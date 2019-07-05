 Зеленський призначив Дублика і Карпенка заступниками голови СБУ, а Тиводара - начальником Головного слідчого управління

Відповідні укази №478/2019, №479/2019 опубліковано на сайті глави держави.
Також Зеленський перед призначенням заступником голови СБУ звільнив Карпенка з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях.
Крім того, Зеленський призначив Богдана Тиводара начальником Головного слідчого управління Служби безпеки України.
Тиводар 1970 року народження, військову службу в органах СБУ розпочав 1996 року. У 2007 році обійняв посаду заступника начальника управління СБУ в Закарпатській області, а в 2008-2009 роках очолював управління. Після цього він кілька років обіймав посаду офіцера чинного резерву управління СБУ у Львівській області в органах державної влади.
У 2014 році Тиводар обійняв посаду заступника начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України і перебував на цій посаді до теперішнього часу.
До цього призначення Карпенко обіймав посаду начальника Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях, а Дублик - посаду начальника одного з департаментів СБУ.
Окремо хотілося б подякувати за сьогоднішній схід сонця. Певен до цього також доклав свою всемогутню руку наш найвеличніший!
*коли там вже наші космонавти здійснять нічну висадку на Сонце, може хтось знає?
Vitaliy Procyuk
GfK Ukraine: Прошедшая «Черная пятница» с суммой 2,5 млрд грн побила все рекорды на рынке электроники Украины.
Исследовательская компания GfK Ukraine сообщила, что прошедшая «черная пятница» (19-25 ноября 2018 года) стала крупнейшей по продажам бытовой техники и электроники в Украине за весь период проведения еженедельного исследования Point of Sales Tracking.В денежном выражении неделя «черной пятницы» в 2018 году составила 2,5 млрд грн и превысила объемы предыдущей недели (12-18 ноября) на 146%. В прошлом году, для сравнения, рост недели «черной пятницы» к предыдущей неделе составил 80%. Неделя «черной пятницы» в 2018 году оказалась почти на 50% успешнее чем в 2017 году. Рынок телевизоров, который в 2017 году на неделе «черной пятницы» показал наибольший рост (171%), в этом году также стал лидером по темпам роста - 261% относительно предыдущей недели, а относительно прошлого года вырос на 60%. На рынке ноутбуков наблюдался рост продаж на 82% в деньгах
.. В минувшем году в Украине купили 5,4 млн смартфонов и 1,5 млн кнопочных телефонов, потратив на них свыше 30 млрд гривен. Об этом сообщили в компании MOYO, проанализировав покупки украинцев на основе данных панельного исследования Point of Sales Tracking GfK Ukraine. В сравнении с 2017 годом, спрос на мобильные телефоны вырос на 15%, а затраты на них - на 34%. Так, на протяжении прошлого года украинцы ежедневно приобретали почти 19 тыс. мобильных телефонов, причем 14,8 тыс. из них являлись смартфонами. Средняя цена смартфона, приобретаемого в Украине в 2018 году, составила 5400 грн. Таким образом украинцы ежедневно тратили на мобильные телефоны 82,4 млн грн.
..... Для сравнения, за минувший год было приобретено 610 тыс. ноутбуков (500 тыс. в 2017 году, т.е. на 110 тыс. больше), на покупку которых было потрачено 8,6 млрд грн (в среднем 14,1 тыс. грн за единицу). Телевизоров в 2018 году украинцы приобрели 810 тыс. штук (на 23% больше показателей прошлого года) на 9 млрд грн, то есть в среднем 11 тыс. грн за единицу......
А про статистику продаж путевок туроператорами я вообще молчу, авиакомпании рейсы не успевают добавлять, самолеты на курорты заполнены под завязку.
Терпеть не могу пустопорожний треп и "речевки". ЭТО вот есть цифры РЕАЛЬНОЙ статистики, а не треп политиков и сливных бачков. И цифры лучше всего прочищают мозги.
А то, что сейчас предприятия не могут закрыть все позиции по предложениям работы с минимальной зарплатой в 9-10 тысяч - это тоже фигня? А про квалифицированные кадры я просто промолчу, там планка зарплаты стартует с 18-20 тысяч. и хрен найдешь. Сайты с предложениями работы откройте - прозреете. Предложений намного больше желающих. У нас уже давно сформировалась прослойка профессиональных безработных, привыкших жить за чужой счет. Сталкивался и не раз. Они мастера погундеть про преступную власть и "зубожіння".
И это все тоже типа "цифры и статистика". Только из личного опыта. Так что не надо ля-ля.
Петька оказывается повелитель мировых нефтяных цен а мы и не знали 😁
А зраду искать - это ваше , зраднюковское . .
У когось в містах є якась інша політична реклама, окрім як від цих Зелених підарас.тів?