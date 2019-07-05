 "Мені завжди сумно через продовження санкцій проти РФ", - прем'єр Конте запевнив Путіна, що працює над скасуванням санкцій ЄС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".
"Щоразу, коли ми наближаємося до терміну завершення санкцій, мені завжди сумно, тому що продовження санкцій - це не та мета, яку я бажаю собі, Італії і російським друзям", - сказав Джузеппе Конте в четвер на пресконференції за підсумками російсько-італійських переговорів.
Як повідомляє "Європейська правда", прем'єр-міністр Конте після зустрічі з Путіним в Римі заявив, що Італія працює над скасуванням європейських санкцій проти Росії. Також він зазначив, що РФ може відігравати ключову роль у вирішенні регіональних конфліктів.
"Ми вважаємо, що Москва є неминучим гравцем для пошуку вирішення основних регіональних криз. Ми погодилися з президентом Путіним, що ці рішення повинні бути політичними, аби бути стійкими", - додав він.
Говорячи про війну на Сході України, Путін сказав, що уся відповідальність за вирішення конфлікту лежить на Україні. Цю заяву Конте м’яко заперечив.
"Коли президент Путін, мій друг Володимир, каже, що не все залежить від Росії, він надто скромний. Правда в тому, що Росія може зіграти важливу роль у вирішенні цієї суперечки", - сказав він.
Нагадаємо, Президент Росії в четвер прибув до Риму. Представники української діаспори влаштували протест проти візиту Путіна до Італії. Маніфестація відбулася на площі Бокка делла Веріті в історичному центрі Рима.
(а на сегодняшний день - "ЗОНЫ ОСОБОГО РЕЖИМА ПОД САПОГОМ ПАХАНА-ВЕРТУХАЯ")
"Мой друг Владимир слишком скромен"-сказал Пеппе,снимая волос из жопы друга Вовы с языка.И мысленно добавил-"А я слишком люблю его деньги".
Фашисты,сер,они такие.)Небось до сих пор оплакивают своего дуче Муссолини.
Зато Европа много знаний о своих «ценностях» дала в последнее время
всегда поражала тупорылость европейцев живущий далеко от Московии . меня не трогают и ладно
А вот Шредер, Берлускони, Земан и прочие...
Линкор "Новороссийск" в 1955 году взорвали боевые пловцы ВМФ ...итальянского спецподразделения может пора флагман "Мацква" пощекотать?
Країнам балто-чорноморського реґіону після розпаду ЄС треба буде 1) створити власну спільну економічну зону, 2) створити військову орґанізацію та консорціум з розроблення атомної зброї. Спільний потенціал Болгарії, Румунії, України, Польщі, Словаччини, в перспективі - Білорусі практично дорівнює потенціалу Росії якщо йдеться про ВВП та населення.
https://****.com/view/u474z
А если к примеру для Украины у поляков кусок земли бы отжал?
- Я вам помогу, - сказал Остап, - мне приходилось лечить друзей и знакомых по Фрейду. Сон - это пустяки. Главное - это устранить причину сна. Основной причиной является самое существование советской власти. Но в данный момент я устранить ее не могу. У меня просто нет времени.
(И. Ильф, Е. Перов, "Золотой Теленок")