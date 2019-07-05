 Один український воїн загинув, шестеро дістали поранення і бойові травми на Донбасі. За добу - 30 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- двічі поблизу Опитного - з мінометів калібру 82 мм, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- тричі поблизу Лебединського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- двічі неподалік Березового - з автоматичних гранатометів, зенітних установок і стрілецької зброї;

- околиці н.п. Піски - з міномета калібру 82 мм і протитанкового гранатомета;

- у районі населеного пункту Авдіївка - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- тричі поблизу Водяного - з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- двічі околиці Мар'їнки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Красногорівки - з великокаліберного кулемета;

- неподалік Широкиного - з протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 14 разів:

- поблизу Новгородського - з міномета калібру 120;

- двічі поблизу Кримського - з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм;

- двічі околиці Новотошківського - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і протитанкових гранатометів;

- тричі біля Луганського - з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- у районі населеного пункту Попасна - з мінометів калібру 120 і 82 мм;

- околиці Південного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- двічі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;

- неподалік Хутора Вільний - зі снайперської гвинтівки;

- поблизу Золотого-4 - з міномета калібру 82 мм і гранатометів різних систем.

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"В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, троє - дістали поранення і ще троє - бойові травми. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 4 липня двох окупантів знищено та одного поранено.

Від початку поточної доби ворог 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив чотири обстріли позицій українських захисників:

- поблизу населеного пункту Водяне - зі стрілецької зброї;

- околиці Богданівки - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

- неподалік Новотроїцького - з протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

- у районі населеного пункту Миколаївка - з великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні двічі:

- неподалік населеного пункту Кримське - з мінометів калібру 82 мм;

- поблизу Новотошківського - з протитанкового ракетного комплексу і протитанкового гранатомета.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.





