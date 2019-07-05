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 Політика України
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Все про:Зеленський (1932) нагорода (528) Нацполіція (7793)

 Зеленський нагородив 10 поліцейських

Президент Володимир Зеленський нагородив поліцейських державними нагородами з нагоди Дня Національної поліції.

Відповідний указ №476/2019 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що нагороди присвоєно "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов'язку, високий професіоналізм та з нагоди Дня Національної поліції України".

Правоохоронців, зокрема, нагороджено орденом за "За мужність" III ступеня та медалями "За бездоганну службу", "За працю і звитягу" та "За врятоване життя".

Читайте також: "Ви щодня маєте виправдовувати довіру українського суспільства", - Зеленський привітав поліцейських із професійним святом

Далі наводимо повний список нагороджених:

Нагородити орденом "За мужність" III ступеня

НАГОРНЯКА Ростислава Михайловича - старшого лейтенанта поліції

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" III ступеня

БЕРЕЖНОГО Євгена Петровича - майора поліції

ОЛЕКСЮКА Дмитра Васильовича - майора поліції

СТРОГУША Романа Івановича - підполковника поліції

Нагородити медаллю "За працю і звитягу"

БЕРВЕНА В’ячеслава Леонідовича - капітана поліції

БУДІКА Ігоря Миколайовича - капітана поліції

КУЧЕРЕНКА Сергія Володимировича - старшого лейтенанта поліції

МАРЧУКА Максима Миколайовича - старшого лейтенанта поліції

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

КУРАКА Тимура Івановича - сержанта поліції

НЕДОШОВЕНКА Олександра Вікторовича - капітана поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135840
 
 
 Топ коментарі
 
Не вгадала))Мусарів треба розігнати,а не нагороджувати,бо це мусарня Петра Поросєнко,з Отброськинами та Голубанами,які стріляють по дітям.
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пам'ятаю, як зрада вирувала в коментах під кожною темою про нагороди..
а зараз мабуть єлєй пол'ється. Зеленский наградил 10 полицейских - Цензор.НЕТ 4218
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Не вгадала))Мусарів треба розігнати,а не нагороджувати,бо це мусарня Петра Поросєнко,з Отброськинами та Голубанами,які стріляють по дітям.
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Нагородив-добре.Якщо заслуговують.А що зробили з поліцейськими- вбивцями дітей,хабарниками та наркоторговцями? Теж хотілося б знати...
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И этого тоже

Знакомьтесь - кандидат на пост премьер-министра Украины от партии Зеленского
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_4.html
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Заспокойтесь, Зебілам хоч у очі сци, і так "божа роса". Те що Собакова- рюкзаккрада =мародера, Беня буде пхати на Прем'єра було зрозуміло усім, в кого є мізки. Але ці будуть до останнього казати, що це не правда, а потім почнуть співати про Свинарчуків...
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Після чого переведуть стрілки на Порошенка.
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Бред сивой кобылы Ясно и тупому, что кандидатом будет Разумков
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Оказывается, после свержения пети ЖИЗНЬ продолжается!
Чудеса, да и только!
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Якщо ти кацапський дурню не знаєш різниці між "поваленням" і "виборами" - то ти точно дурень
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За обеспечение пока бескровного прокацапского переворота в Украине.
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Янукович тоже был выбором этого жа нарида. Вы выбираете говно, мы от него спасаем Украину, пока вы смотрите это по телевизору. Это уже традиция.

Вы мычите и бежите туда, куда вас ведут за кольцо в носу. Поэтому я говорил не про скот, а про скотоводов.
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Реалист, хорошо представляющий, что такое нарид.

Это одинаково во всем Мире на самом деле:
- если скотовод нормальный, то скот мирно щиплет травку, пуская слюни.
- если скотовод мудак, то подстрекаемая им скотина разносит рогами все вдоль и поперек.

Но сам по себе ты ни на что, кроме жевания травки и пускания слюней, не способен.
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Награждение- это безусловно ОЧЕНЬ важное и нужное мероприятие- вот только необходимо менять сам процесс избрания кандидатов на вознаграждения- списки подает руководство на свое усмотрение, куда попадают как герои так и нужные кандидаты
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тобі вже вставили сепар
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Слава Зеленському! Слава Авакову! Кожному по рюкзаку!
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Статьи Порошенко наградил /гибрид медальки вешать умеет/ читал статью на тему во сколько Украине обходятся медальки. /мне медальки даром не нужны,/Кинуть косточку шестёркам ,то дело святое ,только они не право а вороохранители / капралу лучше бы дало не висюльку а краденными у него же деньгами/Вот такая работа как раз для его: ленточки резать, медальками награждать мусаров, грозные заявы на СМИ выкладывать... Любит наш гидрант это дело. Ну и добре./ Действительно,Жизнь продолжается.
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