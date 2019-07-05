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 Спорт, За кордоном
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Все про:Бразилія (57) Бубка (11) хабар (2659) Олімпійські ігри-2016 (118)

 Ексгубернатор Ріо-де-Жанейро Кабрал звинуватив Бубку в можливому отриманні хабаря під час вибору столиці Олімпійських ігор-2016

За словами ексгубернатора Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрала, для визнання Ріо містом Ігор-2016 за $2 млн було підкуплено щонайменше дев'ять осіб.

Фігурант корупційних справ, ексгубернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал у бразильському суді заявив, що за підтримку заявки міста під час вибору столиці Олімпійських ігор-2016 почесний член Міжнародного олімпійського комітету Сергій Бубка нібито міг отримати від нього хабар. Про таку заяву ексчиновника пише канадський ресурс GamesBids.com, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він сказав, що крім українського переможця Олімпіади-1988, хабар також "був готовий отримати в обмін на голос" і чотириразовий чемпіон Ігор з плавання Олександр Попов із РФ.

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Ексгубернатор Ріо заявив, що про такі сумнівні гроші для підкупу знали колишній президент Бразилії Луїс Ігнасіо Лула да Сільва та ексмер міста Едуардо Паес.

Кабрал розповів, що 10 років тому на той час глава НОК Бразилії Карлос Артур Нузман звів його з главою Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламіном Діаком і дав зрозуміти, що цей чиновник може "допомогти" Ріо отримати "п'ять або шість голосів" - звісно, не без хабарів.

Бубка поки ніяк не відреагував на звинувачення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135825
 
 
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Донбасс он очень крутой и порожняк не гонит.
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Яко бы мог . якобы хотел -- вызывает недоуменние такие вот признания . очень похоже попытка свалить с больной головы на здоровую !!!!
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Однажды этот сепар приехал в Монголию, и монголы сделали ему подарок.
Подарили двух коней.
Одного назвали "Сергей", а второго "Бубка". Это не шутка, если шо.
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ви не помилились.
Бубка-"ватник до мозга костей"...
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Дык это для даунбасятского выродка обычное дело.
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Это рыговское нутро не могло не проявится.
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Міг отримати,а міг і не отримати.Таке. Голослівне звинувачення.
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Цензор.НЕТНовиниСпортЕксгубернатор Ріо-де-Жанейро Кабрал звинуватив Бубку в можливому отриманні хабаря під час вибору столиці Олімпійських ігор-2016
 
 
 
 
 
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