 Політв'язень Балух назвав обмін "єдиним шансом вийти живим" із російської колонії

Про це він написав у листі координатору Кримської правозахисної групи Ользі Скрипник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"В обставинах, що склалися я не бачу іншого рішення для себе, крім як відстоювати своє право на життя вільного громадянина України радикальними методами. Тому я не маю наміру припиняти голодування до виконання моїх вимог, на що, як Ви розумієте, надії жодної немає ... Об'єктивно, єдиним шансом вийти звідси живим вважаю обмін", - написав Балух.

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