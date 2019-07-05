 Для мене ворог - Росія, а не українці. А для вас?"- Зінкевич про "напад Нацкорпусу на представників "ЄС"

Про це на своїй сторінці в Facebook написала доброволець, командир медичного батальйону "Госпітальєри", а також кандидат у народні депутати від партії "Європейська Солідарність" Яна Зінкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Були порвані партійні прапори, та постраждали наші активісти та партійники. Нападаючи на проукраїнські сили, користь для кого роблять нападники? Кожного разу, коли українці б’ються поміж собою - ворог радіє і потирає спітнілі руки. Кожен чоловік, який підняв руку на фізично слабшого за себе, тим самим опускає себе", - підкреслила кандидат в депутати.
"Проукраїнські сили повинні дотримуватись спільного напрямку заради захисту України. Ворогуючи між собою, ми ризикуємо втратити все чого досягли за 5 років.
Наступного разу я також буду біля Конституційного суду – спробуйте побити й мене. Для мене ворог - Росія, а не українці. А для вас?" - резюмувала Зінкевич.
якщо ви настільки дурнуваті, то майте собі..
Ну что, как там новый сезон Сватов?
Вы тоже?
поэтому у рф и была возможность забрать крымё и устроить заваруху на донбасе, объединятся надо Украинцам, а не делиться на вату и вышивату, зебилов и порохоботов
Эта статья , опубликована на этом ресурсе еще в 2008 году.
Вторжение в Украину или операция "Железный апельсин"
или другими словами-Подробный план операции вторжения и раздела Украины ,разработанный Кремлем еще в начале 90 г.
Пару цитат из статьи-
".. сценарий силового вмешательства может идти тремя основными путями. При наиболее ограниченном варианте российские вооруженные силы могут занять только Крымский полуостров. ..... Россия проводит десантную операцию силами морской пехоты по занятию ключевых элементов инфраструктуры Крыма: аэродромов, портов, дорожных узлов. Украинские части в Крыму прямой атаке не подвергаются, если только не оказывают сопротивления. Вследствие колебаний киевского руководства серьезное сопротивление при данном сценарии исключено. .."
"..референдум о независимости Крымской республики и дальнейшее, вероятно через несколько лет, образование союза Крыма с Россией или даже вхождение в состав России.."
"...При более широком варианте зоной вмешательства становится весь юго-восток Украины, включая Крым, причерноморские территории (Новороссия), Донбасс, Харьков, Днепропетровск. Это так называемые «бело-голубые...»
Если же почитать сам план "Железный апельсин"- там конкретно описано как должна проходить операция, а по просту сказать- ВСЕ ТО , ЧТО ПРОИЗОШЛО НА УКРАИНЕ (КРЫМ И ДОНБАСС) ЭТО ПОЛНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА РОССИИ.
Исходя из выше сказанного-
ТУРЧИНОВ- когда в деталях описан захват Крыма- почему не предприняли мер??
ПОРОШЕНКО- когда , произошел захват Крыма, и далее уже начался захват Донбасса- почему сразу не ввели военное положение ??
Такое БЕЗДЕЙСТВИЕ- ПРИВЕЛО К ПОТЕРЕ НАШИХ ТЕРРИТОРИЙ , СМЕРТИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ-ОТСЮДА И ВОПРОС- ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО , СОВЕРШЕННОЕ ВАМИ ИЛИ НЕТ?
хто з них росєянін ? Яна Зінкевич ?
Я прекрасно помню 2014 год, как было модно пихать в бизнес-проекты в ВР всяких комбатов, волонтеров и прочих. И во что это вылилось.
вони не чіпають ні медведчука, ні його канали.. ні інших одіозних ригів.
лише до проукраїнських сил
Узколобость + гомофобия + сексизм + кацапская пропаганда. И кто бы это мог быть...
Теперь бумеранг вернулся к нему.
Я багато співпрацювала і співпрацюю по різних проектах з національним корпусом. Там є різні люди, як і скрізь.
Не займайтесь стравлюванням. Я висловила протест проти сьогоднішніх дій нацкорпусу. І ті хто цю провокацію і замес робили - навіщо? Проти портнова, на протести проти референдуму і т.д не виходили, а тут вийшли? Цікаво-цікаво
Але вирішувати справу: фіксування злочину - дослідження обставин - суд і покарання, треба таки в цивілізований спосіб, державними механізмами.
А боротися є за що!
Сеять раскол и агрессию
Это война не против украинцев?
Украинским национализмом там и не пахнет. Тупо работа на основного спонсора - Коломойского. Т.е. та же титушня, только не ахметовская, а коломосковская.
Где был нацкорпус, когда зарегали Клюева на выборы?
Где был нацкорпус, когда приехал Портнов?
Где был нацкорпус, когда ******* решила отменить языковой закон?
Где был нацкорпус, когда ******* стала сливать закон о люстрации?
Щодо Авакяна, тільки засліплені пропаґандой люди не побачили, хто він є, після вбивства Сашка Білого. Яких ще кому треба фактів? На сході диверсанти ГРУ захоплювали адміністративні будинки без жодного опору (а навіть з заохоченням та допомогою) з боку МВС, але цілий автобус ОМОНу у Авакяна знайшовся тільки, щоб убити українського патріота.
Что достигли и что потеряли??? 73% избирателей "прокатив" Порошенко на выборах определили, что потеряли значительно больше.
Эта статья , опубликована на этом ресурсе еще в 2008 году.
Вторжение в Украину или операция "Железный апельсин"
или другими словами-Подробный план операции вторжения и раздела Украины ,разработанный Кремлем еще в начале 90 г.
Пару цитат из статьи-
".. сценарий силового вмешательства может идти тремя основными путями. При наиболее ограниченном варианте российские вооруженные силы могут занять только Крымский полуостров. ..... Россия проводит десантную операцию силами морской пехоты по занятию ключевых элементов инфраструктуры Крыма: аэродромов, портов, дорожных узлов. Украинские части в Крыму прямой атаке не подвергаются, если только не оказывают сопротивления. Вследствие колебаний киевского руководства серьезное сопротивление при данном сценарии исключено. .."
"..референдум о независимости Крымской республики и дальнейшее, вероятно через несколько лет, образование союза Крыма с Россией или даже вхождение в состав России.."
"...При более широком варианте зоной вмешательства становится весь юго-восток Украины, включая Крым, причерноморские территории (Новороссия), Донбасс, Харьков, Днепропетровск. Это так называемые «бело-голубые...»
Если же почитать сам план "Железный апельсин"- там конкретно описано как должна проходить операция, а по просту сказать- ВСЕ ТО , ЧТО ПРОИЗОШЛО НА УКРАИНЕ (КРЫМ И ДОНБАСС) ЭТО ПОЛНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА РОССИИ.
Исходя из выше сказанного-
ТУРЧИНОВ- когда в деталях описан захват Крыма- почему не предприняли мер??
ПОРОШЕНКО- когда , произошел захват Крыма, и далее уже начался захват Донбасса- почему сразу не ввели военное положение ??
Такое БЕЗДЕЙСТВИЕ- ПРИВЕЛО К ПОТЕРЕ НАШИХ ТЕРРИТОРИЙ , СМЕРТИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ-ОТСЮДА И ВОПРОС- ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО , СОВЕРШЕННОЕ ВАМИ ИЛИ НЕТ?