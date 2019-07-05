 Окупанти категорично відмовляються відкривати КПВВ у Золотому, хоча там є вся інфраструктура, - заступник командувача штабу ОС Бондар

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Нині вже" на "Громадському" заявив заступник командувача штабу операції Об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар.
"Там відповідно перебуває весь обслуговуючий персонал, прикордонники", - сказав він.
На думку генерал-майора, причин таких дій з боку бойовиків може бути кілька.
"По-перше, їм це не цікаво, можливо. По-друге, можливо, є якась військова складова на тому напрямку. Вони, можливо, враховують якісь свої загрози, але на початковому етапі було домовлено, і знову ж ми говоримо, що українська сторона виконує взяті на себе зобов'язання, а протилежна практично ігнорує", - наголосив Бондар.
Нагадаємо, 24 березня поблизу селища Золоте відновили роботу пункту пропуску через лінію зіткнення.
Напередодні бойовики відмовились гарантувати безпеку для відкриття КПВВ "Золоте".
Історія відкриття-невідкриття контрольно-пропускного пункту "Золоте" триває кілька років. Роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду "Золоте" в Луганській області припинили 31 березня 2016 року через кілька годин після відкриття. Тоді його відкривали із гімном і прапором та з усім луганським загоном прикордонників. Але все це - з боку підконтрольної уряду території. З боку бойовиків дорогу не відкрили попри попередні домовленості в Мінську, тому роботу КППВ припинили того ж дня.
Жесть
Вторжение в Украину или операция "Железный апельсин"
или другими словами-Подробный план операции вторжения и раздела Украины ,разработанный Кремлем еще в начале 90 г.
Пару цитат из статьи-
".. сценарий силового вмешательства может идти тремя основными путями. При наиболее ограниченном варианте российские вооруженные силы могут занять только Крымский полуостров. ..... Россия проводит десантную операцию силами морской пехоты по занятию ключевых элементов инфраструктуры Крыма: аэродромов, портов, дорожных узлов. Украинские части в Крыму прямой атаке не подвергаются, если только не оказывают сопротивления. Вследствие колебаний киевского руководства серьезное сопротивление при данном сценарии исключено. .."
"..референдум о независимости Крымской республики и дальнейшее, вероятно через несколько лет, образование союза Крыма с Россией или даже вхождение в состав России.."
"...При более широком варианте зоной вмешательства становится весь юго-восток Украины, включая Крым, причерноморские территории (Новороссия), Донбасс, Харьков, Днепропетровск. Это так называемые «бело-голубые...»
Если же почитать сам план "Железный апельсин"- там конкретно описано как должна проходить операция, а по просту сказать- ВСЕ ТО , ЧТО ПРОИЗОШЛО НА УКРАИНЕ (КРЫМ И ДОНБАСС) ЭТО ПОЛНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА РОССИИ.
Исходя из выше сказанного-
ТУРЧИНОВ- когда в деталях описан захват Крыма- почему не предприняли мер??
ПОРОШЕНКО- когда , произошел захват Крыма, и далее уже начался захват Донбасса- почему сразу не ввели военное положение ??
Такое БЕЗДЕЙСТВИЕ- ПРИВЕЛО К ПОТЕРЕ НАШИХ ТЕРРИТОРИЙ , СМЕРТИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ- А ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ- ПРЕДАТЕЛЬСТВО.