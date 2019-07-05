 Насамперед необхідно скасувати указ Порошенка про блокаду Донбасу, - Путін про виконання Мінських угод

Про це він заявив за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Не можна постійно вимагати від Росії виконання тих же Мінських угод навіть в тій частині, яка від нас взагалі ніяк не залежить", - сказав президент Росії. Він закликав "спокійно розібратися, хто, що має зробити", і "не перекладати всю відповідальність на одну зі сторін".

Путін навів як приклад те, що Мінські угоди передбачають цілковите відновлення економічних відносин Донбасу та України. За його словами, насамперед необхідно скасувати указ експрезидента України Петра Порошенка про економічну блокаду регіону, оскільки він "прямо суперечить Мінським угодам".

"Потрібно насамперед скасувати указ колишнього президента Порошенка про цю блокаду. Він же прямо суперечить Мінським угодам. Ну чому ви ніколи не питаєте українських партнерів: "Коли ви це зробите?" Ми ж не можемо це зробити за них", - сказав Путін.

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Глава РФ зауважив, що обраний президент Володимир Зеленський, після того як отримав великий мандат довіри від українського народу, заявляв, що він готовий розпочати діалог з усіма, від кого залежить припинення військових дій на Донбасі.

"Тепер у Європі оголосив раптом, що не хоче розмовляти із сепаратистами, тобто саме з тими людьми, з якими він має налагодити прямий діалог на Донбасі. Напевно, це теж якось не в'яжеться з тим, що говорилося під час передвиборчої кампанії", - додав Путін.

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