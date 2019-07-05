EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 За кордоном
  9975  136
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (1932) Путін (9735) Донбас (12378) мінські угоди (1570)

 Насамперед необхідно скасувати указ Порошенка про блокаду Донбасу, - Путін про виконання Мінських угод

Президент РФ Володимир Путін вважає, що європейські лідери мають ставити Україні питання, чому вона не виконує свою частину Мінських угод, а не намагатися покласти всю відповідальність на Росію.

Про це він заявив за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Не можна постійно вимагати від Росії виконання тих же Мінських угод навіть в тій частині, яка від нас взагалі ніяк не залежить", - сказав президент Росії. Він закликав "спокійно розібратися, хто, що має зробити", і "не перекладати всю відповідальність на одну зі сторін".

Путін навів як приклад те, що Мінські угоди передбачають цілковите відновлення економічних відносин Донбасу та України. За його словами, насамперед необхідно скасувати указ експрезидента України Петра Порошенка про економічну блокаду регіону, оскільки він "прямо суперечить Мінським угодам".

"Потрібно насамперед скасувати указ колишнього президента Порошенка про цю блокаду. Він же прямо суперечить Мінським угодам. Ну чому ви ніколи не питаєте українських партнерів: "Коли ви це зробите?" Ми ж не можемо це зробити за них", - сказав Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін назвав низку умов для "конструктивного діалогу" із Зеленським

Глава РФ зауважив, що обраний президент Володимир Зеленський, після того як отримав великий мандат довіри від українського народу, заявляв, що він готовий розпочати діалог з усіма, від кого залежить припинення військових дій на Донбасі.

"Тепер у Європі оголосив раптом, що не хоче розмовляти із сепаратистами, тобто саме з тими людьми, з якими він має налагодити прямий діалог на Донбасі. Напевно, це теж якось не в'яжеться з тим, що говорилося під час передвиборчої кампанії", - додав Путін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Важливо використовувати розведення сил у Станиці Луганській як основу для подальших кроків з імплементації мінських угод, - Маас

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135815
 
 
 Топ коментарі
 
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте открытым текстом сказал, что избрание Владимира Зеленского на пост президента Украины открывает возможности для сдачи Украины кремлю. Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг по завершении переговоров с пуйлом"Выбор Зеленского открывает возможности для диалога"А до это был Порошенко = "партия войны" по терминологии кремля.
"Партия войны" - это те, кто хочет оборонять, а не вставать раком.
 показати весь коментар
 
Єто всё педро соевый войну устроил гражданскую. Русских и украинцев лбами стравил. Обворовал и на войне нажился.

Не верите? Спросите Коломойского, главного слугу народа!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Шо воно меле це іпануте??? Ти курво забери свою кацапню з Донбасу і не тре буде ніяких минських угод взагалі
 показати весь коментар
 
 
Напиши на форуме Верхней Салды. Здесь никто не поведётся.
 показати весь коментар
 
кацап, латинский шрифт разберешь?
Мы не можем выполнить Минские соглашения вместо Украины, - Путин - Цензор.НЕТ 2365
 показати весь коментар
 
 
Видно,дуже болить в кацапів від міжнародних санкцій,валиться їх дохленька економіка
 показати весь коментар
 
 
як чудово та мальовниче..от є ж таланти!!
 показати весь коментар
 
Вот *****, так *****! Так и пытается съехать. Во-первых, зеля никому ничего не должен. Он это сразу сказал, а первое слово дороже второго - бе-бе-бе. А во-вторых - даже такому ежику, как зеля, уже стало понятно, что говорить о чем-либо с "сепаратистами" - это играть в испорченный телефон с беганьями за инструкциями в туалет, да и головушки своей буйной легко лишиться.
Ну, а вам голосовавшим за зелика (зеликососов не считаю - там глухо, как в танке, да и зе-роса в глазки бесплатная), еще не становится страшно за ваш выбор, попа не жимжим, вещички еще не собираете? Или все-же в военкомат?
 показати весь коментар
 
 
Легко ржать с ролевых игр Лукашенко в районном городке - можно еще его китель "генералиссимуса" запостить.
Офис Медведчука в Киеве - вот где @баный стыд и "освобождение от остатков мозга".
 показати весь коментар
 
 
Давайка Виктар каждый за себя отвечать будет. Ты какое отношение к Украине имеешь? Правильно. Так что митингуй и рассказывай лучше у себя.
 показати весь коментар
 
Не мешать твоей соевой перамоге, при которой похерены все идеалы Майдана, никто из мародеров страны не наказан.
Где кум путена - политическая и экономическая элитка Украины
 показати весь коментар
 
 
Тю, та даже с героическим прошлым пробуксовка... В школьных учебниках ихняя история начинается с 12-13 столетий - время предательства Руси у Киева и раболепского служения Золотой Орде... Кста , любителям старины: продаю сапог золотоордынского хана, который лобызал алексашка невский в клятве на Библии в верности басурманам..
 показати весь коментар
 
 
Все в стиле *****...

Обмануть всемирное сообщество,свалить свои преступления на других,исказить историю и показать всему миру якое оно дерьмо
 показати весь коментар
 
 
Це споконвічна фішка маасковії незалежно від того хто там сидить на троні в кремблі. ***** не виключення.
 показати весь коментар
 
 
и ещё хочет что бы мы кормили кормильцев на даунбасе, сами кормите и содержите, это ваши проблемы оккупантов.
 показати весь коментар
 
 
вофчік пукін а ти НЕ ДУРКУЙ!! ХУЦПА ВЖЕ НА ЛЮДЕЙ НЕ ДІЄ ВЕСЬ СВІТ ВЖЕ БАЧИТЬ ЩО ТИ НАХАБНО БРЕШЕШ Мы не можем выполнить Минские соглашения вместо Украины, - Путин - Цензор.НЕТ 4477 МИ СВОЄ РОБИМО а ти та твої фашисти окупанти придурюються що в-відпусці-безстроковій...
 показати весь коментар
 
 
щоб ти здохло, тварюко. І твоє поріддя також. )(yйло.
 показати весь коментар
 
 
узеленский! слышал что хозяин приказал? действуй - зробы цэ разом
 показати весь коментар
 
 
Мало тебе, брехуну, жопу били в детстве ... вырос с дефектом.
Да, прежде чем хрюкать, поменяй флаг.
 показати весь коментар
 
 
Яке право має військовий злочинець ***** щось вказувати Україні? Насамперед необхідно вивести всі окупаційні війська з ОРДЛО і Криму, віддати під військовий трибунал рашистських злочинців і поновити теріторіальну цілісність УКраїни у відповідності до принципу територіальної цілісності держав, який викладений у п. 4 ст. 2 Статуту ООН і в Декларації про зміцнення міжнародної безпеки.
 показати весь коментар
 
Плешивому нужен Шокопедро, этот и :
- торговал с паРашей, и
- мертвечука на переговоры направлял, и
- налоги платил от "рошена" в казну оккупанта, и
- 8200 патриотов посадил,
- склады взрывал, и
- свинарчуков крышевал... это так, на вскидку.
Второго такого уже не сыщешь, а как брехал ... аж сам тащился и верил себе...
 показати весь коментар
 
 
зекретин настолько ущербный, что педофил даже не может удержаться, чтоб не унижать и не давить на него раньше времени...
 показати весь коментар
 
Причина лютой ненависти 73% к единственному за 28 лет проукраинскому президенту:
1. ЗЕбилы в силу умственной отсталости просто за обе щеки 5 лет жрали кацапскую пропаганду.
2. Вата, совки и сепары просто ненавидят все украинское.

И тут нате вам - неожиданно оказалось, что 73% почему-то танцуют калинку-малинку под дудку *****.
 показати весь коментар
 
 
Твой единственный подписал указ только под давлением добровольцев, осуществлявших блокаду своими силами. А до этого роттердамил с Ахметовым на полную катушку. Шо ж вы такие забывчивые.
 показати весь коментар
 
"Логика" царя рф: прежде всего нужно чтобы Украина исполнила пункт 3 Минских соглашений. А пункт 1 и 2 ополченцы исполнят какнибудь потом
 показати весь коментар
 
 
Ага, это типа как идейный вдохновитель кремлевского окурка Гитлер обвинял поляков в том, что они на Рейх первые напали. И ведь хавают продажные европейцы откровенный бред недоношенного *****! История ничему не учит...
 показати весь коментар
 
 
Плешивая чепушила должна сначала сдохнуть.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономНасамперед необхідно скасувати указ Порошенка про блокаду Донбасу, - Путін про виконання Мінських угод
 
 
 
 
 
 вгору