 Зеленський у Торонто фактично показав, якою буде його зовнішня політика протягом наступних 5 років, - посол Шевченко

Таку думку висловив посол України в Канаді Андрій Шевченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Конференцію щодо реформ неможливо відірвати від візиту Зеленського. У нас вийшло "два в одному", тому велика цінність цієї конференції в тому, що вона стала першою осмисленою нагодою для Президента та нової команди заявити свої нові пріоритети у сфері технічної допомоги, залучення іноземних інвесторів тощо", - сказав Шевченко.
На його переконання, Зеленський у Торонто фактично показав, якою буде його політика протягом наступних 5 років. "Навряд це можна назвати цілісною комплексною картиною, але всі правильні сигнали були надіслані: і до інвесторів, і до наших друзів із донорської спільноти, і до партнерів по політичній підтримці. Словом, це була презентація бачення нової команди в Києві", - підсумував посол.
опустил через похвалил..))) блеск
ключевое слово
"первым случаем"
)))))))))))))
https://petition.president.gov.ua/petition/60278?fbclid=IwAR0lu3VufMPigh0fKjcu3hL8HZEYVzljs02D1Ne4NVo78rmt4Ep_qYY4P5s
интересно - а посрать клоуна богдан отпускает самого? везде эта мордовская рожа светится.
Отправляли немало и так называемой советской интеллигенции, загаживать мозги и держать под контролем образование и науку.
Поэтому другой интеллигенции, кроме совковой, не было по одной простой причине: неоткуда было взяться другой.
И завозили сюда и "исконно", и не "исконно", и "руцких", и украинских, и хз еще каких, например тех, кому не повезло с распределением после ВУЗов (принимая во внимание байки, ходившие по совку про Львов, особо туда никто не рвался).
Так что не говорите о том, о чем понятия зеленого не имеете. Тем более что даже патриотичная ерунда все равно остается ерундой.
Я не писала, что заселяли исключительно "исконно руцкими", но были и такие.
Таким же образом кацап Задорнов, родившийся в Юрмале от своего отца, приехавшего туда жить из советской россии, стал типа латышом.
Направляли и людей из восточной Украины. Но фейс Богдана не похож на славянский.
Информации о биографии его отца пока нет.
Я, девочка, живу долго, поэтому знаю много. И Вам бы не отгавкиваться, а, как Шарикову, "молчать и слушать" не помешало бы.
Тем более что это Ваше "общеизвестные" не означает "првадивые".
И не трепитесь про "перевоспитание местного населения". Никого оно не интересовало, т.к. его практически не осталось. Утонуло оно в море "панаехавших". Удивительно, как там вообще украинский язык не забыли, - при совке его практически и слышно-то не было.
А по морде Богдан рагуль как рагуль. На Западе их за века образовалось огромное разнообразие. Только и всего. Абсолютно ничего инфернального.
"Мудрость не всегда приходит вместе со старостью. Иногда старость приходит одна."
Вам бы над собой поработать, а не на форумах демонстрировать свои проблемные качества...
Источник: https://censor.net.ua/n3135830
Это уж точно ...Это школа Соломона Шкляра, Школа бальных танцев, вам говорят. Две шаги налево, две шаги направо, Шаг вперед и две назад.(с)
шаг вперед и поворот
Как фсе просто ! Вот и разгадали загадку фото нашей первой лэди
я вам ничего не обещал, а теперь - *********, ага.
кто-то понял?
А бывшему журналисту Шевчику стыдно подлизываться к этому неукраинскому организму...