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 Політика України
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Все про:Ляшко (684) США (5152)

 Україна має укласти пряму військову угоду зі США, - Ляшко

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко привітав США з Днем Незалежності, а також наголосив на необхідності посилення співпраці між Україною та США у військовій сфері.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Сьогодні День Незалежності Сполучених Штатів. Американців і справді є з чим вітати - у них потужна економіка, сильна армія і розвинута демократія, - почав Ляшко. - Понад двісті років тому вони почали свій шлях до успіху із того, що звільнились від зовнішнього правління і визначили власні цінності та свободи".

Лідер РПЛ порівняв сторінки історії України та США, помітивши, що українцям, як і американцям, доводиться боротися за своє майбутнє.

"Українська незалежність набагато молодша і для нас цей шлях тільки починається. Як і американцям колись, нам доводиться зі зброєю в руках відстоювати своє право вирішувати, як жити. Будапештський меморандум мав захистити Україну від агресії. Але реальних кроків на нашу підтримку від країн-підписантів меморандуму ми не побачили", - зазначив Олег Ляшко.

Також Олег Ляшко зазначив, що зараз дуже гостро стоїть питання про необхідність посилення військової співпраці зі США, яке він ініціював ще в 2017 році. Саме тоді було ухвалено історичне Звернення до Конгресу США з безпеки гарантій, головною ідеєю якого є надання Україні статусу головного союзника поза НАТО та укладення двосторонньої оборонної угоди між Україною та США.

"Два роки тому я разом з командою розробив звернення до уряду США щодо укладення прямої двосторонньої військової угоди поза НАТО. Після ухвалення парламентом воно було направлено до США і зараз перебуває на розгляді Конгресу.

Зрозуміло, що у стані війни ми не можемо стати членами НАТО. А пряма угода зі США стане реальним інструментом для захисту України, як стала для Ізраїлю та інших країн. Сподіваюсь, найближчим часом ми укладемо цю угоду, а тоді виб’ємо агресора з Донбасу і Криму", - підсумував Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135809
 
   
 Топ коментарі
 
Шо это, зачем тут это, оно ж всё уже, даже в Раду не попадает.
Будет разве шо у Мертвяка на сепар-ТВ обитать как постоянный эксперт по всем вопросам.
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Олег, иди уже, иди. И не просто иди, а иди на...
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неужели всего через три недели мы уже никогда не увидим этого п
политика
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Шо это, зачем тут это, оно ж всё уже, даже в Раду не попадает.
Будет разве шо у Мертвяка на сепар-ТВ обитать как постоянный эксперт по всем вопросам.
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Украина - это Порох. А клован -это свинособаки и таёжный союз

Україна має укласти пряму військову угоду зі США, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7821
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Олег, иди уже, иди. И не просто иди, а иди на...
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неужели всего через три недели мы уже никогда не увидим этого п
политика
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Точно а то же США на этом настаивает а Украина «морозится»
Клоун популист
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А ВЫ наверное мечтали, что Зеленский начнёт назначать порохоботов на должности.
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Кловун зайнятий поверненням на екран "Сватов", а потім ще переїзд до нового офісу... в нього часу не має..
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Вашей марионетке Каломоя до Ляшко , по умственным и артистическим талантам .как до Китая .
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не сравнивай нормальных людей с этим "оно" со своими "скотиняками"
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а... зрозуміло. вони вже розікрали скарбницю України, і хочуть тепер красти скарбницю США.
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Було би непогано. Але навряд чи це можливо.
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Благодарю господин Ляшко за поздравления! У нас сейчас во всех городах - Праздничеые Салюты и выходной день! У вас не с кем на сегодняшний день заключать подобные договора! Понимаете, такие отношения выстраиваются на долго, но Американцев можно обмануть только один раз- первый и последний!
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Хто буде заключать? Оце чмо?
Україна має укласти пряму військову угоду зі США, - Ляшко - Цензор.НЕТ 555
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Кто 5 лет боевому петуху мешал это делать ,продвигать,договариваться ? Все как обычно -- перед выборами звездочку достану,на этот раз какал не выйдет ,какалы в Раду не пролезут ,да и какие они какалы? так одно название...
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Может лучше нам объявить США войну?
А через день сдаться.

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Выступил в ПАСЕ очень хорошо Ляшко, молодец
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Недоумок!! Коней і шаблюки для радикального партизанського загону..
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А ПОЧЕМУ БЫ РАДИКАЛЬНОМУ ******** НЕ ЗАКЛЮЧИТЬ СОГЛАШЕНИЕ С ЛИГОЙ СЕКСУАЛЬНЫХ РЕФОРМ?
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Зачем это США? Трамп ясно всем сказал, что Путин отличный парень )))
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Ого ! Шо значит ловит ноздрей движение воздуха ))) А я помню,как этот голубой говорил,шо СЩА и НАТО нам и нахер не нужны.
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ну и что мешало это сделать за 5 лет,боржоме пейте пане Олежа
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Ну точка зрения Ляшко можно понять.
Такая вот история:
Поехал один молодой студент учить банковское дело в сша.
Там начал нюхать с неграми кокс, потом реи его угостили спидболом и чпокнули.
И жарили они его полгода или больше. Дальше покаким то причинам он возвращается на родину. Естественно ничего рн в сша не учил, но справку о курсах повышения квалификации выправил. Ну и почти сразу устроился в престижный банк на очень приличную должность. Возможно кому то подставил, история умалчиавает. Начал резко карьерно расти. Придумал подяжить из того что достал на родине аналог спидбола, подсаживать малолетних пацанов и собрал из них гарем. Так что Ляшко понять можно.
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И пролетает Олежик как вилы над коровником.. Україна має укласти пряму військову угоду зі США, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4211
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*выступление ЛЯШКО в паре конечно бомбезное!супер разнёс их.это он умеет...смотрел три раза. но когдато мною уважаемый ляшко своими корупционными выходками о домах. одтыхах и выиграшах в лотерею и связями с алигархами и действиями и отдельных своих сопартийцев разочаровали меня ....бла бла бла одно. сам орал что украина сама себя защитит. только мы сами сможем. ага *** .сами.....не сша и не европа с санкциями и помощью пусть и запоздалой и вялой не дала захватить путлеру всю УКРАИНУ! так что не нужно никому попой тарахтеть про САМИ!!!
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" Развитая демократия !" - демократии ноль !
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїна має укласти пряму військову угоду зі США, - Ляшко
 
 
 
 
 
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