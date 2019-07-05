 Для мене ворог - Росія, а не українці. А для вас?"- Зінкевич про "напад Нацкорпусу на представників "ЄС"

Про це на своїй сторінці в Facebook написала доброволець, командир медичного батальйону "Госпітальєри", а також кандидат у народні депутати від партії "Європейська Солідарність" Яна Зінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Були порвані партійні прапори, та постраждали наші активісти та партійники. Нападаючи на проукраїнські сили, користь для кого роблять нападники? Кожного разу, коли українці б’ються поміж собою - ворог радіє і потирає спітнілі руки. Кожен чоловік, який підняв руку на фізично слабшого за себе, тим самим опускає себе", - підкреслила кандидат в депутати.

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"Проукраїнські сили повинні дотримуватись спільного напрямку заради захисту України. Ворогуючи між собою, ми ризикуємо втратити все чого досягли за 5 років.

Наступного разу я також буду біля Конституційного суду – спробуйте побити й мене. Для мене ворог - Росія, а не українці. А для вас?" - резюмувала Зінкевич.