 Україна має укласти пряму військову угоду зі США, - Ляшко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
"Сьогодні День Незалежності Сполучених Штатів. Американців і справді є з чим вітати - у них потужна економіка, сильна армія і розвинута демократія, - почав Ляшко. - Понад двісті років тому вони почали свій шлях до успіху із того, що звільнились від зовнішнього правління і визначили власні цінності та свободи".
Лідер РПЛ порівняв сторінки історії України та США, помітивши, що українцям, як і американцям, доводиться боротися за своє майбутнє.
"Українська незалежність набагато молодша і для нас цей шлях тільки починається. Як і американцям колись, нам доводиться зі зброєю в руках відстоювати своє право вирішувати, як жити. Будапештський меморандум мав захистити Україну від агресії. Але реальних кроків на нашу підтримку від країн-підписантів меморандуму ми не побачили", - зазначив Олег Ляшко.
Також Олег Ляшко зазначив, що зараз дуже гостро стоїть питання про необхідність посилення військової співпраці зі США, яке він ініціював ще в 2017 році. Саме тоді було ухвалено історичне Звернення до Конгресу США з безпеки гарантій, головною ідеєю якого є надання Україні статусу головного союзника поза НАТО та укладення двосторонньої оборонної угоди між Україною та США.
"Два роки тому я разом з командою розробив звернення до уряду США щодо укладення прямої двосторонньої військової угоди поза НАТО. Після ухвалення парламентом воно було направлено до США і зараз перебуває на розгляді Конгресу.
Зрозуміло, що у стані війни ми не можемо стати членами НАТО. А пряма угода зі США стане реальним інструментом для захисту України, як стала для Ізраїлю та інших країн. Сподіваюсь, найближчим часом ми укладемо цю угоду, а тоді виб’ємо агресора з Донбасу і Криму", - підсумував Ляшко.
Будет разве шо у Мертвяка на сепар-ТВ обитать как постоянный эксперт по всем вопросам.
политика
Клоун популист
А через день сдаться.
Такая вот история:
Поехал один молодой студент учить банковское дело в сша.
Там начал нюхать с неграми кокс, потом реи его угостили спидболом и чпокнули.
И жарили они его полгода или больше. Дальше покаким то причинам он возвращается на родину. Естественно ничего рн в сша не учил, но справку о курсах повышения квалификации выправил. Ну и почти сразу устроился в престижный банк на очень приличную должность. Возможно кому то подставил, история умалчиавает. Начал резко карьерно расти. Придумал подяжить из того что достал на родине аналог спидбола, подсаживать малолетних пацанов и собрал из них гарем. Так что Ляшко понять можно.