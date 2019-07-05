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Все про:Бондар (10) операція Об'єднаних сил (1348) Золоте (9)

 Окупанти категорично відмовляються відкривати КПВВ у Золотому, хоча там є вся інфраструктура, - заступник командувача штабу ОС Бондар

Керівництво бойовиків на Донбасі категорично відмовляється відкрити Контрольний пункт в'їзду-виїзду в населеному пункті Золоте, хоча там є вся необхідна інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Нині вже" на "Громадському" заявив заступник командувача штабу операції Об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар.

"Там відповідно перебуває весь обслуговуючий персонал, прикордонники", - сказав він.

На думку генерал-майора, причин таких дій з боку бойовиків може бути кілька.

"По-перше, їм це не цікаво, можливо. По-друге, можливо, є якась військова складова на тому напрямку. Вони, можливо, враховують якісь свої загрози, але на початковому етапі було домовлено, і знову ж ми говоримо, що українська сторона виконує взяті на себе зобов'язання, а протилежна практично ігнорує", - наголосив Бондар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія поступово збільшує угруповання військ на кордоні з Україною, - заступник командувача штабу ООС Бондар

Нагадаємо, 24 березня поблизу селища Золоте відновили роботу пункту пропуску через лінію зіткнення.

Напередодні бойовики відмовились гарантувати безпеку для відкриття КПВВ "Золоте".

Історія відкриття-невідкриття контрольно-пропускного пункту "Золоте" триває кілька років. Роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду "Золоте" в Луганській області припинили 31 березня 2016 року через кілька годин після відкриття. Тоді його відкривали із гімном і прапором та з усім луганським загоном прикордонників. Але все це - з боку підконтрольної уряду території. З боку бойовиків дорогу не відкрили попри попередні домовленості в Мінську, тому роботу КППВ припинили того ж дня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135817
 
 
 Топ коментарі
 
зачем оно вообще нужно . я б остальные кпп тоже перекрыл
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за сутки один погибший и шестеро раненных.. а генерала волнует долбанное КПВВ.. Окупанти категорично відмовляються відкривати КПВВ у Золотому, хоча там є вся інфраструктура, - заступник командувача штабу ОС Бондар - Цензор.НЕТ 2323
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Там такий бізнес,там все що завгодно,і контрабанда,і незаконні перевезення,і торгівля чергами на проїзд,там золоте дно,це "тарелочка с голубой каемочкой",тому і не закривають,бо кормляться звідти.
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зачем оно вообще нужно . я б остальные кпп тоже перекрыл
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Там такий бізнес,там все що завгодно,і контрабанда,і незаконні перевезення,і торгівля чергами на проїзд,там золоте дно,це "тарелочка с голубой каемочкой",тому і не закривають,бо кормляться звідти.
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А кто кормиться? Злочинной влады Порошенко уже нет. Получается кормится не злочинная влада Зеленского?
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Петро за п"ять років побудував систему,яку Зеленський навіть не почав змінювати,всі прикоритні на своїх місцях,що зробе Зе я не знаю,чи поборе,чи очоле))
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Я не пойму какую систему побудував Порошенко если его не выбрали президентом? Ты бредишь?
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А шо у нас вибори відбуваються тільки серед прикоритних запроданців?Народ проголосував проти Петра,а прикоритні всі за нього,ось тільки вас менщість))
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Так Зеленский не меняет эту систему потому что наживается или ему некогда?
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Работу контрольного пункта въезда-выезда "Золотое" в Луганской области пресекли 31 марта 2016 года через несколько часов после открытия. Тогда его открывали с гимном и флагом и со всем луганским отрядом пограничников. Но все это - со стороны подконтрольной правительству территории. Со стороны боевиков дорогу не открыли несмотря на предварительные договоренности в Минске, поэтому работу КППВ прекратили в тот же день. Источник: https://censor.net.ua/n3135817

Жесть
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А навіщо Україні ця турбота про мешканців ЛохНР?Вони і так вільно їдуть за пенсіями до України через КПВВ у ДурНР.
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за сутки один погибший и шестеро раненных.. а генерала волнует долбанное КПВВ.. Окупанти категорично відмовляються відкривати КПВВ у Золотому, хоча там є вся інфраструктура, - заступник командувача штабу ОС Бондар - Цензор.НЕТ 2323
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І Напольйона це не цікавить. Він їсть шаурму.
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Коли він вже нажереться тієї шаурми, або подавиться нею?
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Але мінські договорняки не він ухвалював..
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А Украине это надо? Если это надо зепрезерылу-пускай в свой родной кривой рог организует КПВВ и там принимает всю сепаро-террористическую нечисть.
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Нафіг. Нехай їде до них, раз вони йому такі милі.
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Tak eto on nasledoval ot bivsheva, ne on podpisoval dogovara...
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А как слова ЗЕбилов что Порошенко наживается на войне? Порошенко уже 2 месяца нет кто сейчас наживается на войне?
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Всеодно нажіваіцца, а буратіна білий та пухнастий.
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Там сваі людє, такшо і далєє нажіваюцца, ящітаю .
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Эти КПВВ вообще Украине не нужны ближайшие 20 лет.
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Ні ну подобаються мені *ПЕС* -...дюки Окупанти категорично відмовляються відкривати КПВВ у Золотому, хоча там є вся інфраструктура, - заступник командувача штабу ОС Бондар - Цензор.НЕТ 6838 ....Замість того .щоб гнати на сепарську нечисть та ху@ла скавчать на Зе кловуна !
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Зато у обезьян есть музей восковых фигур Окупанти категорично відмовляються відкривати КПВВ у Золотому, хоча там є вся інфраструктура, - заступник командувача штабу ОС Бондар - Цензор.НЕТ 9447
Окупанти категорично відмовляються відкривати КПВВ у Золотому, хоча там є вся інфраструктура, - заступник командувача штабу ОС Бондар - Цензор.НЕТ 2439
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А ти через яке КПВВ їздиш до України за Рошеном та пенсією?
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Эта статья , опубликована на этом ресурсе еще в 2008 году.
Вторжение в Украину или операция "Железный апельсин"
или другими словами-Подробный план операции вторжения и раздела Украины ,разработанный Кремлем еще в начале 90 г.
Пару цитат из статьи-
".. сценарий силового вмешательства может идти тремя основными путями. При наиболее ограниченном варианте российские вооруженные силы могут занять только Крымский полуостров. ..... Россия проводит десантную операцию силами морской пехоты по занятию ключевых элементов инфраструктуры Крыма: аэродромов, портов, дорожных узлов. Украинские части в Крыму прямой атаке не подвергаются, если только не оказывают сопротивления. Вследствие колебаний киевского руководства серьезное сопротивление при данном сценарии исключено. .."
"..референдум о независимости Крымской республики и дальнейшее, вероятно через несколько лет, образование союза Крыма с Россией или даже вхождение в состав России.."
"...При более широком варианте зоной вмешательства становится весь юго-восток Украины, включая Крым, причерноморские территории (Новороссия), Донбасс, Харьков, Днепропетровск. Это так называемые «бело-голубые...»
Если же почитать сам план "Железный апельсин"- там конкретно описано как должна проходить операция, а по просту сказать- ВСЕ ТО , ЧТО ПРОИЗОШЛО НА УКРАИНЕ (КРЫМ И ДОНБАСС) ЭТО ПОЛНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА РОССИИ.
Исходя из выше сказанного-
ТУРЧИНОВ- когда в деталях описан захват Крыма- почему не предприняли мер??
ПОРОШЕНКО- когда , произошел захват Крыма, и далее уже начался захват Донбасса- почему сразу не ввели военное положение ??
Такое БЕЗДЕЙСТВИЕ- ПРИВЕЛО К ПОТЕРЕ НАШИХ ТЕРРИТОРИЙ , СМЕРТИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ- А ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ- ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
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Можно добавить- Зеленский - почему сразу не явился в военкомат? А! Забыл! Кино и фотки в москалии...
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Когда это началось, то Порошенко не был президентом. А предательства были. Много. Так что эти предатели много попили крови и у Турчинова, и у Порошенко. И сейчас пьют. Ваш пост тоже предательство и провокация. Вот некоторые четырежды уклонисты от призыва вам ведь нравятся, да?
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рогаті бояться відкривати, скоріш ща все там в них багато нарито зброї... смерть расіянським окупантам!!!!
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Гарний привід для розкидання листівок по всьому Лугандону. Наприкалд такого складу: "Ваша власть заблоковала переход в Золотом". Все. Папірці розкидаються безпілотниками над Донецьком, Луганськом, іншими містами і селищами Лугандона.
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А отойти на пару км вглубь Украинской территории не пробовали? Тут главное начать Правда что бы потом хоть по Днепру остановились
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОкупанти категорично відмовляються відкривати КПВВ у Золотому, хоча там є вся інфраструктура, - заступник командувача штабу ОС Бондар
 
 
 
 
 
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