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Все про:ОБСЄ (2164) Чевік Ясар Халіт (4)

 Глава СММ ОБСЄ Чевік закликав розвивати прогрес з розведення сил біля Станиці Луганської

Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) посол Яшар Халіт Чевік у своєму першому зверненні до Постійної ради у Відні заявив, що розведення сил і засобів біля Станиці Луганської це похвальний крок на шляху до розведення сил і засобів уздовж усієї лінії розмежування.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ОБСЄ.

Характеризуючи нещодавні події на ділянці розведення як "дуже важливі", глава місії зазначив, що "зараз важливо закріпити і розвивати досягнутий успіх".

"Обстановка вздовж лінії розмежування залишається напруженою і мінливою. Для стабілізації ситуації з безпекою і забезпечення захисту цивільного населення вкрай важливо повністю відвести важке озброєння і провести розмінування. За відсутності цих кроків мирні жителі і далі гинутимуть та отримуватимуть поранення", - заявив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135808
 
 
 Топ коментарі
 
Західні європейці розчищають шлях московській солдатні.
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чмо призывает развивать прогресс по отводу армии Украины вглубь Украины... а далее на запад под Киев отводить, потом под Львов, а потом в Польшу интернировать... как было и в 1920, когда армия УНР отступила в Польшу под натиском большевистской орды...
А далее Украина в составе рашки (СССР) на правах колонии... а далее голодмор... миллионы жертв украинцев....
Вот что предлагают эти деятели.
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почему петя за 5 лет не прогнал прокацапское ОБСЕ ?
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Західні європейці розчищають шлях московській солдатні.
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почему петя за 5 лет не прогнал прокацапское ОБСЕ ?
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Скоріш за все тягнув час. Звичайна стратегія більш слабкої держави у протистоянні з більш сильною: глуха оборона та пошук союзників. Тільки союзників він шукав серед ворогів, як і Зе це робить зараз.
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а в чем его прокацапность?в том, что нас безоговорочно не поддерживают?
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канешно это развод. и руцкие развели его с этим как котёнка, хотя с чечетовым он точно знаком не был.
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А может стоит у него счета проверить ?
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интересная мысль. за газ точно. и не трудно догадаться, кто эти его счета оплачивает.
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чмо призывает развивать прогресс по отводу армии Украины вглубь Украины... а далее на запад под Киев отводить, потом под Львов, а потом в Польшу интернировать... как было и в 1920, когда армия УНР отступила в Польшу под натиском большевистской орды...
А далее Украина в составе рашки (СССР) на правах колонии... а далее голодмор... миллионы жертв украинцев....
Вот что предлагают эти деятели.
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Ни один президент после проигрыша на выборах не вёл себя так. Дергается,как свинья на веревке и гадит по углам от страха и беспомощности...
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Отводите войска, разбирайте укрепления, кацапы в это время подтягивают войска. Потом Европа скажет, упс..., не получилось...
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каждый свидомый, кто иожет держать автомат должен записаться в отряды теробороны, немедленно.
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Не хвилюйся, московите. Всі вже давно "записані" - 300 тисяч ветеранського резерву протягом доби з моменту оголошення мобілізації будуть на позиціях, вас чекати.
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Кто вы такие ОБСЕ ? Вам нравятся убитые Сирийские дети , Украинцы ,.Вы живете как вам выгодно . Чмошники !
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Обсе канторкаа фсбешная, все там граждане Казахстана, Словакии...Был один американец, так убили при странных обстоятельствах в 2017году.
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ОБСЄ підтримує окупацію України. Гнати цю ФСБшну контору з України давно треба.
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