 Пожежу в замінованому лісі біля Станиці Луганської ліквідовано, - ДСНС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"4 липня о 19:30 пожежу лісової підстилки поблизу с.Колесниківка Станично-Луганського району ліквідовано", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, 3 липня на території Піщаного лісництва у с.Колесниківка сталося загоряння на загальній площі близько 20 га, на ліквідацію якого були кинуті сили ДСНС. Під час оборювання місця пожежі стався вибух, унаслідок якого дістав контузію і поранення руки тракторист лісового господарства.

У четвер, 4 липня, о 12:30 пожежу було локалізовано на площі 4,8 га.

Село Колесниківка розташовується за 12 км на схід від райцентру смт Станиця Луганська і виходить до р.Деркул, якою проходить державний кордон з РФ. За 7 км на південь від села протікає Сіверський Донець, яким проходить лінія розмежування з окупованими районами Луганської області.

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