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 Політика України
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 Разумков про ініціативу щодо скасування закону про люстрацію: Це зручний для когось "хайп"

Політичні сили, які мають проблеми з рейтингом, вдалися до ініціативи щодо скасування закону про люстрацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "112 Україна", про це заявив лідер партії "Слуга народу" в ефірі телеканалу "1+1".

Разумков вважає, що спроби соратників Януковича повернутися знову до влади можуть призвести до політичної дестабілізації в країні. Ініціативу скасування закону про люстрацію політики, які мають проблеми з рейтингом, використали як "чорну технологію та маніпуляцію, яку намагаються впровадити в межах виборчої кампанії".

"Тому що в когось є проблеми з рейтингом. Дуже зручно влаштовувати такий, вибачте за сленг, хайп. Я не думаю, що це сильно комусь допоможе, але тим не менше", - коментує Разумков.

Лідер "Слуги народу" також додав, що не вважає скасування закону революційною подією, але проблеми в президента і представників його команди з’являться, адже будуть і судові позови, і спроби повернутися на свої робочі місця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 900 люстрованих чиновників можуть повернутися на посади, якщо КС скасує закон про очищення влади, - Мін'юст

Нагадаємо, що Конституційний суд України розпочав розгляд справи 4 липня за двома конституційними поданнями Верховного Суду України та конституційним поданням 47 народних депутатів від "Опозиційного блоку" щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону України "Про очищення влади".

Нагадаємо, що в Україні Закон про люстрацію (заборона окремим фізичним особам обіймати посади в органах державної влади строком до 10 років) був ухвалений 16 вересня 2014 року. Поштовхом для його ухвалення стали події 2014 року та усунення від влади Віктора Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135820
 
 
 Топ коментарі
 
Богдан це є порушення закону про люстрацію.
Ви і почали недолюстрованих у владу повертати.
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ні. він не призначена фігура, а обрана.
читайте закони.
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Нельзя отменять Закон о люстрации!
Нужно изменить одно словосочетание.
Поставить "попередня влада".
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"...будут и судебные иски, и попытки вернуться на свои рабочие места."
Переименовать органы и должности, чтобы не было куда возвращаться. Бочковский - пример.
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Люстрация во все времена делалась различными способвми, но суть от этого не меняла- то ли это пуля в лоб из кольта, толи это веревка или гильотина! Собственно говоря, как бы этот момент не оттягивался, но через него прейдется пройти! Причем ,как я понимаю, сейчас шансы уравнялись! Но если ты ходишь по грязной дороге, ты не можешь не выпачкать ног! К сожалению это неизбежно! Гражданская война, причем реальная , просто неизбежна! Уж слишком большие разница интересов, я бы даже сказал, мировозренческих интересов! Прав Арестович на все 100- этот конфликт из разряда нерешаемых, он будет всегда, и здесь вопрос стоит до банальности просто- либо ты, либо тебя!
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Бггг))) может ты, кретин, все таки поможешь трусу зебобе обьявить, что оно ветировало закон про импичмент, а то такого гребанного цирка свет не видел... Позорище
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Так ветировал что Парубий плачется что никакой реакции пока не получил от президента? 😁
Может он вам лично ветировал? Так то не он, да и не ветирование это
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если не ветировал, значит Закон автоматически вступает в силу после даты последнего срока рассмотрения Президентом.
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Именно так
Но срок ещё не истёк а ветировать этот закон надо обязательно
Ветировать кстати не значит запретить
Ветировать- вернуть на доработку с предметными замечаниями
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тупишь сново?

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий настоятельно просит Офис президента Украины предоставить информацию о судьбе переданного на подпись главе государства Владимиру Зеленскому закона о временных следственных комиссиях (ВСК) с нормами о процедуре импичмента президента, срок на подписание которого истек 27 июня.
Об этом спикер заявил на пленарном заседании парламента в среду, 3 июля.
"В СМИ прошла информация, что наложено вето. К сожалению, документ до сих пор не пришел в Верховную Раду. Поэтому я публично обращаюсь, как и на согласительном совете, немедленно передать любые документы, чтобы, если действительно наложено вето, мы смогли после принятия избирательного кодекса мобилизоваться и преодолеть вето или проголосовать за предложения (президента)", - отметил Парубий.
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Зеботи почнуть ліпити відмазки, а звичайний електорат зе буде в ступорі...
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а активний песик Стрелок тут верещав на мене що то фейк
але ж воно ніколи не вибачиться за брехню і буде брехати далі
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Гігант мислення та наближена до імператора особа виправилась і вибачилась. Виявляється то була просто опєчатка

Разумков про ініціативу щодо скасування закону про люстрацію: Це зручний для когось "хайп" - Цензор.НЕТ 8052
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надо наоборот усилить люстрацию и направить её в верха.
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А вообще, зебоба не назвал столицу Канады -Дели, не заржал при почитании жертв Голодомору, не рассказал о планах продолжать продавать свою киношку в раху, как мог прочитал по бумажке, не лез в фонтан -малядэц. Ленка была не босиком, страшная, но хоть без стакана, как обычно она любит фоткаться -тоже малядэць
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Стрєлок Не дождьотєся‏ @Gorsha81 2 июл.

Лице першої лєді при посєщєнії Holodomor Memorial Toronto,під час вшанування жертв Голодомору в Україні.


Разумков про ініціативу щодо скасування закону про люстрацію: Це зручний для когось "хайп" - Цензор.НЕТ 2815

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Під час Поминальної Молитви по Небесній Сотні

Разумков про ініціативу щодо скасування закону про люстрацію: Це зручний для когось "хайп" - Цензор.НЕТ 3649
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Дивився останнє розслідування Бігуса... Що робить Холодов (кум медведчука) у списках партії Слуга народу? 22 номер- прохідний. Прихильники зе, як таке могло статись?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРазумков про ініціативу щодо скасування закону про люстрацію: Це зручний для когось "хайп"
 
 
 
 
 
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