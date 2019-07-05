 "Ми ніколи більше не дозволимо загарбникам ступати по нашій землі", - Сирський привітав жителів Слов'янська і Краматорська з 5-ю річницею визволення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського, опублікованому пресцентром ОС в Facebook.

"Шановні мешканці Краматорська та Слов'янська! Від імені Командування об’єднаних сил та від себе особисто щиро вітаю Вас з п'ятою річницею звільнення Краматорська та Слов'янська від російських окупаційних військ та їх поплічників!

Хочу висловити щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань України і мешканцям міста, які поклали життя за звільнення міст від ворога", - написав він.

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Сирський нагадав, що п'ять років тому, 5 липня, завдяки успішним діям військовослужбовців - учасників антитерористичної операції і місцевого населення були звільнені від російсько-терористичних збройних формувань міста Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка.

"Сьогодні ви відчуваєте себе вільними громадянами Української держави і господарями рідної нашої землі. Наша армія змінилася, стала боєздатною і ми, військовослужбовці Об'єднаних сил, ніколи більше не дозволимо загарбникам ступати по нашій землі!

Вічна пам'ять українським воїнам і цивільним громадянам, загиблим під час проведення антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил на Сході держави. Слава і честь захисникам, патріотам, волонтерам та усім, хто не шкодуючи зусиль боронить рідну землю!", - додав командувач ОС.

Нагадаємо, 5 липня 2014 року о 13:00 бійці-розвідники 2 батальйону Національної гвардії встановили над міськрадою Слов'янська український прапор. Того ж дня передові сили Національної гвардії увійшли до Краматорська.

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