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 Політика України
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Все про:Зеленський (1932) призначення (392) СБУ (4465)

 Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ, а Тиводара - начальником Головного слідчого управління

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Карпенка та Анатолія Дублика на посади заступників голови Служби безпеки України.

Відповідні укази №478/2019, №479/2019 опубліковано на сайті глави держави.

Також Зеленський перед призначенням заступником голови СБУ звільнив Карпенка з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Дмитра Нескоромного заступником голови СБУ

Крім того, Зеленський призначив Богдана Тиводара начальником Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ, а Тиводара - начальником Головного слідчого управління 01

Тиводар 1970 року народження, військову службу в органах СБУ розпочав 1996 року. У 2007 році обійняв посаду заступника начальника управління СБУ в Закарпатській області, а в 2008-2009 роках очолював управління. Після цього він кілька років обіймав посаду офіцера чинного резерву управління СБУ у Львівській області в органах державної влади.

У 2014 році Тиводар обійняв посаду заступника начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України і перебував на цій посаді до теперішнього часу.

До цього призначення Карпенко обіймав посаду начальника Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях, а Дублик - посаду начальника одного з департаментів СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135837
 
 
 Топ коментарі
 
Дякуємо Сонцеликому Володимиру, який із доброї волі знизив світові ціни на нафту, що призвело до поступового здешевлення нафтопродуктів.

Зеленский назначил Дублика и Карпенко замглавы СБУ, а Тиводара - начальником Главного следственного управления - Цензор.НЕТ 7015

Окремо хотілося б подякувати за сьогоднішній схід сонця. Певен до цього також доклав свою всемогутню руку наш найвеличніший!
*коли там вже наші космонавти здійснять нічну висадку на Сонце, може хтось знає?
Vitaliy Procyuk
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Спасибо жителям Кривбасса за президента п@дараса.
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мародёру дякуйте за 5 лет грабежа страны.
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Дякуємо Сонцеликому Володимиру, який із доброї волі знизив світові ціни на нафту, що призвело до поступового здешевлення нафтопродуктів.

Зеленский назначил Дублика и Карпенко замглавы СБУ, а Тиводара - начальником Главного следственного управления - Цензор.НЕТ 7015

Окремо хотілося б подякувати за сьогоднішній схід сонця. Певен до цього також доклав свою всемогутню руку наш найвеличніший!
*коли там вже наші космонавти здійснять нічну висадку на Сонце, може хтось знає?
Vitaliy Procyuk
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мародёру дякуйте за 5 лет грабежа страны.
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Статистика "обнищания"....

GfK Ukraine: Прошедшая «Черная пятница» с суммой 2,5 млрд грн побила все рекорды на рынке электроники Украины.

Исследовательская компания GfK Ukraine сообщила, что прошедшая «черная пятница» (19-25 ноября 2018 года) стала крупнейшей по продажам бытовой техники и электроники в Украине за весь период проведения еженедельного исследования Point of Sales Tracking.В денежном выражении неделя «черной пятницы» в 2018 году составила 2,5 млрд грн и превысила объемы предыдущей недели (12-18 ноября) на 146%. В прошлом году, для сравнения, рост недели «черной пятницы» к предыдущей неделе составил 80%. Неделя «черной пятницы» в 2018 году оказалась почти на 50% успешнее чем в 2017 году. Рынок телевизоров, который в 2017 году на неделе «черной пятницы» показал наибольший рост (171%), в этом году также стал лидером по темпам роста - 261% относительно предыдущей недели, а относительно прошлого года вырос на 60%. На рынке ноутбуков наблюдался рост продаж на 82% в деньгах
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Еще повторю статистики полного "зубожіння" и грабежа.

.. В минувшем году в Украине купили 5,4 млн смартфонов и 1,5 млн кнопочных телефонов, потратив на них свыше 30 млрд гривен. Об этом сообщили в компании MOYO, проанализировав покупки украинцев на основе данных панельного исследования Point of Sales Tracking GfK Ukraine. В сравнении с 2017 годом, спрос на мобильные телефоны вырос на 15%, а затраты на них - на 34%. Так, на протяжении прошлого года украинцы ежедневно приобретали почти 19 тыс. мобильных телефонов, причем 14,8 тыс. из них являлись смартфонами. Средняя цена смартфона, приобретаемого в Украине в 2018 году, составила 5400 грн. Таким образом украинцы ежедневно тратили на мобильные телефоны 82,4 млн грн.
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И последнее из статистики абсолютного "зубожіння"

..... Для сравнения, за минувший год было приобретено 610 тыс. ноутбуков (500 тыс. в 2017 году, т.е. на 110 тыс. больше), на покупку которых было потрачено 8,6 млрд грн (в среднем 14,1 тыс. грн за единицу). Телевизоров в 2018 году украинцы приобрели 810 тыс. штук (на 23% больше показателей прошлого года) на 9 млрд грн, то есть в среднем 11 тыс. грн за единицу......

А про статистику продаж путевок туроператорами я вообще молчу, авиакомпании рейсы не успевают добавлять, самолеты на курорты заполнены под завязку.

Терпеть не могу пустопорожний треп и "речевки". ЭТО вот есть цифры РЕАЛЬНОЙ статистики, а не треп политиков и сливных бачков. И цифры лучше всего прочищают мозги.
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Цифры могут быть брехливей, чем слова и политиков, и кого угодно. В СССР большинство людей верили печатному слову в широком смысле и это использовалось в пользу власти. Есть утвержденные международным сообществом показатели (ГУГЛ в помощь!) , по которым определяются состояние экономики того, или иного государства. Если человек не может тратить более 5 долларов в сутки на себя - он нищий! И таких людей миллионы в стране, я о пенсионерах. Да и работающих за зарплату ниже 4,5 тыс. гривен тоже очень много. А очереди в аэропортах, в гипермаркетах - это о другом говорит. Лучше вспомни о забитых пригородных электричках, поездах, автобусах, перевозящих работающих в Киев, или другие крупные города
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Да конечно, называется - не верь глазам своим. Увеличение количества чартеров на курорты Египта, Турции и Кипра - это просто так, компаниям нехрен делать. Они воздух возят туда-сюда от нечего делать. Откройте расписания рейсов Херсона, Николаева, Запорожья, Одессы и прочих. Там интересно. А курорты Азова, где сейчас в номерах по 900 грн. за сутки и выше нет мест, все расписано до конца августа. И не суйся. "Бедность" так и прет.

А то, что сейчас предприятия не могут закрыть все позиции по предложениям работы с минимальной зарплатой в 9-10 тысяч - это тоже фигня? А про квалифицированные кадры я просто промолчу, там планка зарплаты стартует с 18-20 тысяч. и хрен найдешь. Сайты с предложениями работы откройте - прозреете. Предложений намного больше желающих. У нас уже давно сформировалась прослойка профессиональных безработных, привыкших жить за чужой счет. Сталкивался и не раз. Они мастера погундеть про преступную власть и "зубожіння".

И это все тоже типа "цифры и статистика". Только из личного опыта. Так что не надо ля-ля.
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Богдан с Закарпатья - медведчуковский "кум", дружбан Шуфрича
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та що там нафта.....кардинальні зміни, завдяки зеленій шмарклі, відбуваються по всьому світу.... так, вчора, столицю Канади перенесли в Торонто Зеленский назначил Дублика и Карпенко замглавы СБУ, а Тиводара - начальником Главного следственного управления - Цензор.НЕТ 8548
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Казалось бы смешно. Но при Петьки и мировые цены на нефть падали и бензин в цене рос.
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У пэти своя арихметика была.Гонтарева не даст соврать
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Да что ж тут смешного
Петька оказывается повелитель мировых нефтяных цен а мы и не знали 😁
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Не, тогда по другому было: В мире цены падают, а у нас растут, как же так? - потому что этот бензин сделан из дорогой нефти, а то что сейчас цена в мире упала значения не имеет.. Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ, а Тиводара - начальником Головного слідчого управління - Цензор.НЕТ 9320 Зато когда цена в мире поднималась - у нас в тот же день росли цены на заправках
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Может это потому что Петро не лез в ценообразование ,, сферу ,не свойственную президентской должности . А Зе теперь лично устанавливает цены на всё ,, начиная от цены газа и заканчивая ценой погонного метра резинки для трусов .!!? Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ, а Тиводара - начальником Головного слідчого управління - Цензор.НЕТ 8289 .
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Как тяжело жить стало в последний месяц (( Ты над эмиграцией не задумывался?
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Нет Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ, а Тиводара - начальником Головного слідчого управління - Цензор.НЕТ 4508 .. Уехать и отдать Украину рыго-зебилам на растерзание , чтобы вы её в свинарник превратили ,, ни за что на свете .!!
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Значит, с дивана и далее зраду искать будешь? Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ, а Тиводара - начальником Головного слідчого управління - Цензор.НЕТ 7947
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Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ, а Тиводара - начальником Головного слідчого управління - Цензор.НЕТ 6465 ...С дивана ,, точно так же как и ты Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ, а Тиводара - начальником Головного слідчого управління - Цензор.НЕТ 6677 .. Ну а как по другому ? Печатать на компе , и одновременно куда то бежать , увы ,не умею .

А зраду искать - это ваше , зраднюковское . .
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То есть ты что то не делаешь по жизни, мотивируя это тем, что я чего то там делаю или не делаю? Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ, а Тиводара - начальником Головного слідчого управління - Цензор.НЕТ 6386
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Я делаю то что делаю , яке тоби до цього дило , зе-сопель Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ, а Тиводара - начальником Головного слідчого управління - Цензор.НЕТ 2426 ..? А ты делай своё дело , то к чему привык ,, бросай своё г.... и дальше , на вентилятор . Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ, а Тиводара - начальником Головного слідчого управління - Цензор.НЕТ 4242 .
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Так может канадийська дияспора? Решайся. Я тебе чемодан до вокзала подкину и пендель дам в дорогу Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ, а Тиводара - начальником Головного слідчого управління - Цензор.НЕТ 9053
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Ты это , когда пенделя будешь давать , не сильно тужься ,, чтоб не испортить вокруг себя воздух Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ, а Тиводара - начальником Головного слідчого управління - Цензор.НЕТ 3444 .. Да и смотри шоб пуп не развязался ,, всё может быть . Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ, а Тиводара - начальником Головного слідчого управління - Цензор.НЕТ 2617 .
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Спасибо жителям Кривбасса за президента п@дараса.
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Єдиний орган яким реально зайнятий Зе, це СБУ... Це й не дивно. Авакову обіцяно прем'єрство, ще конторських під себе прогнути і можно йти на самі чесні вибори в Україні...
У когось в містах є якась інша політична реклама, окрім як від цих Зелених підарас.тів?
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Вот так: в СБУ замы только по указу презтдента, а луценко крутой - сам себе назначает.
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А сколько зрадофильства было от порохоботов после этого: "Випиваєте горівку і ходите тут п'яні. Поліцію потрібно визвати... Чучєло", - претендент на должность замглавы СБУ генерал Кмита в ответ на замечание активистов о неправильной парковке. ВИДЕО
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Что касается Зелемойского, то он не назначает, а подписывает указ о назначении того, кого ему предоставят, он никого не знает ни в политике, ни в каких-либо органах...
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Нафиг что-то гуглить, когда тебе все расскажут со сцены 95 квартала?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ, а Тиводара - начальником Головного слідчого управління
 
 
 
 
 
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