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 Політика України, Економіка
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Все про:Аваков (1172) держзакупівлі (197) МВС (1256) оборона (659) РНБО (518)

 У наступному бюджеті буде скорочено номенклатуру секретного державного оборонного замовлення, - Аваков

У наступному фіскальному році кількість засекречених позицій у державному оборонному замовленні буде суттєво скорочено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Уже було сказано про необхідність зняття грифу "таємно" зі значної кількості позицій державного оборонного замовлення, оскільки часто за цим грифом ховаються схеми. У РНБО нещодавно було проведено нараду і вирішено, що в наступному бюджеті відбудеться скорочення за номенклатурою секретного державного оборонного замовлення", - сказав Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні замовлення Міноборони є збитковими для оборонної промисловості: наша співпраця має стати взаємовигідною, - гендиректор "Заводу ім. Малишева" Чурсін

Він додав, що такий крок відкриє можливість проведення конкурсних закупівель.

"Це - складова абсолютно іншої філософії", - наголосив міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135816
 
   
 Топ коментарі
 
НаталиВуд‏ @artnataliwood5 15 ч.15 часов назад
"Прокольна" служба Президента у листі стосовно параду , назву свята написала з маленької літери: - "28 річниці незалежності України". У них взагалі буде хоч один день без зашквара?
В следующем бюджете будет сокращена номенклатура секретного государственного оборонного заказа, - Аваков - Цензор.НЕТ 8987
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Вот вам и ответ на все вопросы! В одном маленьком письме- а столько информации!!!! Причем прямой, безо всяких двойных смыслов! Незалежнисть з маленькой буквы, воюющая страна, отсутствие парада и т.д.Это за пять лет ,я так понимаю, народ не прейдет попреветствовать свою Армию,которую создавал в муках и лишениях! Вы знаете, у меня просто нет слов! До чего вы дошли- Зебилы!
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НаталиВуд‏ @artnataliwood5 15 ч.15 часов назад
"Прокольна" служба Президента у листі стосовно параду , назву свята написала з маленької літери: - "28 річниці незалежності України". У них взагалі буде хоч один день без зашквара?
В следующем бюджете будет сокращена номенклатура секретного государственного оборонного заказа, - Аваков - Цензор.НЕТ 8987
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є, щонайменш, 54897 тем, над якими повинні замислитись люди.. але це не привід тупили інфу де заманеться..
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українці замислюються, щоб не прийшлось писати: «на малороссіі»...
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якщо ми втратимо незалежність, то 54897 тем відпадуть самі собою.
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кацапія та значна частина заходу, розглядають Україну лише як бунтівну провінцію кацапстану..на превеликий жаль вони мають на це певні підстави..тому збереження незалежності буде залежати як від позиції сильних західних союзників так і від дій влади та народу тут..а обговорювати хто де як і шо з якої літери написам, або хто де кому поставив - то вже дитячий садочок..пепа не один раз по Фройду мав обмовки..і нічого, досидів термін..
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никаким, но ботам выплатят по пару копеек, вон они почти всей рошеновской фабрикой грез что-то насрали ниже, просто ниочем, денег хотят
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А чому зашквар?
Он підарашки упорно пишуть: «на УкрАінє»...
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А ми їм у відповідь на расєє. Для балансу.
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Вот вам и ответ на все вопросы! В одном маленьком письме- а столько информации!!!! Причем прямой, безо всяких двойных смыслов! Незалежнисть з маленькой буквы, воюющая страна, отсутствие парада и т.д.Это за пять лет ,я так понимаю, народ не прейдет попреветствовать свою Армию,которую создавал в муках и лишениях! Вы знаете, у меня просто нет слов! До чего вы дошли- Зебилы!
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Є поняття: «момент істини».
Перед нами, приклад.
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Я думаю что это еще не конец, то есть дно еще не пробито! Мои вам соболезнования! Если я находясь здесь чувствую просто безсильную злость на то что происходит у вас, я представляю ощущения здравомыслящих людей, которые должны жить в одной стране с подобными баранами!
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🎒рюкзаков-бе-бе-беков ,ты конченный негодяй за схемы с рюкзаками ответишь ?
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Знакомьтесь - кандидат на пост премьер-министра Украины от партии Зеленского
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_4.html
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В следующем фискальном году количество засекреченных позиций в государственном оборонном заказе будет существенно сокращено. Источник: https://censor.net.ua/n3135816
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Саме так робив янукович для ліквідації української армії.
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Саме так, зебільна підробка. В спам тебе.
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Аваков і Саакашвілі сперечались хто з них українець.
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Все знают о махинациями с рюкзаками, но пофик, это лиц обеспечивало "честные выборы"
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Это лицо еще и претендент на пост премьера...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ наступному бюджеті буде скорочено номенклатуру секретного державного оборонного замовлення, - Аваков
 
 
 
 
 
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