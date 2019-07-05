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 Політика України
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Все про:призначення (392) Гладковський (85)

 Гладковський-старший знову очолив корпорацію "Богдан"

Олег Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був з моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомив прессекретар корпорації Сергій Красуля.

"Гладковський після майже п'яти років на держслужбі знову повернувся до керівництва корпорацією, засновником і кінцевим бенефіціаром якої він є, і відповідатиме за роботу імпортерських і дилерських підприємств і за стратегію автомобільних заводів у Луцьку та Черкасах", - повідомив Сергій Красуля.

Читайте: Гладковський назвав справу проти себе "фейковою" і пообіцяв подавати в суд на ЗМІ

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко 4 березня поточного року указами звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО і з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва (ВТС) та експортного контролю.

Як повідомлялося, перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який очолював з серпня 2014 року по березень 2018 року міжвідомчу комісію з питань ОПК при РНБО, а також з червня того ж року по березень 2019 року міжвідомчу комісію з питань ВТС та експортного контролю, був звільнений указом президента від 4 березня після виходу розслідування програми "Наші гроші" від Bigus Info.

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирьохсерійного проекту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптімумспецдеталь".

Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. Корпорація в рамках виконання інвестиційної програми побудувала автомобільні заводи в Черкасах потужністю 120-150 тис. легкових автомобілів і Луцьку потужністю 6 тис. автобусів і тролейбусів на рік.

У 2014 році завод у Черкасах перепрофільований на випуск військової техніки.

Станом на 2019 рік до корпорації, крім двох заводів, входить імпортерський бізнес з автобрендів Hyundai, Haval, Great Wall, JAC, дилерський бізнес "Богдан-Автохолдинг" з торгово-сервісними підприємствами в усіх регіонах України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135828
 
 
 Топ коментарі
 
Петр Алексеевич все понял, сделал выводы об ошибках и кадровых назначениях. Все как и обещал!
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Свинні не винні))Порося робе реванш,але його дії ми оцінемо на виборах))
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Власник приватної корпорації "Богдан" призначив себе її президентом. До кого маєте претензії?
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А их и отбирают по критерию - затруднён мыслительный процесс.
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МАЄ ПОВНЕ ПРАВО очолити приватну фірму.
Переконаний-сам у себе красти не буде Гладковський-старший знову очолив корпорацію "Богдан" - Цензор.НЕТ 3577
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Свинні не винні))Порося робе реванш,але його дії ми оцінемо на виборах))
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Я вибачаюсь перед свинями, але коли бачу фото та "загривок" .....

Гладковський-старший знову очолив корпорацію "Богдан" - Цензор.НЕТ 4591
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Гладковскому-старшему кто-то выдвигал обвинения?

Сытник и НАБУ, расследующие не первый год дело Оборонпрома, вроде бы ничего не заявляли о Гладковском-старшем.
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Ситника,холодницького необхідно змінити..
нагадати,як Барига НАГИНАВ КОНКУРСНІ КОМІСІЇ ПРИ ЇХ ПРИЗНАЧЕННІ?
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Так "нагинав", що обрали Ситника, за якого потім постійно вписувались шабуніни та колишня посол США Йованович.
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Ситника, за якого потім постійно вписувались шабуніни та колишня посол США Йованович.

а хто такі шабунін і йованович і шабунін?
члени конкурсної комісії? Гладковський-старший знову очолив корпорацію "Богдан" - Цензор.НЕТ 3358
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Може порохоботи, які систематично підтримували Ситника, "обраного" Порошенком? Гладковський-старший знову очолив корпорацію "Богдан" - Цензор.НЕТ 6555
Шабунін не має стосунку до обрання Ситника та функціонування НАБУ?
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Бабушка, я тебе помогу.
Ты наверное не знаешь, что когда у руля осталась команда шокодупы, ей себе что-либо "выдвигать" затруднительно...
Меньше передёргивай и меньше бреши. тебе ещё внуков нянчить, плохой пример подаёшь, бабанька.
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Дедушка, в некоторых силовых структурах рулят уже люди Зе, как, например, Баканов в СБУ.
Вперед!
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Вот, взяли Цемаха. При Порошенко такого не было)
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Может Баканову просто не докладывали о готовящейся спецоперации?
Ему новоизбранный ставил задачу за две недели разобраться с контрабандой.
Две недели давно прошли, результаты есть?
И, кстати, одного из замов главы СБУ Фролова, одного из ключевых свидетелей в деле по сбитому кацапами Боингу, Зе уволил.
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Может. Как и любая аналитика подобного рода у Вас всё построено на гаданиях.
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Ну почему же на гаданиях? Как раз на фактах.

Зеленский на встрече с врио главы СБУ Бакановым потребовал за две недели дать первые результаты борьбы с теневой экономикой.



https://censor.net.ua/photo_news/3130248/zelenskiyi_na_vstreche_s_vrio_glavy_sbu_bakanovym_potreboval_za_dve_nedeli_dat_pervye_rezultaty_borby



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Зебіли, а чому пукани рвете? А яке відношення ви маєте до Богдана? А як хтось не сидить і в нього дві руки то куди ********** дивиться?
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навіть і тут порохоботи знаходять зраду Зеленського і виправдовують ПОПу Гладковський-старший знову очолив корпорацію "Богдан" - Цензор.НЕТ 7167
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Так это ж не нормальные :
- или из одной банды с Педрой
- или продажные, за бабки.
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Та нє, історичне оновлення можливе лише з допомогою автоматів.
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Правильно Петя поступил.Треба держать его рядом под колпаком,щоб не рыпался с чистухой в ГПУ Гладковський-старший знову очолив корпорацію "Богдан" - Цензор.НЕТ 7859
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Вова, сажай Свинарчуков, мой тебе совет. Ибо будет совсем худо. Скока ж можна насиловать украинский народ? Сорвемся с цепи, мало не покажется.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГладковський-старший знову очолив корпорацію "Богдан"
 
 
 
 
 
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