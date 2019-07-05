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Все про:Путін (9735) Конте Джузеппе (6) Європейський Союз (14)

 "Мені завжди сумно через продовження санкцій проти РФ", - прем'єр Конте запевнив Путіна, що працює над скасуванням санкцій ЄС

Прем'єр-міністр Італії в четвер розповів, що кожного разу засмучується через чергове продовження санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

"Щоразу, коли ми наближаємося до терміну завершення санкцій, мені завжди сумно, тому що продовження санкцій - це не та мета, яку я бажаю собі, Італії і російським друзям", - сказав Джузеппе Конте в четвер на пресконференції за підсумками російсько-італійських переговорів.

Як повідомляє "Європейська правда", прем'єр-міністр Конте після зустрічі з Путіним в Римі заявив, що Італія працює над скасуванням європейських санкцій проти Росії. Також він зазначив, що РФ може відігравати ключову роль у вирішенні регіональних конфліктів.

"Ми вважаємо, що Москва є неминучим гравцем для пошуку вирішення основних регіональних криз. Ми погодилися з президентом Путіним, що ці рішення повинні бути політичними, аби бути стійкими", - додав він.

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Говорячи про війну на Сході України, Путін сказав, що уся відповідальність за вирішення конфлікту лежить на Україні. Цю заяву Конте м’яко заперечив.

"Коли президент Путін, мій друг Володимир, каже, що не все залежить від Росії, він надто скромний. Правда в тому, що Росія може зіграти важливу роль у вирішенні цієї суперечки", - сказав він.

Нагадаємо, Президент Росії в четвер прибув до Риму. Представники української діаспори влаштували протест проти візиту Путіна до Італії. Маніфестація відбулася на площі Бокка делла Веріті в історичному центрі Рима.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135834
 
 
 Топ коментарі
 
зачетный куни Джузеппе!
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грустно ? да не вопрос . Путин может развеселить . высадить войска где нибудь на Сицилии и под дулами автоматов провести референдум о присоединении к России

всегда поражала тупорылость европейцев живущий далеко от Московии . меня не трогают и ладно "Мне всегда грустно из-за продления санкций против РФ", - премьер Конте заверил Путина, что работает над отменой санкций ЕС - Цензор.НЕТ 9652
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А вот мне всегда весело,когда у ***** лысина грустно поблескивает от санкций животворящих
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Это понятно. Все настоящие мужчины грустят, когда им жены рога наставляет. Рогоносец -это не только смешное но и печальное зрелище
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О как итальяшки лижут зад сатане Пукину. Им грустно. Посмотрела бы я как бы им было грустно ,если бы кацапы отхватили у Италии Сицилию. Двуличные твари без морали и совести.
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А ОН (КОНТЕ) РАЗВЕ НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ИТАЛИЯ - ЭТО ЧАСТЬ РОССИИ?,,

(а на сегодняшний день - "ЗОНЫ ОСОБОГО РЕЖИМА ПОД САПОГОМ ПАХАНА-ВЕРТУХАЯ")
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Та да.***** Джузеппе всех считает придурками.
"Мой друг Владимир слишком скромен"-сказал Пеппе,снимая волос из жопы друга Вовы с языка.И мысленно добавил-"А я слишком люблю его деньги".
Фашисты,сер,они такие.)Небось до сих пор оплакивают своего дуче Муссолини.
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А в сраку йухла он поцеловал? Хотя что я спрашиваю? Канэшна!
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ну как же без этого,он за кулисами и другое сделал,во имя италии и ее цыганского народа
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Красавчик ). Завуалированно назвал х..ла брехуном ). Политика. По другому никак.
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*****-скромняга. Да ви батєнька Конте ,юморіст. "Мне всегда грустно из-за продления санкций против РФ", - премьер Конте заверил Путина, что работает над отменой санкций ЕС - Цензор.НЕТ 8352
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Угу..Итальянский Петросян.Такой же ***** как и российский,тока чутка моложе.По уму можно ставить знак равенства.
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Макаронники традиционно поддерживают пуйла. Сказывается, видимо, историческая духовная близость с Дуче - скрепы у них явно одни и те же.
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можна новий серіал знімати "циган і *****" "Мне всегда грустно из-за продления санкций против РФ", - премьер Конте заверил Путина, что работает над отменой санкций ЕС - Цензор.НЕТ 4165
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Да уж !!!! Бабло побеждает все ! И нам нужно запомнить что в современном мире друзей нет есть те с кем пересекаются интересы .
Зато Европа много знаний о своих «ценностях» дала в последнее время
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До вас это только дошло? Вам срочно нужна реальная идеологическая партия правого толка на нормальной либеральной основе- не либерастов и либералов! Для которых Человек- Гражданин, не пустые слова. В этом ваше спасение! Но к сожалению ваш анархизм и социализм который у вас в крови, не позволит сделать то что нужно. Ваш менталитет пропитан социалистическими идеями- всеобщей шары и анархическим пох..имом!
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у нас є така - Демократична Сокира, але на жаль надто низька підтримка в суспільстві і вони відмовились поки що від участі в виборах, щоб не розпорошувати проєвропейські сили. мізки нашого суспільства занадто просякнуте печерними забобонами та залишками совкового лайна і не не здатні сприймати справжні ліберальні цінності
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Когда приходит время вас пи..дить, мне грустно.
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Потомок фашистов сливается в экстазе с фсбшником, потомком нквдшников.
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грустно ? да не вопрос . Путин может развеселить . высадить войска где нибудь на Сицилии и под дулами автоматов провести референдум о присоединении к России

всегда поражала тупорылость европейцев живущий далеко от Московии . меня не трогают и ладно "Мне всегда грустно из-за продления санкций против РФ", - премьер Конте заверил Путина, что работает над отменой санкций ЕС - Цензор.НЕТ 9652
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что б там не говорили, а Пуйло хорошо научился вербовать.... в том числе первых лиц государств... Вербовка это ведь не обязательно угрозы или шантаж... Иногда достаточно ласкового слова
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а в чем вербовка? макаронник славно протроллил орка и все....дипломатический троллинг.
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я даже не нынешнего премьера имел в виду...
А вот Шредер, Берлускони, Земан и прочие...
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Угу.И к этому ласковому слову приложить еще такой миленький чемоданчик с такими же умилительными зелеными бумажками.)
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Премьер Конте, а тебе не грустно от того, что Крым остается в окупации россией?
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Путін вимагає від Києва зняття блокади з Донбасу ,так как бланки паспортов закончились на халявное население оккупированного Донбасс., И ещё помнится
Линкор "Новороссийск" в 1955 году взорвали боевые пловцы ВМФ ...итальянского спецподразделения может пора флагман "Мацква" пощекотать?
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Отвезите его в окопы в ООС на месяцок. Глядишь, и грусть пройдет.
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европейцы так ничего и не поняли.... Пуйло спокойно разьезжает по странам, третий раз встречается с Папой Римским.... Они не ассоциируют Пуйло с террористом. А зря...
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Контику, віддай йому грошима і заткнись, не переймайся так!
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Итальянцы в ЕС пасут задних.Нужно активно работать с ЕС и США.Кто стучится,тому открывают.Самое лучшее оружие -контрпропаганда,упреждение ордынского пропагадистского поноса.Нужно создавать украинское Ольгино на всех языках,компактное ,но арессивное в пропаганде.Лучше поздно,чем никогда.С картинками,видео и тд.
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Та тут капитала кацапского вшито, как и взяток роздано вот таким вот как этот урод сальвини лупоглазый и конте , каждая путана по тв стонет шо санкции сливать надо, италия это шлюха европейская как и некоторые другие
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Итальянцы в ЕС -сепаратиисты давно.Сами себе на уме.Север трудится,а на юге- сиеста.Взяточники,казнокрады,там не переводятся давным -давно.Немцы и Французы итальянцев не любят.Итальяшки ,как и Греки имеют страшный дефицит бюджета,что очень волнует ЕС.Живут всласть,а работать не хотят.
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Север как раз конченее чем юг, тут все кацапьи деньги и зашиты и все эти гавнопартии шо сейчас рулят это северяне продажные.
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Грустно ему. В таком случае спрашивают - ты чего такой грустный, может член сосал невкусный?
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Гейропеец, а тебе не будет грустно, когда на Рим посыпятся российские ракеты, а по Милану будут лупить танки с красными звездами? Европа, очнись, вы же все это уже проходили в 1939-1945. Что, 70 миллионов трупов мало, чтобы извлечь маленький исторический урок - нельзя играть с агрессором в поддавки, по морде и на нары, а лучше сразу на виселицу. Чем моль пучеглазая лучше Милошевича или Хуссейна? Тем, что бабло на вас не жалеет, твари продажные? Так жаренным запахнет, он вас и сдаст первыми, ему вышак одному волочь скучно будет.
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Для снятия санкций пусть посоветует вернуть Крым и выплатить 200 лярдов репараций Украине.
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20.07.18 "Был референдум", - вице-премьер Италии Сальвини оправдал оккупацию Крыма Россией.04.07.16 Итальянские наемники, которые за деньги убивают украинцев на Донбассе.-Gabriele Carugati, позывной "Архангел", имеет связи с Сальвини. Участвовал в боях на Донбассе уже в 2014 году./сидящие здесь итальянские флажки солидарны с своими хозяевами.
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Какого ты обвинениями тупыми роскидуешься?
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Какого ты обвинениями тупыми роскидуешься?/ Опровергай.Козыряй. Козыряй предыдущими комментами итальянских флажков, разоблачающими , осуждающими и гневно клеймящими итальянскую власть.Так же как итальянские флажки разоблачали, осуждали и гневно клеймили власть Украины.
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В Италии в основном люди с Западной Украины а это в большом большинстве патриотичные люди, кто там где насрал в коментах тебе я не знаю
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кто там где насрал в коментах тебе я не знаю/ сам ты написал не одну сотню комментов, где растолковываешь украинцам кто есть кто в Украине.Так дай ссылку или перепечатай пару - тройку своих комментов где ты растолковываешь украинцам кто есть кто в Италии.
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Судя по последним комментариям,-это как раз ТЫ ЗАСИ,АЕШЬ здесь комментами!
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Судя по последним комментариям,-это как раз ТЫ ЗАСИ,АЕШЬ здесь комментами!/Ты-кто? Тоже итальянец?
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Посмотри на ветке мои коменты про макароны и узбагойзя
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Посмотри на ветке мои коменты про макароны и узбагойзя/Ну, на нет и суда нет.Не ты первый,не ты последний. Боятся мигранты ссориться с хозяевами.
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Я вафлил на этой ветке макароны, лень листать ?не устраивай истерики
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Знаєте, що в цьому найогидніше? Що повне розірвання всіх економічних зв'язків з кацапстаном (включно з імпортом газу та нафти) призвело б до скорочення росту ВВП ЄС десь на 0,1 процентного пункту (наприклад, замість 1,5% - 1,4%). І за це вони готові віддати кацапстанові всю Східну Європу?
Країнам балто-чорноморського реґіону після розпаду ЄС треба буде 1) створити власну спільну економічну зону, 2) створити військову орґанізацію та консорціум з розроблення атомної зброї. Спільний потенціал Болгарії, Румунії, України, Польщі, Словаччини, в перспективі - Білорусі практично дорівнює потенціалу Росії якщо йдеться про ВВП та населення.
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Та бриты и французы это ядерные уже страны, плюс амерская компонента
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Понеслась ... по кочками. Ещё год назад никто в открытую не мог сказать, что хочет санкции снять, если и пытались обойти, то делали это скрытно. Сейчас даже не парятся. Внешняя политика Украины...
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эти европейские хачики всегда ложились под тиранов и адольф с мусолини тому пример. Фошизды пассивные "Мені завжди сумно через продовження санкцій проти РФ", - прем'єр Конте запевнив Путіна, що працює над скасуванням санкцій ЄС - Цензор.НЕТ 182
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А может раисьи не Украину - а Италию присоединить к себе как исконно рюцку землюшку надо, никто не в курсе березки там растут?, - и тогда раисьюшка сможет 500% называться 3-римом
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Да и гордо звучит - Средиземно-Италлофашисторьюцкий Федеральный округ им. *****
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Соотечественники, а признайтесь честно, хотели бы себе Путина в президенты? "Мені завжди сумно через продовження санкцій проти РФ", - прем'єр Конте запевнив Путіна, що працює над скасуванням санкцій ЄС - Цензор.НЕТ 6885
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Это он сейчас *****.
А если к примеру для Украины у поляков кусок земли бы отжал?
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К соотечественникам тебе надо обращаться на .сру!
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А ты про нам чужого не надо не слышала конечно? Или не тво сайз?***** это *****, полезный он или нет. И если ты не в курсе за вот это отжал кусок всегда кто-то потом жизнь и здоровье теряет и кладбища под Псковом ростут.
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Прокричал петушок из итальянского сортира "Мені завжди сумно через продовження санкцій проти РФ", - прем'єр Конте запевнив Путіна, що працює над скасуванням санкцій ЄС - Цензор.НЕТ 6501
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Пристарелого диктатора, закоренелого совка, хама и труса, который посрался со всем миром? Не, спасибо. Для таких трусов необходима поддержка ядерным арсеналом и большими запасами нефти. При других условиях он бы долго на верху не задержался. Так что это чисто ваш вариант )
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Шлюхи макаронники, уроды недоделанные.
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В конце Вы немного не правы! Они ДОделанные уроды! "Мені завжди сумно через продовження санкцій проти РФ", - прем'єр Конте запевнив Путіна, що працює над скасуванням санкцій ЄС - Цензор.НЕТ 9472
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Ничего,ничего,-переживет итальяшка! Вот так с грустью и печалью,надо еще санкций добавить,чтобы польза от них была побольше мордору!
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Когда развалится запоребрик, исчезнут и проблемы.

- Я вам помогу, - сказал Остап, - мне приходилось лечить друзей и знакомых по Фрейду. Сон - это пустяки. Главное - это устранить причину сна. Основной причиной является самое существование советской власти. Но в данный момент я устранить ее не могу. У меня просто нет времени.


(И. Ильф, Е. Перов, "Золотой Теленок")
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Нечего грустить - от санкций запоребрику лишь польза.
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Так санкции же на пользу кричали пидароssники. Или уже нет???
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итальянский cabron 'Мы считаем, что Москва является неизбежным игроком для поиска решения основных региональных кризисов. ' лапоть рашист создает региональные кровопролитные кризисы,которые есть его границей влияния и границы эти он,как лукавый,метит кровью
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Попробуй смеяться,и от продления санкций тебе будет всегда весело.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Мені завжди сумно через продовження санкцій проти РФ", - прем'єр Конте запевнив Путіна, що працює над скасуванням санкцій ЄС
 
 
 
 
 
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