 Насамперед необхідно скасувати указ Порошенка про блокаду Донбасу, - Путін про виконання Мінських угод

Про це він заявив за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Не можна постійно вимагати від Росії виконання тих же Мінських угод навіть в тій частині, яка від нас взагалі ніяк не залежить", - сказав президент Росії. Він закликав "спокійно розібратися, хто, що має зробити", і "не перекладати всю відповідальність на одну зі сторін".
Путін навів як приклад те, що Мінські угоди передбачають цілковите відновлення економічних відносин Донбасу та України. За його словами, насамперед необхідно скасувати указ експрезидента України Петра Порошенка про економічну блокаду регіону, оскільки він "прямо суперечить Мінським угодам".
"Потрібно насамперед скасувати указ колишнього президента Порошенка про цю блокаду. Він же прямо суперечить Мінським угодам. Ну чому ви ніколи не питаєте українських партнерів: "Коли ви це зробите?" Ми ж не можемо це зробити за них", - сказав Путін.
Глава РФ зауважив, що обраний президент Володимир Зеленський, після того як отримав великий мандат довіри від українського народу, заявляв, що він готовий розпочати діалог з усіма, від кого залежить припинення військових дій на Донбасі.
"Тепер у Європі оголосив раптом, що не хоче розмовляти із сепаратистами, тобто саме з тими людьми, з якими він має налагодити прямий діалог на Донбасі. Напевно, це теж якось не в'яжеться з тим, що говорилося під час передвиборчої кампанії", - додав Путін.
Ну, а вам голосовавшим за зелика (зеликососов не считаю - там глухо, как в танке, да и зе-роса в глазки бесплатная), еще не становится страшно за ваш выбор, попа не жимжим, вещички еще не собираете? Или все-же в военкомат?
@NashaCanada 12 ч.
12 часов назадЕще
Беларусь празднует освобождение от остатков мозга...
Офис Медведчука в Киеве - вот где @баный стыд и "освобождение от остатков мозга".
Где кум путена - политическая и экономическая элитка Украины
Обмануть всемирное сообщество,свалить свои преступления на других,исказить историю и показать всему миру якое оно дерьмо
Да, прежде чем хрюкать, поменяй флаг.
- торговал с паРашей, и
- мертвечука на переговоры направлял, и
- налоги платил от "рошена" в казну оккупанта, и
- 8200 патриотов посадил,
- склады взрывал, и
- свинарчуков крышевал... это так, на вскидку.
Второго такого уже не сыщешь, а как брехал ... аж сам тащился и верил себе...
1. ЗЕбилы в силу умственной отсталости просто за обе щеки 5 лет жрали кацапскую пропаганду.
2. Вата, совки и сепары просто ненавидят все украинское.
И тут нате вам - неожиданно оказалось, что 73% почему-то танцуют калинку-малинку под дудку *****.