСЕ "питается с ладони РФ",гнилая и продажная организация..
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Цензор.НЕТНовиниПодіїБіля патруля СММ ОБСЄ на ділянці відведення сил у районі Золотого сталася стрілянина
 
 
 
 
 
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