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 Політика України
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Все про:вибори (4115) ЦВК (679) Разумков Дмитро (81)

 Вимога до ЦВК передрукувати бюлетені може зірвати вибори, - Разумков. ВIДЕО

Вимога до ЦВК повторно провести жеребкування партій і передрукувати бюлетені може зірвати проведення парламентських виборів в Україні.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація небезпечна, тому що частина бюлетенів надрукована", - підкреслив він і додав, що йдеться про понад 5 млн екземплярів. На це, акцентував увагу політик, витрачено гроші з бюджету. "Це може призвести до зриву виборів, тому що ці бюлетені потрібно передрукувати, на це необхідно мати додатковий ресурс, який у бюджеті не передбачено", - пояснив Разумков.

Другою проблемою, за його словами, є час, який потрібен на заміну бюлетенів. "На жаль, ця кампанія дуже динамічна, і це може призвести до зриву виборів", - заявив лідер "Слуги народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд ухвалив рішення про нове жеребкування номерів партій у виборчому бюлетені. ЦВК це оскаржуватиме, - Сліпачук

"Я думаю, що це одна з технологій, яка може бути використана", - додав Разумков і висловив сподівання, що суд зможе розібратися в ситуації та ухвалити законне рішення. "Сьогодні під загрозою вибори в Україні", - наголосив Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135814
 
 
 Топ коментарі
 
Что они не делают, не идут дела. Видно в понедельник их мама родила.
В чем опасность ситуации? Парламент есть, его полномочия еще не истекли, будет работать дальше А у этих аферистов рейтинг падает, вот и вся опасность
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Он думает, что это одна из технологий. И это говорит политтехнолог, который такой же херней себе на хлебушек зарабатывает.
Пучеглазый рыгофил
Жирны щёки отрастил.
Хочет он в Верховну Раду
Приготовил уже зраду.
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более того, парламент даже может назначить временно исполняющего президента.....если наш никулин подскользнётся на арбузе
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Что это Петька через свой ЦИК мутит?
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Не Петр Алексеич, а суды. Сначала суд заставил Саакашвили включить в список позже последней даты, а теперь заставляет из-за этого пережеребьевывать
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А судову реформу не Порошенко проводив? При чому, "під себе".
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На хера вони взагалі потрібні ці дострокові вибори? Забаганка Зе і тільки ! Як мале капризне дитя!
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Сдуются к осени в зеро/ноль Требование к ЦИК повторно провести жеребьевку партий и необходимость перепечатать бюллетени может сорвать выборы, - Разумков - Цензор.НЕТ 8005
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Он думает, что это одна из технологий. И это говорит политтехнолог, который такой же херней себе на хлебушек зарабатывает.
Пучеглазый рыгофил
Жирны щёки отрастил.
Хочет он в Верховну Раду
Приготовил уже зраду.
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Изначально ЦИК зарегистрировал на выборы в Раду списки 21 политической партии, после чего была проведена жеребьевка, утверждена форма, цвет и текст бюллетеня.

Однако 29 июня во исполнение решения Верховного суда комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты по списку партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" без проведения жеребьевки.
30 июня комиссия провела совещание с участием уполномоченных представителей политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса, уполномоченных лиц, кандидатов в депутаты, во время которого большинство из них высказались об отсутствии правовых оснований для проведения повторной жеребьевки.

иск подала Аграрная партия Украины.
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Ищите меня в фейсбуке и в одноклассниках, Anatoliy Tal Peskov
Ще один месія ! Йди в дупу!
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Что они не делают, не идут дела. Видно в понедельник их мама родила.
В чем опасность ситуации? Парламент есть, его полномочия еще не истекли, будет работать дальше А у этих аферистов рейтинг падает, вот и вся опасность
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более того, парламент даже может назначить временно исполняющего президента.....если наш никулин подскользнётся на арбузе
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У этих соевых аферистов из ПСА уже упал рейтинг ниже 4%, вот и играются в суды, никому кроме соевых эта жеребьевка не нужна, они же не проходят, рассчитывают, что пару процентов к осени назад вернут, но на самом деле вообще в ноль обвалятся. ПЕС 0,00% это уже очевидность, просто агония. Требование к ЦИК повторно провести жеребьевку партий и необходимость перепечатать бюллетени может сорвать выборы, - Разумков - Цензор.НЕТ 6581
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Рейтинг у них не падает, да он низкий, но падать ему пока некуда ибо нет причин для его падения (как впрочем и роста), ведь все кто мог сбежать уже сбежали.
Ситуация с новой жеребьевкой Возникла из за партии Саакашвили которую только что зарегистрировали......Скажите теперь что Саакашвили человек Порошенко и все - будет "занавес"
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Зато такой список очень уж сильно устраивает "Слугу народа".
Им самим, глубоко фиолетово на каком они месте в списке сами - их электорат полюбому перелопатит весь список и их таки найдет. Зато на первых местах, ближайшие их союзники это Жопоблок и БЮТ, которым первые позиции - как воздух
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бот, тупой высер, избиратели жопоблока так же само "перелопатят"
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недееспособный парламент во время войны ??? насрать на Украину , да порохососное ??? лиш бы срань рошеновская дальше воровоть смогла ???
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ну сорвутся выборы. Пострадаете и вы от своих же олигархов, купивших суды, как и вашу партию. Думали только вам можно нарушать конституцию? Это палка с двумя концами.
Пойдёте осенью на выборы без рейтинга.
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3. Звук металла по стеклу
2. Скрежет пенопласта
1. Английский Зеленского
(C)
@SranySovok
🤔
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когда зелину граМатику выучишь?
аглицкий, не Английский
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Просто это один из финтов ушами, дабы тормознуть выборы, которые пока что кому-то из нерейтинговых партий не в тему.
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А зачем вообще эти досрочные, когда через пару месяцев плановые выборы? И без этой спешки.
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Выборы в ВР очень не выгодны тем, кто туда может не попасть.
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Лучше разобраться с Поплавским, какой он аграрий! Поющий, что ли? Так уже ж ректор поющий! И кто понесет ответственность за срыв выборов? У Саакашвили нет претензий к №22, а у Поплавского есть! Почему государство должно оплачивать каприз Поплавского, кто он такой вообще? Да никто, в ВР точно не пройдет! Чудесная страна Украина, чудный президент и акуенная ВР, пока еще действующая. А суды - мечта богини Фемиды!
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Хряк , вали уже в свою рошеновскую Валгаллу. Там везде текут реки отката,рейтинг у Геоев-!46%,и сладкоречивые,невинные таньки черновол услаждают слух сладким пением.
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У свинорылых подгорает, рейтинг уже близок к непрохожному, вот и чудят с ручным ЦИКом. Надеятся что до осени так нагадят слугам тотальным саботажем, что лоХторат на себя смогут перетянуть. Им нужно для этого время. Негодяи одним словом, им плевать не страну, на людей, лишь бы опять влезть в удобные для набивания карманов кресла. Люди, делайте выводы!
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чудит ваш беля&зеля
с внеочередными выборами
))))))))))))))))))
гидранты)))))))))))0
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Президент - Гарант Конституции, может одним Указом отменить решение суда о необходимсоти проводить опять жеребьевку.
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а восход, заход солнца онО не хочет отменить???
указуля. б...
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Нет, Разумков, Вы сначала выскажите Ваше отношение к завлению пресс-секретарши Владимира Александровича, которая намедни "проговорилась", что "ВСУ обстреливает мирное гражданское население Донбасса", а потом про бюллетени да выборы.
Также осветите поподробнее будущий инвестиционный форум в Мариуполе, на котором сепарам официально денежки из-за поребрика спонсоры передавать будут, а только потом про ЦИК.
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Ой чьи это свинячьи ушки торчат из-за Поплавского
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поплавский поехал за наследством в москву....но его спустили с лестницы)))))))))))
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Что общее у нас с несчастными дикарями. Они верят в злых духов, мы духов закона, без разницы. Этим подменяется недостаток развития общества. Они верят в духов не имея знаний.А мы верим в духов закона не зная основ права. Этой верой мы заменяем
здраый смысл,мораль,логику и оправдываем свое бездействие ( барин прийдет,барин рассудит) чего стоит кобель с милионом в день жалования за 18 год,газ,тарифы,рада.
Страусинная политика. Чем пользуются жрецы дкарей а у нас политшаманы и судьи в своих интересах. Наше право ближе к дикарям.Жрецы днкарей и наши судьи обьсняют волю духов забитому населению а кто не согласен прикормленная челядь обьяснит. Остальные блажены бо веруют в духов.
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Милейший, отдохните, попейте водички, Вы перегрелись, наверное.
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прочитал высеры на ресурсе. такое впечатление что побывал в дурдоме)))))
я так понимаю, на этом ресурсе сбор всех имбецилов страны и прилегающих регионов?)))))))
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А не кажется ли Вам что тех кто уже был при власть и у власти пора уже на свалку так как у них уже была и не раз возможность сделать страну процветающей а сделали ее самой нищей страной Европы.Лучше проголосовать за новых тех кто у корыта еще не был,по крайней мере они хуже уже стране не сделают так как Украина уже в жопе по самые гланды.
А так есть хоть какой то шанс.
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и не так уж много возможностей сорвать выборы перед выборами, но оказывается есть в стране энтузиасты...а сколько, интересно, взяла за это аграрная партия? она как не крути в парламент не попадает, но есть возможность сорвать неплохой куш перед выборами...
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Все что происходит сейчас в Украине, вся эта правовая вакханалия показывает, что в Украине никогда не работало право. Работали договорняки.

Сейчас договорняки убираются, и оказывается, что договорняки не просто работали, а были основой этой системы.

Тяжело сдыхает режим.
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Вся это правовая вакханалия вызвана незаконными выборами парламента. И не больше. Не пойди скоморох на этот незаконный шаг, все было бы путем. Ну, кроме рейтинга самого скомороха и его израильских слуг.
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Можно принять закон и выборы делать раз в 25 лет.А в США- каждые 2 года.У нас было 4 Теперь как при савке-раз в 5лет.Даёшь раз в 2 года!!!
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Алегория.Собрались ехать,уселись согласно купленым билетам. Никто не взражал.Проехали на на пять млн бюлютений и вдруг один вскакивает и кричит, а баба яга против я хочу ехать сначала и на другом месте. В детском садике сказали бы не хочешь ехать иди лесом Это не суд это дурдом без смотрителей.Гарант пора и власть применить, или это никогда не кончится.И тогда -20% Что не понятного?
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Переживает за дополнительный ресурс из бюджета . а как насчёт нового офиса с аурой ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВимога до ЦВК передрукувати бюлетені може зірвати вибори, - Разумков. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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