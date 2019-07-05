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 Політика України, За кордоном
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Все про:дипломатія (385) Зеленський (1932) Канада (681) Шевченко Андрій посол (51)

 Зеленський у Торонто фактично показав, якою буде його зовнішня політика протягом наступних 5 років, - посол Шевченко

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Канади вперше чітко представив пріоритети свого правління.

Таку думку висловив посол України в Канаді Андрій Шевченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Конференцію щодо реформ неможливо відірвати від візиту Зеленського. У нас вийшло "два в одному", тому велика цінність цієї конференції в тому, що вона стала першою осмисленою нагодою для Президента та нової команди заявити свої нові пріоритети у сфері технічної допомоги, залучення іноземних інвесторів тощо", - сказав Шевченко.

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На його переконання, Зеленський у Торонто фактично показав, якою буде його політика протягом наступних 5 років. "Навряд це можна назвати цілісною комплексною картиною, але всі правильні сигнали були надіслані: і до інвесторів, і до наших друзів із донорської спільноти, і до партнерів по політичній підтримці. Словом, це була презентація бачення нової команди в Києві", - підсумував посол.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135830
 
   
 Топ коментарі
 
Столица Канады это Оттава а не Торонто как думает Администрация Президента Украины🤔
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дурепа шмєндєль показала на весь світ рівень адміністрації призЕдента
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да да. видели мы это направление. "на водопад" па де труа

интересно - а посрать клоуна богдан отпускает самого? везде эта мордовская рожа светится.
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"большая ценность этой конференции в том, что она стала первым осмысленным случаем для Президента..."

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дипломат. )))
опустил через похвалил..))) блеск
ключевое слово
"первым случаем"
)))))))))))))
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Столица Канады это Оттава а не Торонто как думает Администрация Президента Украины🤔
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дурепа шмєндєль показала на весь світ рівень адміністрації призЕдента
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Зеленский в Торонто фактически показал, какой будет его внешняя политика в течение последующих 5 летВот такая


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да да. видели мы это направление. "на водопад" па де труа

интересно - а посрать клоуна богдан отпускает самого? везде эта мордовская рожа светится.
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У Владимира Александровича, какая-то селфифилия...
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Он львовянин коренной. Отец Иосиф Игнатьевич -доцент юрфака Львовского университета...
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А отец Иосиф Игнатьевич в каком году появился во Львове?
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Отож. А после оккупации советами Западной Украины туда, как и в страны Балтии, навезли "исконно руцких" товарищей для разбавления и перевоспитания местного населения.
Отправляли немало и так называемой советской интеллигенции, загаживать мозги и держать под контролем образование и науку.
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Ну, хорош ерунду-то гнать! После оккупации Советами Львов пустой стоял, т.к. поляки и евреи выехали, а доля украинского населения была, если память не изменяет, порядка 12%.
Поэтому другой интеллигенции, кроме совковой, не было по одной простой причине: неоткуда было взяться другой.
И завозили сюда и "исконно", и не "исконно", и "руцких", и украинских, и хз еще каких, например тех, кому не повезло с распределением после ВУЗов (принимая во внимание байки, ходившие по совку про Львов, особо туда никто не рвался).
Так что не говорите о том, о чем понятия зеленого не имеете. Тем более что даже патриотичная ерунда все равно остается ерундой.
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Это Вы не рассказывайте ерунду и не отрицайте общеизвестные факты.
Я не писала, что заселяли исключительно "исконно руцкими", но были и такие.
Таким же образом кацап Задорнов, родившийся в Юрмале от своего отца, приехавшего туда жить из советской россии, стал типа латышом.
Направляли и людей из восточной Украины. Но фейс Богдана не похож на славянский.
Информации о биографии его отца пока нет.
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"Это Вы не рассказывайте ерунду и не отрицайте общеизвестные факты."

Я, девочка, живу долго, поэтому знаю много. И Вам бы не отгавкиваться, а, как Шарикову, "молчать и слушать" не помешало бы.
Тем более что это Ваше "общеизвестные" не означает "првадивые".
И не трепитесь про "перевоспитание местного населения". Никого оно не интересовало, т.к. его практически не осталось. Утонуло оно в море "панаехавших". Удивительно, как там вообще украинский язык не забыли, - при совке его практически и слышно-то не было.
А по морде Богдан рагуль как рагуль. На Западе их за века образовалось огромное разнообразие. Только и всего. Абсолютно ничего инфернального.
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Ваше "долго живу" и стиль общения напомнили высказывание:
"Мудрость не всегда приходит вместе со старостью. Иногда старость приходит одна."

Вам бы над собой поработать, а не на форумах демонстрировать свои проблемные качества...
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Ну, как угодно. В конце концов, что не удалось проф. Преображенскому, вряд ли удастся мне
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Попытка - не пытка, попробуйте. Преображенский пытался изменить другое существо, а Вы сами с собой возможно сможете договориться и стать совершеннее.
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и что это меняет? его морда сразу становится не мордовской?
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тема кіноіндустрії була однією з найобговорюваніших
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Ти мариш! Яке АТО? Петро Олексіович скінчив його ще у чотирнадцятому! Чи Петро Олексійович збрехав???
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Та то таке, але ж бо , до чого з кожною фразою так натужно витрiщати очi , як той бовдур з психдиспансера?... i це не тiльки як артист в ролi ... Ви тiльки но прискiпливiше придивiться до него... ХМИ...
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Ален Делон? Своє фото покажи, може наступного разу й тебе виберуть.
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Ви якийсь збоченець, вас так i тягне до телепнiв з фото довбнiв... ЗЫ... кроме шуток, если чел вытаращивает один глаз более другого, то на вас смотрит лицо смерти, тобто чел побывал в состоянии клинической смерти , шо чревато психическими расстройствами... Советую более щепетильно присмотреться вокруг, прежде чем сделать ставки на какую-нить лошадь...
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Напольйон наговорив там мішок вовни і сам не зрозумів що до чого.
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канадцям сподобалося.....було весело Зеленский в Торонто фактически показал, какой будет его внешняя политика в течение последующих 5 лет, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 8630 в наступний раз просили приїжджати всім кварталом
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Вряд ли это можно назвать целостной комплексной картиной
Источник: https://censor.net.ua/n3135830

Это уж точно ...Это школа Соломона Шкляра, Школа бальных танцев, вам говорят. Две шаги налево, две шаги направо, Шаг вперед и две назад.(с) Зеленский в Торонто фактически показал, какой будет его внешняя политика в течение последующих 5 лет, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 5178
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читай первоисточник
шаг вперед и поворот
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Зеленский в Торонто фактически показал, какой будет его внешняя политика в течение последующих 5 лет, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 5052Поганка‏ @ivanchenko27457 5 мин.5 минут назад
Как фсе просто ! Вот и разгадали загадку фото нашей первой лэди

Зеленский в Торонто фактически показал, какой будет его внешняя политика в течение последующих 5 лет, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 6680

Зеленский в Торонто фактически показал, какой будет его внешняя политика в течение последующих 5 лет, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 6723

Зеленский в Торонто фактически показал, какой будет его внешняя политика в течение последующих 5 лет, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 5637
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И отдать его пЭце-пусть и дальше ездит и позорит страну!
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так где большая стать победном визите рыцаря, а то пишут, пишут, а конкретно чего добился в переговорах и какой путь на 5 лет задал президент, который
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не прошло и 100 дней, а команда зебилов во главе с каламойским и его куесосом владимиром уже наостоп"сдила даже тем 73%, что за нее голосовали.
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Президент РФ Володимир Путін заявив, що Мінські угоди вимагають повного відновлення відносин між Донбасом та Україною. Але для цього, за його словами, необхідно «скасувати указ колишнього президента Порошенка, який організував блокаду регіону».Может пора Московии уйти с украинского Крыма в свой Новороссийск и мост через Керченский пролив демонтировать Зеленский в Торонто фактически показал, какой будет его внешняя политика в течение последующих 5 лет, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 511
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это правильно и справедливо. но он сам не уйдет, его нужно принудить, как это сделать?
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Нужно вначале сделать украинский народ ЕДИНЫМ,чтобы не говорили друг на друга националист или советский(российский) и чтобы не ленились управлять своим государством Зеленський у Торонто фактично показав, якою буде його зовнішня політика протягом наступних 5 років, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 2060
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вопрос тот же, - как достичь Единства? часть народа плевать хотела на традиции и не хочет менять уклад, того не понимая, что страдает сама и обрекает на страдания вторую часть. есть только одна ценность которая даст всем чувство удовлетворение это процветание и оно начинается с уничтожения КОРРУПЦИИ и класса олигахрии как нынешнего гегемона по вине которого страна экономически отстала от времени несущегося с неимоверной скоростью... это они привели нас к двум Майданам, это они призвали врага тем самым развязали войну и лишь с единой целью - стяжательство и бездумное обогащение за счет людей.
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Тут ещё нужно Президенту Зеленскому разрешить СБУ открыть архивы КГБ и стукачей, мне кажется тут собака зарыта, ведь все понимают что если Ген прокурор Луценко посадит трёх крупных коррупционеров,то нужно по цепочке садить всех включая его.,всё так связано московско ордынским КУМОВСТВОМ. Вы зайдите в зал суда посмотрите как у Судей глазки бегают, они на вас/нас смотрят как на товар. Нужна воля Президента по борьбе с коррупцией,а он всё пока сводит на смех
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Мину на роже леди можно было бы понять, если бы ее во Франции накормили живыми лягушками. Но такая гримаса в Канаде,- не комильфо. Что там и говорить, херово ехать не в своих санях, хоть шара и привлекательна.
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Да , лицо у неё было кислее лимона . Такое лицо бывает у человека которому что то уже досмерти надоело . Сдаётся мне что Елена уже поняла , в какое дерьмо вляпался её Вова .. Зеленський у Торонто фактично показав, якою буде його зовнішня політика протягом наступних 5 років, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 9968 .
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Бедные послы , аж жалко их . Зеленський у Торонто фактично показав, якою буде його зовнішня політика протягом наступних 5 років, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 102 . По долгу работы вынуждены сидеть и сочинять эти басни , про какие то - " успехи " абсолютного Зеро во всём ,, начиная от школьного курса географии и заканчивая международными отношениями .
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прочла слова 3 с офиса Президента. О каких направлениях можно говорить, если там лебедь рак и щука.....разберитесь сначала с советниками, наберитесь ума, а потом и Торонто можна...
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Смысл в том, что посылается два сообщения. Сверху типа Зеленский - патриот Украины, а уже чуть пониже Богданы и Шефиры подают сигнал - всё будет как до Майдана, порешаем. И это не видит только слепой.
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При Порохе я был уверен в завтрашнем дне: экономика - медленно, но росла, парашу обложили санкциями как чумной барак, ВСУ метр за метром отжимали оккупированные территории, украинизация, декоммунизация - это все было, и это все необходимо нашей стране! А в чем я уверен сейчас? Только в том, что мы накануне грандиозного шухера. Какие-то случайные люди думают, что они управляют Украиной. Ощущение, что ты едешь в маршрутке, которой управляет перевозбужденная, но очень уверенная в себе обезьяна.
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Вы какой-то зелеплесневелый пессимист, рисуете серыми красками образ... Позитиву немного-с (в радужных цветах)... А слабо нам сообщить , шо, как бы там серо не было, но оно честно сознается , шо не бычит шо делать вааще...
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Только Петя все спивался и спивался! Симптомы клептомании становились все выраженней и выраженней А тяга к власти просто неукротимой с признаками шизофрении. В общем все хорошо, прекрасная маркиза!
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ты про петю иванова, твоего близняшку?
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спасибо, шо предупредили: это позорище на все 5 лет.
я вам ничего не обещал, а теперь - *********, ага.
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мля, так какой же будет эта его внешняя политика???
кто-то понял?
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Вы с дуьа грохнулся? ...Знамо какая - по приколу...або хтозна какая...
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до сорока як розуму не набрався, то вже й не мрiй про него... SURE... довбнем i закiнчиш.
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Браття та сестри... осталось еще пережить его психопатию с того , шо его ни во что не ставят, затем резко все наладится - итс я вангую.
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Шевченко , 95 квартал ще весь не прилаштований , лапшовішувачі з 1+1 на валізах , куми , людей з Сватів потрібно десь подіти , а ти все надієшся залишитись на посаді . А-ха-ха. Прогноз - послом України в Канаді буде москаль Федір Добронравов.
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"видения новой команды" - видение новоя команда придумывает на ходу, как узбек на верблюде песню
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Зебил, силами своих шестерок, показывает - как будет сдавать Украину.
А бывшему журналисту Шевчику стыдно подлизываться к этому неукраинскому организму...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський у Торонто фактично показав, якою буде його зовнішня політика протягом наступних 5 років, - посол Шевченко
 
 
 
 
 
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