EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України, За кордоном
  9140  44
Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1124) МЗС РФ (502) моряки (638) суд (5256) Захарова (158)

 Речниця МЗС РФ Захарова допустила можливість повернення в Україну полонених моряків до рішення "суду"

Речниця МЗС Росії Марія Захарова допускає можливість повернення в Україну полонених моряків до рішення російського "суду", що не передбачає звільнення "від відповідальності".

Про це заявила офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова, відповідаючи на запитання УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"У ній (у ноті МЗС Росії. - Ред.) чітко говорилося про те, що в російському законодавстві існують відповідні механізми, які українська сторона може задіяти для звільнення не від відповідальності, а з-під варти під письмові гарантії української сторони для кожного з двадцяти чотирьох моряків участі в досудових засіданнях і судовому процесі", - сказала Захарова.

"Про жодне обмеження перебування їх лише на території Росії в ноті не йшлося. Матеріали на цю тему українських блогерів або, як вони себе називають, оглядачів, які я бачила, вважаю просто спекулятивними", - підкреслила вона.

За її словами, в ноті чітко сказано про наявність відповідних інструментів у російському законодавстві. "Хотіла б підкреслити, що ми отримали від України офіційну відмову від обговорення цієї теми в принципі", - сказала Захарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ має намір виконати рішення Міжнародного трибуналу щодо військовополонених моряків, - Полозов

Відповідаючи на запитання, чи було коригування позиції України після заяв президента України Володимира Зеленського, Захарова підкреслила, що з 26 червня після отримання від України офіційної відмови, яка також супроводжувалася публічною заявою по лінії міністерства закордонних справ України, від обговорення російської дипломатичної ноти, жодних інших нот, пропозицій, заяв від Києва не надходило, так само, як і не робилися спроби обговорення цієї теми.

"Я хочу, щоб усі це чітко зафіксували. Сьогодні ми маємо лише офіційну відмову української сторони від обговорень в принципі тієї самої ноти, тих положень, які в ній містилися і були направлені дипломатичними каналами до Києва", - сказала вона.

Читайте: Росіяни висунули остаточні обвинувачення 18 з 24 полонених моряків, - Полозов

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135836
 
 
 Топ коментарі
 
який план ? визнати Крим російським ?
Клімкін молодець, відсік зраду одразу ж.
 показати весь коментар
 
Ну что ЗЕбуины....этого вы хотели??
Об вас уже сейчас параша вытирает ноги..или вы думали что вам фанфары играть будут.
Петю-хряка парашенцы боялись...а вы...да кто вы..чмошники зелёные,которым можно говорить всякую хрень,а вы будете под музыку раяля ,на котором вам сьиграет хреном на рояле ваше чмо-недомерок,играть то что вам скажут.
 показати весь коментар
 
Психолог ДалайЛамы‏ @DarkSoulsFan12 16 ч.16 часов назад

Еще

-Столица Канады?
-Торонто
-Как выиграть войну?
-Отвести войска
-Когда началась 2я мировая?
-В 1941м
-Как поднять экономику?
-Переехать из ап в офис
-Как убедить ПАСЕ и Г20 нас поддержать?
-Не ехать туда
-Как отмазать моряков?
-Призн.виновными
-Вы точно президент?
-Я преЗЕдент
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
результаты тайных переговоров по газу, подробности которых "офис президента" отказывается сообщать
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это был план, который Климкин тупо слил.
 показати весь коментар
 
 
який план ? визнати Крим російським ?
Клімкін молодець, відсік зраду одразу ж.
 показати весь коментар
 
 
четко говорилось о том, что в российском законодательстве существуют соответствующие механизмы, которые украинская сторона может задействовать для освобождения не от ответственности, а из-под стражи под письменные гарантии украинской стороны

=====================================================================
це ж треба таке з бодуна звізданути...Типу підлі українці використовують расіянське законодавство щоб звільняти "законноосуджених" з росіянських тюрем українців...А кацапи нічого не можуть з цим зробити-бо ж закон то в них найвища цінність! Блазні .Але нехай що хоче меле,аби хлопців повернути з полону...
 показати весь коментар
 
 
Есть приказ международного трибунала и вы наркоши его выполните, чем бы не прикрывали грязную задницу.
 показати весь коментар
 
 
Это был план,на котором твоё ***** тупо обосралось
 показати весь коментар
 
 
Ещё после решения суда ООН я здесь писал , что через пару месяцев наши моряки вернуться домой , хотя их и осудит рашка ( прицидент судно Гринпис ) Вопрос в другом , чтобы лохи с зе команды или скорее шулера под это действия не сдали бы какой-то из интересов Украины
 показати весь коментар
 
 
То ж Гринпис!, а это Украина....Практика показывает, что года дело касается Украины, Расея готова идти на любые нарушения и откровенную уголовщину!
 показати весь коментар
 
значит хреновые были ноты, что не звучат
 показати весь коментар
 
 
До 21 июля выпустят под звуки фанфар освободителям - Медведчуку и Бойко и добавят плюсик 3% к имеющимся уже 12% за життя
 показати весь коментар
 
 
Ну что ЗЕбуины....этого вы хотели??
Об вас уже сейчас параша вытирает ноги..или вы думали что вам фанфары играть будут.
Петю-хряка парашенцы боялись...а вы...да кто вы..чмошники зелёные,которым можно говорить всякую хрень,а вы будете под музыку раяля ,на котором вам сьиграет хреном на рояле ваше чмо-недомерок,играть то что вам скажут.
 показати весь коментар
 
 
Психолог ДалайЛамы‏ @DarkSoulsFan12 16 ч.16 часов назад

Еще

-Столица Канады?
-Торонто
-Как выиграть войну?
-Отвести войска
-Когда началась 2я мировая?
-В 1941м
-Как поднять экономику?
-Переехать из ап в офис
-Как убедить ПАСЕ и Г20 нас поддержать?
-Не ехать туда
-Как отмазать моряков?
-Призн.виновными
-Вы точно президент?
-Я преЗЕдент
 показати весь коментар
 
 
Зато в торе есть - обмануть гоя не считается за грех 😏
 показати весь коментар
 
 
Еще

- Вы Ksenia VB выборы президента закончили
- не ...
- отчего же...
- потамушта что глупая...
 показати весь коментар
 
ти саменьке то зрозуміло, що від великого "розуму" накалякало ?
 показати весь коментар
 
Клімкін і так доволі багато у відповіді написав. Слід було коротше - пішли наху.й мокшані, виконуйте рішення трибуналу і не ви.буйтесь.
 показати весь коментар
 
 
Я допускаю , что в скором времени полечу на Марс- допускать- мое воображение, а полететь - уже не от меня зависит..
 показати весь коментар
 
 
запоребрик ищет "упаковку" для выполнения решения Международного Трибунала ООН, они знают, что выполнить прийдется, но вот незадача- будь как с Гринписом- выполнили тихо, выплатили и почти никто не знал- здесь же совсем другая история-и тишины не будет , и байки о невиновности раши тоже не будет.
 показати весь коментар
 
 
Моряки не нарушили законов ни одной страны и не находились в момент захвата на территории рф. Все, что можно и нельзя, нарушила паРашка. Машка-стакан просто быкует со своими ссылками на российское законодательство.
 показати весь коментар
 
 
Раиськое законодательство? Уже смешно,а что за поребриком есть законность и суд? Не смешите мои тапочки
 показати весь коментар
 
Есть решение международного суда , которое обязательно к выполнению. Чего рашка дергается, пытается сохранить лицо. Позвонили, привезли на границу , передали и адью, боярышник пить с горя.
 показати весь коментар
 
 
до 21-го мокряков должны выпустить по-любому, нужна перемога.
 показати весь коментар
 
Бутусов, когда на ЦН публикуются статьи про украинские "суды", то это слово тоже надо брать в кавычки, т.к. "суды" Украины такие же, как и "суды" Мордора. Одно только слово.
 показати весь коментар
 
 
маша захерова включила дуру. это называется не освобождение, а передача преступников. т.е. по версии ***** и его говорящих ртов Украина должна признать то, что они преступники, признав тем самым вину не только моряков но и Украины в целом в этой гнилой ситуации, в которой паРаша выступила террористом и пиратом.
 показати весь коментар
 
Заметьте, что тон после истечения срока добровольного выполнения решения суда (что предполагает возможность ареста кораблей рф в портах по всему миру!) и ноты Климкина изменился! Зе-команда!!! Это шахматная партия! , а не игра в Чапаева!!!!
В Японии и Южной Корее на должности Президента и Премьер министра назначают только с опытом управления в течении не менее 5 лет крупными компаниями, к примеру в Корее с годовым оборотом не менее 1000 млн долл США! Не кажется ли странным почему эти страны лидеры в мире?
 показати весь коментар
 
взагалі треба було просто спитати путіна чи буде росія виконувати рішення міжнародного трибуналу , якщо так то коли. якщо росія не хоче виконувати рішення трибуналу і винайшла для себе якісь підстави не виконувати це рішення то хай так і скаже. до речі ніхто не заважає росії після звільнення українців судити їх далі. думаю українська сторона могла б навіть продовжувати наймати адвокатів в росії для участі в цьому процесі.
 показати весь коментар
 
Ты ,"***** крашена" (с) , выполняй решение международного трибунала... , а не изобретай какую-то очередную х...ню ,
 показати весь коментар
 
Решения международных трибуналов для разной политической шалупони и лузеров, а не для ядерной державы вроде Раисии , Сев.Кареи или Израиля
 показати весь коментар
 
ну вот похоже на то что и предсказывалось ранее. решение суда не исполнили....попонтовались поблатовала *********,что пофуй всё. но исполнять то нужно решение о моряках. потому что твари сами уже обращались к суду и понимают что ещё будут к нему обращаться...а тут надо же животные ляпнули.что мол им решения этого суда пофуй...понимая что прийдётся хоть и с опозданием но вернуть...они решили вернуть их через кума медведчука как говорят все. мол отдадут ему и заявят. вот видите украинцы какой крутой у вас политик умеющий договариваться.ну можно же говорить мацквой... а медвудчуку от лохов избирателей будут голоса на выборах... всё очень просто...ловкость рук и никакого машенничества...((
 показати весь коментар
 
 
Вернут по решению тибунала. Без всяких гарантий Украины "для каждого из двадцати четырёх моряков участия в досудебных заседаниях и судебном процессе" Источник: https://censor.net.ua/n3135836
А гарантия участия включает и отсидку, как "судебный процесс"! Климкин отказался от этого "щедрого" предложения. За что заработал истерику и требование "наказать!" От кенгурированнго.
Та ОПа и зе-хидрант хочет посадить моряков на расее?! Довыбирались......
 показати весь коментар
 
Как поется в песне-"Чтож ты,фраер,сдал назад?"
 показати весь коментар
 
срашку надо дожимать с моряками Есть решение трибунала Хоть нет чётко прописанных механизмов Но информациоонный поток нужно и дальше раскручивать Срашка хочет сохранить мину при плохой игре Хотя наш слюнявый зепрезидент ради пиара и рейтинга пойдёт на уступки Это ж так круто Под телекамеры родственники слёзы радости и наш зепрезе асвабадитель
 показати весь коментар
 
Информационный поток дальше границ Украины не проходит. Или вы правда думаете, что западные СМИ без перебоя крутят новости про моряков? Про войну то новостей нет, а тут какие-то моряки.
 показати весь коментар
 
СМИ может и не крутят про моряков Но то что все западные руководители держат эту тему на контроле это точно Особенно надо решением трибунала по морскому праву западных политиков в харю тыкать
 показати весь коментар
 
Загальна клькістьх дякувальників в державі ледве до 5 відсотків дотяує, а срачу на усіх сайтах і форума відсотків на 74.
 показати весь коментар
 
Загальна клькістьх дякувальників в державі ледве до 5 відсотків дотяує, а срачу на усіх сайтах і форума відсотків на 74
 показати весь коментар
 
ну і так зрозуміло, що дупа підгорає не по-дитячи. Можна було і не соромитися, не робити дурну заяву, алеж це дурні москалі.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРечниця МЗС РФ Захарова допустила можливість повернення в Україну полонених моряків до рішення "суду"
 
 
 
 
 
 вгору