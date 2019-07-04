 82% корабельно-катерного складу Морської охорони морально застаріли, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Нам необхідно розвивати морську охорону. У нас 82% корабельно-катерного складу морально застаріли", - розповів голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко

Дейнеко зазначив, що вартість одного корвета сягає 100 мільйонів євро і Україна навряд чи сьогодні може собі це дозволити.

Голова Держприкордонслужби сподівається на допомогу міжнародних партнерів.

"У нас налагоджені відносини з нашими міжнародними партнерами, зокрема, стратегічними. Наприклад, нещодавно зустрічалися з представниками Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM). Допомога від країн-партнерів - це їхня добра воля, сподіваюся, ми можемо розраховувати на допомогу, наприклад, США, Канади, якщо вони зможуть повірити в те, що українські прикордонники можуть бути чесними і готові припинити схеми на державному кордоні", - підкреслив Дейнеко.

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