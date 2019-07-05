 Вимога до ЦВК передрукувати бюлетені може зірвати вибори, - Разумков. ВIДЕО

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ситуація небезпечна, тому що частина бюлетенів надрукована", - підкреслив він і додав, що йдеться про понад 5 млн екземплярів. На це, акцентував увагу політик, витрачено гроші з бюджету. "Це може призвести до зриву виборів, тому що ці бюлетені потрібно передрукувати, на це необхідно мати додатковий ресурс, який у бюджеті не передбачено", - пояснив Разумков.
Другою проблемою, за його словами, є час, який потрібен на заміну бюлетенів. "На жаль, ця кампанія дуже динамічна, і це може призвести до зриву виборів", - заявив лідер "Слуги народу".
"Я думаю, що це одна з технологій, яка може бути використана", - додав Разумков і висловив сподівання, що суд зможе розібратися в ситуації та ухвалити законне рішення. "Сьогодні під загрозою вибори в Україні", - наголосив Разумков.
Пучеглазый рыгофил
Жирны щёки отрастил.
Хочет он в Верховну Раду
Приготовил уже зраду.
Однако 29 июня во исполнение решения Верховного суда комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты по списку партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" без проведения жеребьевки.
30 июня комиссия провела совещание с участием уполномоченных представителей политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса, уполномоченных лиц, кандидатов в депутаты, во время которого большинство из них высказались об отсутствии правовых оснований для проведения повторной жеребьевки.
иск подала Аграрная партия Украины.
Ще один месія ! Йди в дупу!
В чем опасность ситуации? Парламент есть, его полномочия еще не истекли, будет работать дальше А у этих аферистов рейтинг падает, вот и вся опасность
Ситуация с новой жеребьевкой Возникла из за партии Саакашвили которую только что зарегистрировали......Скажите теперь что Саакашвили человек Порошенко и все - будет "занавес"
Им самим, глубоко фиолетово на каком они месте в списке сами - их электорат полюбому перелопатит весь список и их таки найдет. Зато на первых местах, ближайшие их союзники это Жопоблок и БЮТ, которым первые позиции - как воздух
Пойдёте осенью на выборы без рейтинга.
2. Скрежет пенопласта
1. Английский Зеленского
(C)
@SranySovok
🤔
аглицкий, не Английский
с внеочередными выборами
))))))))))))))))))
гидранты)))))))))))0
указуля. б...
Также осветите поподробнее будущий инвестиционный форум в Мариуполе, на котором сепарам официально денежки из-за поребрика спонсоры передавать будут, а только потом про ЦИК.
"Требуем от власти обеспечить право граждан на волеизъявление", - партия Порошенко заявила об угрозе срыва выборов
)))))))))))))))
здраый смысл,мораль,логику и оправдываем свое бездействие ( барин прийдет,барин рассудит) чего стоит кобель с милионом в день жалования за 18 год,газ,тарифы,рада.
Страусинная политика. Чем пользуются жрецы дкарей а у нас политшаманы и судьи в своих интересах. Наше право ближе к дикарям.Жрецы днкарей и наши судьи обьсняют волю духов забитому населению а кто не согласен прикормленная челядь обьяснит. Остальные блажены бо веруют в духов.
я так понимаю, на этом ресурсе сбор всех имбецилов страны и прилегающих регионов?)))))))
А так есть хоть какой то шанс.
Сейчас договорняки убираются, и оказывается, что договорняки не просто работали, а были основой этой системы.
Тяжело сдыхает режим.