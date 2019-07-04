 Глава СММ ОБСЄ Чевік закликав розвивати прогрес з розведення сил біля Станиці Луганської

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ОБСЄ.

Характеризуючи нещодавні події на ділянці розведення як "дуже важливі", глава місії зазначив, що "зараз важливо закріпити і розвивати досягнутий успіх".

"Обстановка вздовж лінії розмежування залишається напруженою і мінливою. Для стабілізації ситуації з безпекою і забезпечення захисту цивільного населення вкрай важливо повністю відвести важке озброєння і провести розмінування. За відсутності цих кроків мирні жителі і далі гинутимуть та отримуватимуть поранення", - заявив він.

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