 Вимога до ЦВК передрукувати бюлетені може зірвати вибори, - Разумков. ВIДЕО

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація небезпечна, тому що частина бюлетенів надрукована", - підкреслив він і додав, що йдеться про понад 5 млн екземплярів. На це, акцентував увагу політик, витрачено гроші з бюджету. "Це може призвести до зриву виборів, тому що ці бюлетені потрібно передрукувати, на це необхідно мати додатковий ресурс, який у бюджеті не передбачено", - пояснив Разумков.

Другою проблемою, за його словами, є час, який потрібен на заміну бюлетенів. "На жаль, ця кампанія дуже динамічна, і це може призвести до зриву виборів", - заявив лідер "Слуги народу".

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"Я думаю, що це одна з технологій, яка може бути використана", - додав Разумков і висловив сподівання, що суд зможе розібратися в ситуації та ухвалити законне рішення. "Сьогодні під загрозою вибори в Україні", - наголосив Разумков.