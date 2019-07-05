 Гладковський-старший знову очолив корпорацію "Богдан"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомив прессекретар корпорації Сергій Красуля.
"Гладковський після майже п'яти років на держслужбі знову повернувся до керівництва корпорацією, засновником і кінцевим бенефіціаром якої він є, і відповідатиме за роботу імпортерських і дилерських підприємств і за стратегію автомобільних заводів у Луцьку та Черкасах", - повідомив Сергій Красуля.
Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко 4 березня поточного року указами звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО і з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва (ВТС) та експортного контролю.
Як повідомлялося, перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який очолював з серпня 2014 року по березень 2018 року міжвідомчу комісію з питань ОПК при РНБО, а також з червня того ж року по березень 2019 року міжвідомчу комісію з питань ВТС та експортного контролю, був звільнений указом президента від 4 березня після виходу розслідування програми "Наші гроші" від Bigus Info.
Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирьохсерійного проекту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптімумспецдеталь".
Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. Корпорація в рамках виконання інвестиційної програми побудувала автомобільні заводи в Черкасах потужністю 120-150 тис. легкових автомобілів і Луцьку потужністю 6 тис. автобусів і тролейбусів на рік.
У 2014 році завод у Черкасах перепрофільований на випуск військової техніки.
Станом на 2019 рік до корпорації, крім двох заводів, входить імпортерський бізнес з автобрендів Hyundai, Haval, Great Wall, JAC, дилерський бізнес "Богдан-Автохолдинг" з торгово-сервісними підприємствами в усіх регіонах України.
Переконаний-сам у себе красти не буде
Сытник и НАБУ, расследующие не первый год дело Оборонпрома, вроде бы ничего не заявляли о Гладковском-старшем.
нагадати,як Барига НАГИНАВ КОНКУРСНІ КОМІСІЇ ПРИ ЇХ ПРИЗНАЧЕННІ?
а хто такі шабунін і йованович і шабунін?
члени конкурсної комісії?
Шабунін не має стосунку до обрання Ситника та функціонування НАБУ?
Ты наверное не знаешь, что когда у руля осталась команда шокодупы, ей себе что-либо "выдвигать" затруднительно...
Меньше передёргивай и меньше бреши. тебе ещё внуков нянчить, плохой пример подаёшь, бабанька.
Вперед!
Ему новоизбранный ставил задачу за две недели разобраться с контрабандой.
Две недели давно прошли, результаты есть?
И, кстати, одного из замов главы СБУ Фролова, одного из ключевых свидетелей в деле по сбитому кацапами Боингу, Зе уволил.
Зеленский на встрече с врио главы СБУ Бакановым потребовал за две недели дать первые результаты борьбы с теневой экономикой.
https://censor.net.ua/photo_news/3130248/zelenskiyi_na_vstreche_s_vrio_glavy_sbu_bakanovym_potreboval_za_dve_nedeli_dat_pervye_rezultaty_borby
- или из одной банды с Педрой
- или продажные, за бабки.
https://prefiksblog.co.ua/3340/kogan/