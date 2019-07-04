 82% корабельно-катерного складу Морської охорони морально застаріли, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Нам необхідно розвивати морську охорону. У нас 82% корабельно-катерного складу морально застаріли", - розповів голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко
Дейнеко зазначив, що вартість одного корвета сягає 100 мільйонів євро і Україна навряд чи сьогодні може собі це дозволити.
Голова Держприкордонслужби сподівається на допомогу міжнародних партнерів.
"У нас налагоджені відносини з нашими міжнародними партнерами, зокрема, стратегічними. Наприклад, нещодавно зустрічалися з представниками Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM). Допомога від країн-партнерів - це їхня добра воля, сподіваюся, ми можемо розраховувати на допомогу, наприклад, США, Канади, якщо вони зможуть повірити в те, що українські прикордонники можуть бути чесними і готові припинити схеми на державному кордоні", - підкреслив Дейнеко.
А тачанки у Махно !!!
Вполне логично. Флот удовольствие дико дорогое, и даже кацапы, при всех нефтедолларах, не замахиваются на что-то большее чем фрегаты (АПЛ правда строят, но то такое... ядерная триада по их логике должна присутствовать при любом раскладе).
чтобы сделать лучше ?
Или нахрена ты его выбрал ?
Слава ЗЕ!
Слава Велікому ЗЕ!
а свято место пусто не бывает.
если нормальные не хотят их занимать, то их занимают такие, как есть
А в Украине до сих пор ничего подобного нет!
22 роки звизділи про незалежність, 22 роки ні копійки не вклали в модернізацію ні флоту, копійки виділялись на катера (в т.ч. будівництва Ленкузні) - і що ви хотіли? Ви хотіли в умовах війни побудувати боездатний проти параші український флот морської охорони?
13 британских колоний в Америке обьявлялись Соединёнными штатами Америки.
Фактически, второй Континентальный конгресс взял на себя роль национального правительства в ходе войны за независимость США.
Сегодня День Независимости США.
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При ПОПі такого не було!
🤣🤣🤣🤣
Хотя, вот у Швеции можно заказать отличные корветы класса Висбю, в 5-й версии будет стоить в районе 350 миллионов каждый.
.....зато 182 % кончазаспы помолодели ....