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 Донька ексначальника ППО терористів Цемаха розповіла про його "викрадення"

Ексначальника бригади протиповітряної оборони терористичної організації "ДНР" з міста Сніжне Донецької області Володимира Цемаха викрали з власної квартири 27 червня, після чого таємно вивезли на підконтрольну Києву територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Російській службі ВВС" розповіла його донька Марія.

Колишній військовослужбовець збройних сил самопроголошеної "ДНР" Цемах був затриманий у своїй квартирі в місті Сніжне 27 червня, після чого не зрозумілим до кінця способом був переправлений через лінію зіткнення на територію, контрольовану українською армією.

"28 червня, в День Конституції України, він був доставлений до Києва, а 29 червня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про його арешт на два місяці, дата апеляції поки не призначена", - повідомив виданню адвокат затриманого Роман Гонтарев.

Донька ексначальника ППО терористів Цемаха розповіла про його викрадення 01

Обговорювати інші деталі справи захисник відмовився, пославшись на таємницю слідства.

Донька Володимира Цемаха Марія розповіла виданню, що першою зникнення колишнього військового помітила його дружина, яка повернулася 27 червня з роботи і виявила вдома сліди крові та боротьби. Наступну добу його родичі намагалися організувати пошуки зниклого, а ввечері 28 червня отримали лист від адвоката з Києва, що наступного дня суд розгляне питання про арешт Цемаха.

Затриманому було висунуто обвинувачення за частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України - "Створення терористичної групи чи терористичної організації". Якщо вину Цемаха буде доведено, йому загрожує від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Поки суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до кінця серпня.

Донька ексначальника ППО терористів Цемаха розповіла про його викрадення 02

Видання пише, що операцію із затримання Цемаха українські спецслужби провели глибоко в тилу від лінії зіткнення - Сніжне розташовується за 20 км від кордону з Росією, найближча точка на лінії зіткнення - приблизно за 45 км від міста, до найближчого КПП "Майорськ", де перетинають лінію зіткнення, взагалі понад 80 км.

"Який сенс викрадати з глибокого тилу? Зі слів адвоката ми знаємо, що це зробили співробітники СБУ і що його в обхід блокпостів вивезли безпосередньо через лінію розмежування", - сказала донька затриманого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала і вивезла з окупованої території екс-начальника ППО терористів, який може стати цінним свідком у справі катастрофи рейсу МН17

У телеграм-каналах, де через кілька днів після зникнення, вперше почали обговорювати можливе затримання Цемаха українськими спецслужбами, висували й інші версії. Так, донецький політолог Роман Манекін, який одним з перших розповів про можливе затримання Цемаха у своєму блозі, написав з посиланням на колишнього товариша по службі зниклого, що він "на власній машині був вивезений через один з пунктів пропусків ("Мар'їнка") на візку під виглядом паралізованого батька за підробленими документами".

Марія Цемах сказала, що пов'язує затримання свого батька з тим, що в 2014 році "він був начальником ППО" в Сніжному: ""Боїнг" тепер спробують повісити на нього. Але начальником ППО він значився з жовтня 2014 року, просто був єдиним таким фахівцем. Коли був збитий "Боїнг", він не був ключовою фігурою - звичайний військовий, просто стояв на блокпосту. Він вийшов воювати, як і всі прихильники мирного життя на нашій землі".

Донька затриманого вважає, що українським спецслужбам було відомо про те, що її батько очолював ППО у Сніжному в 2014 році, але вони не знали, що він, як каже Цемах, не мав до них жодного стосунку в липні, коли було збито рейс MH-17.

На сайті "Миротворець", де збираються особисті дані на учасників бойових дій з боку "ДНР", про Цемаха сказано, що він "брав активну участь у бойових діях влітку-восени 2014 року, очолював підрозділ ЗУ-23, сформований у місті Сніжне" (ЗУ-23 - радянська зенітна установка, що застосовується проти піхоти, авіації та легкоброньованої бронетехніки).

Як випливає із записів у військовому квитку Володимира Цемаха, 23 жовтня 2014 року "міністерством оборони "ДНР"" йому було присвоєно звання полковник, на той момент він уже обіймав посаду "начальника протиповітряної оборони бригади".

У березні 2015 року Цемаха звільнено і направлено на облік до військового комісаріату Донецька. У березні 2017 року призначено "заступником командира батальйону військової частини 08819", але незабаром достроково звільнено в запас за віком. 4 липня Цемаху виповнилося 58 років.

Донька ексначальника ППО терористів Цемаха розповіла про його викрадення 03

Донька Цемаха каже, що вони обговорювали з батьком трагедію МН-17: "Він розповідав, що дуже дивно все сталося. Обговорювали, під яким кутом він падав, скільки пролетів. Хлопці говорили, що ситуація дуже складна".

При цьому, за словами Цемах, її батько ніколи не боявся, що до нього може з'явитися якийсь інтерес з боку спецслужб України у зв'язку із катастрофою "Боїнга". Після участі в бойових діях її батько, ветеран афганської війни, повернувся до мирного життя, запевняє вона. За її словами, Цемах працював викладачем фізкультури в міському технікумі.

Операцію було проведено через тиждень після того, як Міжнародна слідча група вперше офіційно назвала імена чотирьох осіб, підозрюваних у причетності до катастрофи "Боїнга".

На думку розслідувачів, до катастрофи "Боїнга" можуть бути причетні: колишній "міністр оборони" "ДНР" Ігор Стрєлков, відставний офіцер ГРУ збройних сил Росії Сергій Дубинський, підполковник запасу ПДВ збройних сил Росії Олег Пулатов та громадянин України, командир розвідпідрозділу "ГРУ" "ДНР" Леонід Харченко.

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135823
 
 
 Топ коментарі
 
какой бред, он вышел воевать как и все сторонники мирной жизни(((((((( это клиника и у отца и у дочери
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"обычный военный, просто стоял на блокпосту" Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении" - Цензор.НЕТ 4839 ...будет "обычный заключенный, просто отсидел 10 лет".... Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении" - Цензор.НЕТ 9495
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Эта тварь по любому информирован как кацапы сбили самолет !!! Так что СБУ красавцы . так же нужно и остальных (героев) сюда повывозить Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении" - Цензор.НЕТ 9773
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"обычный военный, просто стоял на блокпосту" Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении" - Цензор.НЕТ 4839 ...будет "обычный заключенный, просто отсидел 10 лет".... Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении" - Цензор.НЕТ 9495
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Эта тварь по любому информирован как кацапы сбили самолет !!! Так что СБУ красавцы . так же нужно и остальных (героев) сюда повывозить Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении" - Цензор.НЕТ 9773
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Не пиши бред. Если бы он что-то знал, то его бы уже давно устранило ФСБ. Люди такого уровня для них мусор.
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Бред не бред, а паяльник и утюг сделают его поразговорчивее! Козлину!
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Хлопцам проведшим эту операцию - РЕБЯТА, ВЫ ЛУЧШИЕ!!!
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И не говори, сколько же у них тех блокпостов? Десятки тысяч? А главное "пошел воевать как сторонник мира"! Это вообще шедевр. Действительно, биомусор.
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какой бред, он вышел воевать как и все сторонники мирной жизни(((((((( это клиника и у отца и у дочери
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Ну чего уж там.В России есть памятный знак на месте где прошла решающая битва за объединение русских земель.То есть убивали друг друга ради объединения.
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Якщо це правда,то знімаю капелюха перед тими хто зробив цю спецоперацію.
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"Он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни" )))))))))))))

Это как: "он пошел жрать мясо, как сторонник вегетарианства" или "он вышел покрить, как сторонник здорового образа жизни"
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Это все что надо знать о "русском сознании". "Война-это мир".
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" Он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле".
Источник: https://censor.net.ua/n3135823"
суперлогика зебенят
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Идиот, ты же сам указал источник - "sensor". Это ж не офис Президента, не путай.
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из-за бояры путаешь буквы? Sensor
а зебенята только у зели в офисе?
а тут рассказывают про 73 прОцента?
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ССО красавцы. Думаю про такое кацапы врать не будет.
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Есть еще порох в пороховницах у сотрудников СБУ! Отлично сработали!
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просто стоял на блокпосту

Ну конеееечно. Начальник ПВО просто стоял на блокпосту. И то его заставили наверное.
Невинное дитя.
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И за это ему подарили полкана! На день рождения...
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Та то він сам трохи балдою об стіну стукнувся. Випадково.
Треба ж було вивезти членистоногого колорада під виглядом паралізованого Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении" - Цензор.НЕТ 1872
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Он уже всё рассказал а при необходимости расскажет ,что сам видел,как это лично ***** самолёт сбивал , сто впрочем недалеко от истины..
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Что значит похищен? Арестован СБУ, на территории страны. Какие вопросы?
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Vot i otlycno srabotali.Teper vsio skazet kak ruskije sbyli samoliot.
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***** скаже настамнєт і не було. Хдє ваші доказатєльстфа? Як завжди.
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Nevazno sto skazet.Oni i Skripalej toze netravili,no okazalos sto ix rabota.Im uze nikto i neveryt.A vot etot kak raz vsio znajet i budet glavny svidel komu mozno veryt,nado tolko snim xoroso parabotat stob vsio vspomnil Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении" - Цензор.НЕТ 2403
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Вангую, що у деяких вископоставленних орків в лухандоні трапляться інсульти, у фсб пердак підгорає
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Від нього може потягнутись ниточка і до наших зрадників хто сприяв цьому.
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дочка донбаського пропукінського фашиста="вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле". Источник: https://censor.net.ua/n3135823 Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении" - Цензор.НЕТ 3265 а навіщо ж воно=падло- узяло зброю що дав пукін і пішло ЛЮДЕЙ ВБИВАТИ? Дивний миролюбець...
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"Он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле"

Русский мир именно такой и никакой больше.
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Он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле

умом конечно забыли обзавистись

Источник: https://censor.net.ua/n3135823
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Все, кто причастен, с какой бы стороны они не были, уже давно парят землю, нема дурных осталять свидетелей по такой резонансной делюге.
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Дочь Цемаха говорит, что они обсуждали с отцом трагедию МН-17: "Он рассказывал, что очень странно все произошло. Обсуждали, под каким углом он падал, сколько пролетел. Ребята говорили, что ситуация очень сложная". Источник: https://censor.net.ua/n3135823 клиническая дура, что можно было обсуждать? твой папаша наверняка знал кто сбил, и что странно было только то, что иностранный гражданский самолет над территорией Украины сбили российские военные из боевого оружия массового поражения...
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Ханка, средства ПВО не являютя оружием массового поражения. ОМП это ЯО, БО, ХО. Не путай.
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Он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле". Источник: https://censor.net.ua/n3135823

цитата просто жесть
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Он вышел родом из народа...Но вышел и упал на снег...))
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У дамбасита член начал расти на пустой голове?
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Дочь - дура дурой )) Афганец ! - Да это только ухудшает его положение. Как международного преступника.
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Сравнить две фотки "ДО" и "ПОСЛЕ"... и куда та бравада дыровского впопучленца подевалась)))))))))
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"Он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле"

Читая, плакалЪ Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении" - Цензор.НЕТ 9117
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"..он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле.." Какая же жидкая каша в голове у этих новороссов.
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У лугандонцев в голове не каша, а российская пропаганда.
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Что дочка, что папа - ************** семейка. Ну ничего, сейчас старому дурню на зоне мозги вправят
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Он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле". Источник: https://censor.net.ua/n3135823
это как трахаться ради девственности.
пипец, что им в корм добавляют?
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"Он вышел ВОЕВАТЬ, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле" - ****************: https://censor.net.ua/n3135823
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Он ні в чьом нє вінават-Боінг сам врєзался в мірна літящую ракєту, каторую папа запустіл даби рассєять тучі.
Судячи по фото, баран брикатися почав, в наслідок чого відбулася ампутація рогу.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДонька ексначальника ППО терористів Цемаха розповіла про його "викрадення"
 
 
 
 
 
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