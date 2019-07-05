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Все про:КС (352) люстрація (144) Зінкевич (18) Національний корпус (208) Європейська Солідарність (46)

 Для мене ворог - Росія, а не українці. А для вас?"- Зінкевич про "напад Нацкорпусу на представників "ЄС"

"Європейська Солідарність" вийшла на протест під Конституційним Судом, щоб захистити декомунізацію і люстрацію, однак проти її представників була провокація і напад сил Національного корпусу.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала доброволець, командир медичного батальйону "Госпітальєри", а також кандидат у народні депутати від партії "Європейська Солідарність" Яна Зінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Були порвані партійні прапори, та постраждали наші активісти та партійники. Нападаючи на проукраїнські сили, користь для кого роблять нападники? Кожного разу, коли українці б’ються поміж собою - ворог радіє і потирає спітнілі руки. Кожен чоловік, який підняв руку на фізично слабшого за себе, тим самим опускає себе", - підкреслила кандидат в депутати.

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"Проукраїнські сили повинні дотримуватись спільного напрямку заради захисту України. Ворогуючи між собою, ми ризикуємо втратити все чого досягли за 5 років.

Наступного разу я також буду біля Конституційного суду – спробуйте побити й мене. Для мене ворог - Росія, а не українці. А для вас?" - резюмувала Зінкевич.

Для мене ворог - Росія, а не українці. А для вас?- Зінкевич про напад Нацкорпусу на представників ЄС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135826
 
   
 Топ коментарі
 
в тебе знову, з самого ранку, в підїзді хтось насцяв?
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только с обьездной и сразу за комп, похвальное рвение "Для меня враг - Россия, а не украинцы. А для вас?" - Зинкевич о "нападении Нацкорпуса на представителей "ЕС" - Цензор.НЕТ 4621
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Вибори показали,що Українці вважають головним ворогом Петра та його банду,яка на тлі війни грабувала Україну.
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в тебе знову, з самого ранку, в підїзді хтось насцяв?
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когда ума не хватает, начинается сказание об подьезде.
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Это Пэдрин Нацкорпус, пусть теперь на Пэдрю пэдрячья партия и жалуется.То что сваяли за 5 лет теперь им аукается.
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Так они же вассалы кремлёвского режима
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только с обьездной и сразу за комп, похвальное рвение
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Хто?Це утворення Авакова зі згоди Петра Поросєнко))Чи у вас є інша інформація?
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То є Беніни тітушки які б'ють людей за гроші вкрадені у українців☹️
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Погуглите и почитайте на "Новинах" кто создал Нацдружины, и кто создал их создателя. Там подробно о учредителе нацдружин ГО "Зирка" и о Сергее Коротких. Там все подробно и доходчиво описано с фотками. И при чем там Антон Геращенко и причем там Аваков. Для наивных хорошо прочищает мозги, учит различать патриотов и "патриотов", а для тех кто начал прозревать - расставляет все по своим местам. Как РУССКИЙ нацбол с сильным криминальным душком сначала стал начштаба в "Азове", а потом и основателем национальных дружин, одновременно являясь НАЧАЛЬНИКОМ ОХРАНЫ. ОБЪЕКТОВ. СТРАТЕГИЧЕСКОГО. ЗНАЧЕНИЯ В НАЦПОЛИЦИИ.
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У даному випадку - це молоді Леніна, які мають багато здоров'я і сили, але показувати це на фронті їм боязно, тому показують у тилу, на людях без підготовки. Не думав, що колись таке напишу, але схоже на те, що ці "патріоти" перетворилися на тітушню. І ось не потрібно зараз на мене гавкати. Я чудово знаю, хто така Яна Зінкевич. Молода дівчина здоров'я якраз залишила на фронті.
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Не вопрос. Только попроси Билецкого не жаловаться на пятую колонну. А то он уже рыдает по всем каналам и ревет как слон возле пересохшей реки про реванш пророссийских сил.
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його ручками п'ята колона з небуття і випливла
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Именно так. Плюс Аваков с Коломойским. Картина вырисовывается не очень радужная.
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в цьому українців переконав кремль.
якщо ви настільки дурнуваті, то майте собі..
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знову руцкоязичниє "націоналісти" відзначились....
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Яна конечно умничка -- только вот партия голимая "Для меня враг - Россия, а не украинцы. А для вас?" - Зинкевич о "нападении Нацкорпуса на представителей "ЕС" - Цензор.НЕТ 5328
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Ну если умничка, то дальше ты ошибся.
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А Нац. Корпус це хто?? Це Білецький Аваков чи може приватний підрозділ Бені?? Може хто підскаже?? "Для меня враг - Россия, а не украинцы. А для вас?" - Зинкевич о "нападении Нацкорпуса на представителей "ЕС" - Цензор.НЕТ 638
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А Бене оно надо -- он за копейку удавиться . не будет он финансировать сомнительные разборки "Для меня враг - Россия, а не украинцы. А для вас?" - Зинкевич о "нападении Нацкорпуса на представителей "ЕС" - Цензор.НЕТ 7217
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"Европейская Солидарность" ранее БПП а еще ране Партия Регионов с одним из ее основателей.
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теперь я боюсь, что я когда то по работе ездил на Донбасс в 2004 году, а то скажите что я был за яныка
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мне такое ощущение, что вы пардон бухаете и прожили последние пятнадцать лет бес осознания что происходило
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Каждый раз, когда украинцы дерутся между собой - враг радуется и потирает потные руки. Источник: https://censor.net.ua/n3135826

поэтому у рф и была возможность забрать крымё и устроить заваруху на донбасе, объединятся надо Украинцам, а не делиться на вату и вышивату, зебилов и порохоботов
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и как замиримся с зелебенями? Посмотрим вместе сватов и согласимся, что сойдемся с ************ где-то посередине?
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Проблема в тому, що Порошенко знищив (намагався) націоналістів, а зараз, коли припекло, пропонує їм дружбу. А про які досягнення за 5 років вони говорять? Про війну чи про те, що не чіпали медведчуків і дали їм можливість відродитися?
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ПОРОШЕНКО И ТУРЧИНОВ- ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИЛИ НЕТ?
Эта статья , опубликована на этом ресурсе еще в 2008 году.
Вторжение в Украину или операция "Железный апельсин"
или другими словами-Подробный план операции вторжения и раздела Украины ,разработанный Кремлем еще в начале 90 г.
Пару цитат из статьи-
".. сценарий силового вмешательства может идти тремя основными путями. При наиболее ограниченном варианте российские вооруженные силы могут занять только Крымский полуостров. ..... Россия проводит десантную операцию силами морской пехоты по занятию ключевых элементов инфраструктуры Крыма: аэродромов, портов, дорожных узлов. Украинские части в Крыму прямой атаке не подвергаются, если только не оказывают сопротивления. Вследствие колебаний киевского руководства серьезное сопротивление при данном сценарии исключено. .."
"..референдум о независимости Крымской республики и дальнейшее, вероятно через несколько лет, образование союза Крыма с Россией или даже вхождение в состав России.."
"...При более широком варианте зоной вмешательства становится весь юго-восток Украины, включая Крым, причерноморские территории (Новороссия), Донбасс, Харьков, Днепропетровск. Это так называемые «бело-голубые...»
Если же почитать сам план "Железный апельсин"- там конкретно описано как должна проходить операция, а по просту сказать- ВСЕ ТО , ЧТО ПРОИЗОШЛО НА УКРАИНЕ (КРЫМ И ДОНБАСС) ЭТО ПОЛНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА РОССИИ.
Исходя из выше сказанного-
ТУРЧИНОВ- когда в деталях описан захват Крыма- почему не предприняли мер??
ПОРОШЕНКО- когда , произошел захват Крыма, и далее уже начался захват Донбасса- почему сразу не ввели военное положение ??
Такое БЕЗДЕЙСТВИЕ- ПРИВЕЛО К ПОТЕРЕ НАШИХ ТЕРРИТОРИЙ , СМЕРТИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ-ОТСЮДА И ВОПРОС- ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО , СОВЕРШЕННОЕ ВАМИ ИЛИ НЕТ?
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Ну как бы Бойко, Медведчук, Мураев, Шарий и т.д. - тоже украинцы.
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Ну вот и ПЁС - тоже ментально россияне.
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конкретно по кожному.
хто з них росєянін ? Яна Зінкевич ?
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Вы думаете, что одной вашей Яной Зинкевич все компенсируется? Типа прикрылись ей и все явления свинарчукизма, кумовства и лжи забылись?
Я прекрасно помню 2014 год, как было модно пихать в бизнес-проекты в ВР всяких комбатов, волонтеров и прочих. И во что это вылилось.
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Хотіли написать массу аргументов , потом понял что не стоит. Скажу просто -Ты *******
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А это типично для порохосвиней. Похрюкать, насрать и убежать, заместо того, чтобы вести себя как человек. Европейцы, куле.
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Авакян там правит бал ! 😈 Люди бьются за метал ! 💰
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нацкорпус десь точно на кацапів підробляє.
вони не чіпають ні медведчука, ні його канали.. ні інших одіозних ригів.
лише до проукраїнських сил
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прошу прощения у модераста, а шо за суперкиборг на фото и каким он боком к войне свиноботов против зибилов?
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Ти невпізнав Петра Порошенко?
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и да, у воена длинные *************** крашеные локоны торчат из под шлема
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И снова комнатный ***** "злой крот" обсуждает тех, кто таки реально защищает Украину на фронте...
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По глазам и пряди похоже, что это фото непосредственно Яны Зинкевич. Очевидно, что фото не этого года.
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Это Яна Зинкевич. И да, она Киборг. И да, они имеет отношение к этой войне. А если у тебя есть такие вопросы, то непонятно в каком подвале ты находился до этого.
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ух, *****, как же с такими персонами можна была ******** вайну?
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А ты по его высерам не понимаешь, что за порода перед тобой?

Узколобость + гомофобия + сексизм + кацапская пропаганда. И кто бы это мог быть...
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неправда! я - сознательный и достойный потомок великой шумерской цивилизации
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Яна - поважна людина. Але Яна відповіла тільки за себе. Люди почули. Але у кожного є своя голова, і кожен думає так, як йому своя голова підказує.
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Перед виборами знов нацкорпус активізувався. Це зеля і аваков пруть проти Пороха. А їх не цікавлять клюєв, бойки, мертведчуки, рябіновичі, вілкули,добкіни,шарії. Все шито білими нитками. Люди замисліться поки не пізно.
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Петра не цікавили Клюєви,Бойко,Мураєви п"ять років,а з Медведчуком він цілувався взасос,коли ми казали що Авакяна треба звільняти,ви Рошенівці його захищали,що зараз сталось?
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Так и Петю Свинорыла 5 лет не интересовали Клюевы, Бойки, Мертветчуки, Рабиновичи, Вилкулы, Добкины. Ну а с Ахметовым и вовсе спелся.
Теперь бумеранг вернулся к нему.
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Яна, зачем ты продала душу соевому дьяволу? Тут всё просто - не водись с проститутками и не будут нызывать проституткой.
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Зе-бил, зачем ты продал свой мозг и совесть Коломойскому? Тут все просто- водишься с курвой и называешься курвой.
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Яна Зінкевич

Я багато співпрацювала і співпрацюю по різних проектах з національним корпусом. Там є різні люди, як і скрізь.
Не займайтесь стравлюванням. Я висловила протест проти сьогоднішніх дій нацкорпусу. І ті хто цю провокацію і замес робили - навіщо? Проти портнова, на протести проти референдуму і т.д не виходили, а тут вийшли? Цікаво-цікаво
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Она искренне считает,что ПЕС это проукраинская политсила?Бедолага.
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А ты искрене считаешь Зелю, Разумкова и Богдана - проукраинской политсилой?!
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Мародери можуть бути і українцями. Але мародери - завжди злочинці, незалежно від походження.
Але вирішувати справу: фіксування злочину - дослідження обставин - суд і покарання, треба таки в цивілізований спосіб, державними механізмами.
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Тому мародера Порошенка бити-штовхати не треба. Його треба судити і за підсумком злочинів садити на довічне з конфіскацією.
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ну це якщо виявиться, що є за що судити, тому що судити за фейки і маніпуляції, озвучені по ворожому для України тб - це реально тільки на росії
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Звісно так! Тому треба Раді негайно викинути Югу-Мародерського і призначити нормального, незалежного генпрокуроа.
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Нацкорпус это любители флешмобов и селфи Так же как когда-то Братчики корчинского Я думал после начала войны эти все ребята себя покажут Вплоть до того что какой нибудь военный состав в срашке под откос пустят А в итоге кроме болтовни на телекамеру ничего от них не дождался
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вообще-то большинство(если не все)праворадикальные силы Европы кормятся в основном с кремля-выводы делать надо или сами додумаете
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ну звичайно, нацкорпус нападає на протестуючих проти скасування люстрації і декомунізації, в той час, як вчора ж абсолютно спокійно на Кирилівській мітингували прихильники ватніка Шарія і ніхто їх і пальцем не чіпав
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Назвать 73% украинцев дебилами, агентами кремля и малоросами
Сеять раскол и агрессию

Это война не против украинцев?
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просто некоторые люди (а их к сожалению в современном обществе не так и много, по последним данным от 10 до 25%) не хотят поступаться принципами и озвучивают правду, какой бы неприятной для других она не была
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Что и сейчас еще не понятно на кого работает нацкорпус и нацжены?
Украинским национализмом там и не пахнет. Тупо работа на основного спонсора - Коломойского. Т.е. та же титушня, только не ахметовская, а коломосковская.

Где был нацкорпус, когда зарегали Клюева на выборы?
Где был нацкорпус, когда приехал Портнов?
Где был нацкорпус, когда ******* решила отменить языковой закон?
Где был нацкорпус, когда ******* стала сливать закон о люстрации?
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Нацкорпуси - типова кгбешна псевдоорґанізація. Вона має 1) заміняти правдивих націоналістів та дякуючи фальшивим гаслам залучати дезорієнтовану молодь, яка за інших обставин вибрала б націоналістичний рух; 2) дискредитувати націоналістичний керунок як такий.
Щодо Авакяна, тільки засліплені пропаґандой люди не побачили, хто він є, після вбивства Сашка Білого. Яких ще кому треба фактів? На сході диверсанти ГРУ захоплювали адміністративні будинки без жодного опору (а навіть з заохоченням та допомогою) з боку МВС, але цілий автобус ОМОНу у Авакяна знайшовся тільки, щоб убити українського патріота.
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Авакян гнида , утихомирь своё нацбыдло . Для мене ворог - Росія, а не українці. А для вас?"- Зінкевич про "напад Нацкорпусу на представників "ЄС" - Цензор.НЕТ 1474 .
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"....мы рискуем потерять всё, чего достигли за 5 лет..."
Что достигли и что потеряли??? 73% избирателей "прокатив" Порошенко на выборах определили, что потеряли значительно больше.
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Все вірно,Яна-"Нацкорпус" і є Росія! Всі деструктивні,спроможні лише на руйнування сили оплачуються й скеровуються саме з Кремля!
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ПОРОШЕНКО И ТУРЧИНОВ- ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИЛИ НЕТ?
Эта статья , опубликована на этом ресурсе еще в 2008 году.
Вторжение в Украину или операция "Железный апельсин"
или другими словами-Подробный план операции вторжения и раздела Украины ,разработанный Кремлем еще в начале 90 г.
Пару цитат из статьи-
".. сценарий силового вмешательства может идти тремя основными путями. При наиболее ограниченном варианте российские вооруженные силы могут занять только Крымский полуостров. ..... Россия проводит десантную операцию силами морской пехоты по занятию ключевых элементов инфраструктуры Крыма: аэродромов, портов, дорожных узлов. Украинские части в Крыму прямой атаке не подвергаются, если только не оказывают сопротивления. Вследствие колебаний киевского руководства серьезное сопротивление при данном сценарии исключено. .."
"..референдум о независимости Крымской республики и дальнейшее, вероятно через несколько лет, образование союза Крыма с Россией или даже вхождение в состав России.."
"...При более широком варианте зоной вмешательства становится весь юго-восток Украины, включая Крым, причерноморские территории (Новороссия), Донбасс, Харьков, Днепропетровск. Это так называемые «бело-голубые...»
Если же почитать сам план "Железный апельсин"- там конкретно описано как должна проходить операция, а по просту сказать- ВСЕ ТО , ЧТО ПРОИЗОШЛО НА УКРАИНЕ (КРЫМ И ДОНБАСС) ЭТО ПОЛНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА РОССИИ.
Исходя из выше сказанного-
ТУРЧИНОВ- когда в деталях описан захват Крыма- почему не предприняли мер??
ПОРОШЕНКО- когда , произошел захват Крыма, и далее уже начался захват Донбасса- почему сразу не ввели военное положение ??
Такое БЕЗДЕЙСТВИЕ- ПРИВЕЛО К ПОТЕРЕ НАШИХ ТЕРРИТОРИЙ , СМЕРТИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ-ОТСЮДА И ВОПРОС- ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО , СОВЕРШЕННОЕ ВАМИ ИЛИ НЕТ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДля мене ворог - Росія, а не українці. А для вас?"- Зінкевич про "напад Нацкорпусу на представників "ЄС"
 
 
 
 
 
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