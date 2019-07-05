 Окупанти категорично відмовляються відкривати КПВВ у Золотому, хоча там є вся інфраструктура, - заступник командувача штабу ОС Бондар

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Нині вже" на "Громадському" заявив заступник командувача штабу операції Об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар.

"Там відповідно перебуває весь обслуговуючий персонал, прикордонники", - сказав він.

На думку генерал-майора, причин таких дій з боку бойовиків може бути кілька.

"По-перше, їм це не цікаво, можливо. По-друге, можливо, є якась військова складова на тому напрямку. Вони, можливо, враховують якісь свої загрози, але на початковому етапі було домовлено, і знову ж ми говоримо, що українська сторона виконує взяті на себе зобов'язання, а протилежна практично ігнорує", - наголосив Бондар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія поступово збільшує угруповання військ на кордоні з Україною, - заступник командувача штабу ООС Бондар

Нагадаємо, 24 березня поблизу селища Золоте відновили роботу пункту пропуску через лінію зіткнення.

Напередодні бойовики відмовились гарантувати безпеку для відкриття КПВВ "Золоте".

Історія відкриття-невідкриття контрольно-пропускного пункту "Золоте" триває кілька років. Роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду "Золоте" в Луганській області припинили 31 березня 2016 року через кілька годин після відкриття. Тоді його відкривали із гімном і прапором та з усім луганським загоном прикордонників. Але все це - з боку підконтрольної уряду території. З боку бойовиків дорогу не відкрили попри попередні домовленості в Мінську, тому роботу КППВ припинили того ж дня.