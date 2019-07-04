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Все про:обмін (411) Балух Володимир (235)

 Політв'язень Балух назвав обмін "єдиним шансом вийти живим" із російської колонії

Український політв'язень Володимир Балух заявив, що обмін є для нього "єдиним шансом вийти живим" із російської колонії.

Про це він написав у листі координатору Кримської правозахисної групи Ользі Скрипник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"В обставинах, що склалися я не бачу іншого рішення для себе, крім як відстоювати своє право на життя вільного громадянина України радикальними методами. Тому я не маю наміру припиняти голодування до виконання моїх вимог, на що, як Ви розумієте, надії жодної немає ... Об'єктивно, єдиним шансом вийти звідси живим вважаю обмін", - написав Балух.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135804
 
 
 Топ коментарі
 
Мертвечука на обмін!
Бойків, шуфричів, новінскіх та іншу мерзоту під
сідницями Голов🐷 , та і його самого, але по
частинами!
🤗
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вона потрібні фуйлу як агенти впливу в Україні.
не більше. в рашку їх не запросять.
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Бережи вас Господь, Володимире
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Мертвечука на обмін!
Бойків, шуфричів, новінскіх та іншу мерзоту під
сідницями Голов🐷 , та і його самого, але по
частинами!
🤗
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вона потрібні фуйлу як агенти впливу в Україні.
не більше. в рашку їх не запросять.
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Давно пора отдать какую-нибудь сепарскую гнусь в обмен на Балуха.
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********* не будут менять украинских политзаключенных и моряков на какой то сепарский мусор, пора это уже уяснить
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Петелизы могут назвать обмен зрадой интересов Украины, признанием Крыма или чем-то еще, по-факту это и есть единственный способ, а не уповать на международное право или санкции.
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На Портнова обміняти, а він потім знову вернеться, як вовк-чаклун з казки про Івана.
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Жалко мужика. Не знает бедолаха что Петя уже всех на кого можно было его обменять отпустил.
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Мне кажется, что у Балуха вообще шансов нет. Его будут долго держать и часто о нем напоминать, чтоб другие боялись. Зря он голодает, загубит здоровье окончательно и выйдет из тюрьмы(если выйдет) инвалидом . А такой мужчина был пышущий силой и здоровьем, но слишком принципиальный и честный. Такие люди из стали ***** не нужны, он таких смертельно боится, ибо сам-то из дерьма и палок сделан.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПолітв'язень Балух назвав обмін "єдиним шансом вийти живим" із російської колонії
 
 
 
 
 
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