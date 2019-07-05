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 Політика України
  2003  8
Все про:Канада (681) візовий режим (150)

 Українцям можуть дозволити відвідувати Канаду за електронними візами

Канада може дозволити українцям подорожувати в країну з використанням електронної авторизації.

Про це повідомила депутат парламенту Канади від Ліберальної партії Мар'яна Мигайчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми провели дуже продуктивну зустріч із Президентом Володимиром Зеленським. Я залишила її із великою перемогою для моїх виборців: прем’єр-міністр Трюдо взяв зобов’язання дозволити українцям відвідувати Канаду із попередньою електронною авторизацією", - сказала Мигайчук.

Вона зауважила, що протягом своєї каденції внесла до парламенту кілька петицій щодо необхідності спрощення візового режиму для українців, "і нарешті це наближається".

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Конгрес українців Канади наразі лобіює у канадському уряді питання щодо запровадження для українців правил подорожей, подібних до тих, які діють для громадян Бразилії. З 2017 року бразильці, яким протягом минулих 10 років було надано канадську туристичну візу, мають змогу для наступних подорожей до Канади отримувати лише електронну авторизацію, що за кілька хвилин оформлюється онлайн і коштує 7 доларів.

Президент України Володимир Зеленський перебував із офіційним візитом у Канаді з 1 по 3 липня. За цей час він провів більше десятка дво- та багатосторонніх зустрічей й взяв участь у конференції щодо реформ в Україні, яка проходила у Торонто.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135832
 
 
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При мародёре такой муйни не было... Эх, развалил страну..
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Галка, в Канаду поедут не зебилы, а украинцы-работяги. Польша не резиновая. Кстати, уже едут. Беда еще и в том, что, устроившись там, они назад не возвращаются. Такими темпами в Украине украинцев скоро и не останется. Я начинаю подозревать, что это так и задумано.
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коли cьогоднi останнiй гиперлуп до Канади вiдходить?
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для тебе, кацапе, під-жопулуп відходе тільки до паРаші)
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Это получаеться если у меня сейчас есть виза, и когда она закончиться я следующую могу открыть онлайн?
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Это все сказки и отговорки, а на самом деле нежелание Канады договариваться с Украиной о безвизовых поездках, как это сделали страны Шенгена.
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