 Разумков про ініціативу щодо скасування закону про люстрацію: Це зручний для когось "хайп"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "112 Україна", про це заявив лідер партії "Слуга народу" в ефірі телеканалу "1+1".

Разумков вважає, що спроби соратників Януковича повернутися знову до влади можуть призвести до політичної дестабілізації в країні. Ініціативу скасування закону про люстрацію політики, які мають проблеми з рейтингом, використали як "чорну технологію та маніпуляцію, яку намагаються впровадити в межах виборчої кампанії".

"Тому що в когось є проблеми з рейтингом. Дуже зручно влаштовувати такий, вибачте за сленг, хайп. Я не думаю, що це сильно комусь допоможе, але тим не менше", - коментує Разумков.

Лідер "Слуги народу" також додав, що не вважає скасування закону революційною подією, але проблеми в президента і представників його команди з’являться, адже будуть і судові позови, і спроби повернутися на свої робочі місця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 900 люстрованих чиновників можуть повернутися на посади, якщо КС скасує закон про очищення влади, - Мін'юст

Нагадаємо, що Конституційний суд України розпочав розгляд справи 4 липня за двома конституційними поданнями Верховного Суду України та конституційним поданням 47 народних депутатів від "Опозиційного блоку" щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону України "Про очищення влади".

Нагадаємо, що в Україні Закон про люстрацію (заборона окремим фізичним особам обіймати посади в органах державної влади строком до 10 років) був ухвалений 16 вересня 2014 року. Поштовхом для його ухвалення стали події 2014 року та усунення від влади Віктора Януковича.