 Разумков про ініціативу щодо скасування закону про люстрацію: Це зручний для когось "хайп"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "112 Україна", про це заявив лідер партії "Слуга народу" в ефірі телеканалу "1+1".
Разумков вважає, що спроби соратників Януковича повернутися знову до влади можуть призвести до політичної дестабілізації в країні. Ініціативу скасування закону про люстрацію політики, які мають проблеми з рейтингом, використали як "чорну технологію та маніпуляцію, яку намагаються впровадити в межах виборчої кампанії".
"Тому що в когось є проблеми з рейтингом. Дуже зручно влаштовувати такий, вибачте за сленг, хайп. Я не думаю, що це сильно комусь допоможе, але тим не менше", - коментує Разумков.
Лідер "Слуги народу" також додав, що не вважає скасування закону революційною подією, але проблеми в президента і представників його команди з’являться, адже будуть і судові позови, і спроби повернутися на свої робочі місця.
Нагадаємо, що Конституційний суд України розпочав розгляд справи 4 липня за двома конституційними поданнями Верховного Суду України та конституційним поданням 47 народних депутатів від "Опозиційного блоку" щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону України "Про очищення влади".
Нагадаємо, що в Україні Закон про люстрацію (заборона окремим фізичним особам обіймати посади в органах державної влади строком до 10 років) був ухвалений 16 вересня 2014 року. Поштовхом для його ухвалення стали події 2014 року та усунення від влади Віктора Януковича.
Нужно изменить одно словосочетание.
Поставить "попередня влада".
Переименовать органы и должности, чтобы не было куда возвращаться. Бочковский - пример.
ото не дякуй
Может он вам лично ветировал? Так то не он, да и не ветирование это
Но срок ещё не истёк а ветировать этот закон надо обязательно
Ветировать кстати не значит запретить
Ветировать- вернуть на доработку с предметными замечаниями
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий настоятельно просит Офис президента Украины предоставить информацию о судьбе переданного на подпись главе государства Владимиру Зеленскому закона о временных следственных комиссиях (ВСК) с нормами о процедуре импичмента президента, срок на подписание которого истек 27 июня.
Об этом спикер заявил на пленарном заседании парламента в среду, 3 июля.
"В СМИ прошла информация, что наложено вето. К сожалению, документ до сих пор не пришел в Верховную Раду. Поэтому я публично обращаюсь, как и на согласительном совете, немедленно передать любые документы, чтобы, если действительно наложено вето, мы смогли после принятия избирательного кодекса мобилизоваться и преодолеть вето или проголосовать за предложения (президента)", - отметил Парубий.
Ну что, как там новый сезон Сватов?
але ж воно ніколи не вибачиться за брехню і буде брехати далі
Лице першої лєді при посєщєнії Holodomor Memorial Toronto,під час вшанування жертв Голодомору в Україні.