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Все про:Краматорськ (129) Слов'янськ (192) Олександр Сирський (15)

 "Ми ніколи більше не дозволимо загарбникам ступати по нашій землі", - Сирський привітав жителів Слов'янська і Краматорська з 5-ю річницею визволення

Сьогодні виповнюється 5 років з дня визволення від російської окупації Слов'янська і Краматорська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського, опублікованому пресцентром ОС в Facebook.

"Шановні мешканці Краматорська та Слов'янська! Від імені Командування об’єднаних сил та від себе особисто щиро вітаю Вас з п'ятою річницею звільнення Краматорська та Слов'янська від російських окупаційних військ та їх поплічників!

Хочу висловити щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань України і мешканцям міста, які поклали життя за звільнення міст від ворога", - написав він.

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Сирський нагадав, що п'ять років тому, 5 липня, завдяки успішним діям військовослужбовців - учасників антитерористичної операції і місцевого населення були звільнені від російсько-терористичних збройних формувань міста Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка.

"Сьогодні ви відчуваєте себе вільними громадянами Української держави і господарями рідної нашої землі. Наша армія змінилася, стала боєздатною і ми, військовослужбовці Об'єднаних сил, ніколи більше не дозволимо загарбникам ступати по нашій землі!

Вічна пам'ять українським воїнам і цивільним громадянам, загиблим під час проведення антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил на Сході держави. Слава і честь захисникам, патріотам, волонтерам та усім, хто не шкодуючи зусиль боронить рідну землю!", - додав командувач ОС.

Нагадаємо, 5 липня 2014 року о 13:00 бійці-розвідники 2 батальйону Національної гвардії встановили над міськрадою Слов'янська український прапор. Того ж дня передові сили Національної гвардії увійшли до Краматорська.

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Ми ніколи більше не дозволимо загарбникам ступати по нашій землі, - Сирський привітав жителів Словянська і Краматорська з 5-ю річницею визволення 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135838
 
   
 Топ коментарі
 
Дякую ЗСУ за звільненя Слов"янська та Краматорська!!!!Слава Україні!!!!
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зараз друзі фуйла кучкуються в Києві і збираються у владу.
тому зарано ще говорити..
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почему-то каждый раз 5 июля забывают, что от этой срани в этот же день были еще освобождены Дружковка и Константиновка.
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зараз друзі фуйла кучкуються в Києві і збираються у владу.
тому зарано ще говорити..
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Мусар,а ти що до армії ДурНР приєднався?
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Дякую ЗСУ за звільненя Слов"янська та Краматорська!!!!Слава Україні!!!!
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А ще прибивають руськощелепних младєнців,та прив"язують до танка епелептичок,вчора на Карачуні трьох на біс розп"яти,та вісьмох задули піною.Сам бачив,інфа 100%.
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а с чем можно поздравить Станцию Л. в серой зоне и местными засекреченными...
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Интересно, за кого голосовали Славянск и Краматорск?
Неужели за петю? "Ми ніколи більше не дозволимо загарбникам ступати по нашій землі", - Сирський привітав жителів Слов'янська і Краматорська з 5-ю річницею визволення - Цензор.НЕТ 4248
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За Зе. Весь Донбас за Зе. Навіть з окупованих територій приїздили щоб проголосувати за Зе.
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почему-то каждый раз 5 июля забывают, что от этой срани в этот же день были еще освобождены Дружковка и Константиновка.
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Ми знаємо,він там п"ять років на золотому унітазі сидів.
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Золотий унітаз- головна мрія шахтарів Ахмєтова, кротику?
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Ні це трон Янука,який перейшов до Перта,у спадок))
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Ну Зеленський же викинув і поставив звичайний сортир з діркою?
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Мы никогда больше не позволим....

К чему эти пустые слова? Если ********* захочет, то через 3 часа и Краматорск и Славянск захватят.
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ступать не позволим ,но по решению подельников куйла из ОБСЕ оставлять украинскую землю будем
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Ми ніколи більше не дозволимо загарбникам ступати по нашій землі", - Сирський привітав жителів Слов'янська і Краматорська з 5-ю річницею визволення
 
 
 
 
 
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