EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  4350  188
Матеріали за темою:
Все про:Медведчук (419) Седлецька (49) Слуга народу (94)

 Кум Медведчука, "куратор" тіньового продажу цигарок у кіосках Києва Холодов балотується у ВР від "Слуги народу", - Седлецька. ВIДЕО

Андрій Холодов - номер 22 у списку партії "Слуга народу". Формально він не фігурує в сигаретному бізнесі, але на ділі виступає "куратором" тіньового продажу тютюнових виробів у столичних кіосках.

Про це повідомила в Facebook журналістка Наталя Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Седлецької, Холодов володіє маєтком в елітному районі Гітцінг в столиці Австрії.

"Подружжю Холодових він у 2013 році коштував 6 млн євро. За нинішнім курсом це 175 млн гривень. Розташований в елітному районі Гітцінг. За 5 хвилин пішки від маєтку Фірташа", - написала Седлецька.

Кум Медведчука, куратор тіньового продажу цигарок у кіосках Києва Холодов балотується у ВР від Слуги народу, - Седлецька 01

Кум Медведчука, куратор тіньового продажу цигарок у кіосках Києва Холодов балотується у ВР від Слуги народу, - Седлецька 02

У сюжеті проекту "Схеми" про "нові обличчя" з сумнівним минулим йдеться, що Холодов проводить в Австрії багато часу. За даними джерел в Держприкордонслужбі, у 2017 році він літав до Відня мало не щомісяця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" знає про громадянство РФ 99-го номера списку Соколова й ухвалить остаточне рішення щодо нього на з'їзді, - Разумков

Крім того, Холодов пов'язаний з одіозним проросійським політиком, кумом Путіна Віктором Медведчуком. Дружина Медведчука Оксана Марченко є хрещеною матір'ю дітей Холодова.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135803
 
   
 Топ коментарі
 
А ха ха ха ха

зебики - это уже зашквар или только "с краечку"?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
коментар відмічено як спам  
 
и сразу все стали красивыми даже если не были такими от рождения, здоровыми, богатыми, счастливыми, поехали жить в Лондон чтобы тратить свои миллионы и размножаться как в раю и всё это благодаря Порошенко
 показати весь коментар
 
 
Там же чуть выше фсб- шная консерва написала когда все станут красивыми,здоповыми и багатыми.
 показати весь коментар
 
 
вазелин обещал "конец бедности" с 21 апреля.. и даже сожрал шаурму на камеру. Кум Медведчука, "куратор" тіньового продажу цигарок у кіосках Києва Холодов балотується у ВР від "Слуги народу", - Седлецька - Цензор.НЕТ 4975 "и сразу все стали красивыми даже если не были такими от рождения, здоровыми, богатыми, счастливыми, поехали жить в Лондон чтобы тратить свои миллионы и размножаться как в раю и всё это благодаря вазелину"
 показати весь коментар
 
 
фінансувала українське кіно, яке вперше стало розквітати
 показати весь коментар
 
Ой, як же невдобно получилось, да, зелебобіки ? ))
Чи ви такі рішуче налаштовані набити гулі на грабельках Зеленського ?
 показати весь коментар
 
 
та в них методичка **************-ві все врете...
 показати весь коментар
 
 
Они мечутся. Им еще новые методички не подогнали.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
партія Слуга Народу набере , як мінімум, 50% на виборах - натомість ПЕСики , не дивлячись на всю істерику соєвих , все одно і 5% не наберуть ! Кум Медведчука, "куратор" теневой продажи сигарет в киосках Киева Холодов баллотируется в ВР от "Слуги народа", - Седлецкая - Цензор.НЕТ 6942
 показати весь коментар
 
 
То шо ты чушка козломордлая за сепаров кума Медведчука уже все поняли...
 показати весь коментар
 
 
в нього зоряний час.
от от і вигукне на повні груди - путєн, ввєді !
 показати весь коментар
 
 
і підеш з рогатим до **************** кобла танцювати?? може дійснотіи є гнида кацапська, як народ говоре??
 показати весь коментар
 
 
Ну наберут и что дальше Чем они от прошлых то отличаются ? Хотелось бы услышать четкий ответ
 показати весь коментар
 
 
Не скажи, эти Слуги папы Бени будут знатные гниды.
 показати весь коментар
 
В будь-якому разі Україна від цього не виграє. Он поглянь яка погань у списках блазня-зеленеця ! Ці слуги ***** і песики поро***** є однаковими за своєю антиккраїнською суттю.
 показати весь коментар
 
Кум кума ***** пхнеться в новиє зєльониє ліца.
 показати весь коментар
 
 
А чого ви дивуєтесь ? Яке населення така й еліта. Потрібен серйозний суспільний резонанс щоб цій потворі відмінили реєстрацію.
 показати весь коментар
 
 
Знайшла одного .Та по їхнім кандидатам серіал знімати
 показати весь коментар
 
 
Остальные все у Слуги урода , там больше проходных мест что ЗЕбилке не понятно?? Вся сепарня и бандюки побежали туда где больше шансов пройти, или для ЗЕбильши это такая высшая математика??
 показати весь коментар
 
 
Зюкоманда,которая сделает зелюков здоровыми и багатыми.
На дурака не нужен нож
Ему с три короба наврешь
И делай с ним шо хошь.
 показати весь коментар
 
 
Рейтинги «Європейської Солідарності» ростуть! За останні два тижні +4%. Дякуємо вам за підтримку курсу на ЄС та НАТО!Кум Медведчука, "куратор" тіньового продажу цигарок у кіосках Києва Холодов балотується у ВР від "Слуги народу", - Седлецька - Цензор.НЕТ 4870
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Дай сноску! Картинку состряпать - легче лёгкого. Ваш пёсик уже на 5-м месте.
 показати весь коментар
 
 
3е после рыг. Должно быть 2е.
Хотя ты за оппу ясное дело
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
42,3 : 8,3 = 5,096 пэдроту ганьба!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
за останні 4 роки мінус 44%
 показати весь коментар
 
Эти старые новые лица,
Скоро будут в кошмарных снах сниться.
Друганы, кумовья и братва
Делят нас и страну для *****.
 показати весь коментар
 
 
"Как же надоели эти старые палитики", да ЗЕлохторат?
 показати весь коментар
 
 
Борцы с коррупцией и Медведчуком очередной раз жидго обгадились и убеждают всех что это сделал петя.
 показати весь коментар
 
 
эта фсё парашенка сойевый свинарылый набарыжыл, сваравал!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Как может называться слугой народа олигарх? Что за хрень?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
как может называться человеком запэдрот?
 показати весь коментар
 
 
Знайте, когда убивают украинца, это ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ
 показати весь коментар
 
 
Так их это вполне устраивает. Они только на форумах украинцы.
 показати весь коментар
 
Кто там партнер медведчука? Напомните!! А???
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Петрусь
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
От не пощастило порохнявим - занадто пізно тема вийшла - і "зраду" розігнати їм не вдасться ... Кум Медведчука, "куратор" тіньового продажу цигарок у кіосках Києва Холодов балотується у ВР від "Слуги народу", - Седлецька - Цензор.НЕТ 3705

готуйтеся - залишилося 17 днів і в президента Зеленського буде більшість у ВР ...
 показати весь коментар
 
 
Та да бильшисть из сепаров и кумовьёв медведчука. Готовимся к Малороссии, впрочем ты сепар ЗЕбил смотрю полностью за Расиюшку уже топишь.
 показати весь коментар
 
 
Ну да для тебя дебила важно чтобы в Украине было только хуже. Гнида запоребриковая.
 показати весь коментар
 
 
Посміявся, подумав... І стало не смішно, рейтинг слуг кума, то однаково не впаде.
 показати весь коментар
 
 
їм поки по лобі смачно не тріснуть - ніц не дійде.
 показати весь коментар
 
 
Дальше осталось только Зеле появиться на трибуне ВР с балалайкой и шапкой ушанкой с двуглавой курицей. Но зебилы и тогда отгавкиваться будут.
 показати весь коментар
 
 
Результат дня

1.Беня-росія ні до чого, ми самі із собою воюємо
2.Кум кума путіна йде в раду від преЗЕдента

Але головне, що барига пролітає))Хай хоч санкції знімуть, та Путін Новоросію добудує до Одеси, аби барига не проліз, да?)
 показати весь коментар
 
 
ОК ЗЕбил а как это оправдывает кума Медведчука в Слуге УРода. Ты просто стрелочник, и занялся своим любимым делом - кидать стрелки. А что там с кумом Медведчука в слуге УРода, ты полность за??
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порошенко и Медведчук, это одна кучка дерьма.
 показати весь коментар
 
Кум Медведчука и Слуга Урода это одна кучка дерьма. Но ты по прежнему стрелочник, и так и не ответил а как твои визги про Петю должны оправдать кума Медведчука в Слуге Урода??
 показати весь коментар
 
 
Це захисна реакція, він намагається переконати себе, що він не бути таким дурним.
 показати весь коментар
 
 
справа не виправдати, справа-голосніше волати про порошенка, коли з"являється інфа про корупціонерів та сепаратистів в слузі народу.
Політ. технологія
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Безсмертный: Порошенко и Медведчук не просто спарринг-партнеры, у них общий бизнес
Больше читайте тут:
https://gordonua.com/news/politics/bezsmertnyy-poroshenko-i-medvedchuk-ne-prosto-sparring-partnery-u-nih-obshchiy-biznes-783404.html?fbclid=iwar2qmucnxbayzry_jqy6lq9lzaecqh3mxm7zquryucpjudt9q18ygophk_w
 показати весь коментар
 
 
у слуги УРода с кумом Медведчука тоже общий интерес и одна партия, что дальше? Выходит вы ЗЕбилы всё шо можете это кидать стрелки и визжать про Петю пока кумовья Медведчука балотируца от слуги УРода...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Простой вопрос: Порошенко патриот Украины, или сепар (подсадная утка от путина).
 показати весь коментар
 
Порошенко сепар и ЗЕклолвун сепар. Оба сепары. А ты стрелочник кстати - это факт. я так и не понял как сепарство Пети должно оправдать сепарство ЗЕбила?? И почему кумовья Медведчука идут в прати слуга УРода, а ты истошно визжишь про Петю??
 показати весь коментар
 
 
Ты не понял. Вот Ринад Амедов и есть сепар.
И стрелки про Петю кидает потому, что хрен без соли ему обломился при Пете, а при ЗЕ почет, уважуха и койкоместо в ночлежке.
 показати весь коментар
 
Ну не от БПП ему балатироваться. Как дети малые ))
 показати весь коментар
 
"Слуга народа" - "СН" - на самом деле "Холуй *****" - "ХХ"... "Это было бы смешно если бы не было так грустно" - диагноз общества и результат многолетнего национального разложения *************, яценюками, вальцманами, капиельманами, рабиновичами, гордонами и прочей швалью...
 показати весь коментар
 
 
Влучно про це висловився Вахтанг Кіпіані: ·
"Люди, які заробляли роками, висміюючи особливості дикції однієї людини, фізичні вади іншої, сексуальну орієнтацію третьої, етнічне походження четвертої і так далі заслужили, щоб бумеранг жлобства повернувся і вдарив по фізіономії колишньої авторки популярної програми".
 показати весь коментар
 
 
Бутусов якись порохобот. Все патриоты порохоботы.
 показати весь коментар
 
 
Накидали казачков в Слугу народа.Як,що он кум Медведчука,то чому не в партии Медведчука? Кум Медведчука, "куратор" тіньового продажу цигарок у кіосках Києва Холодов балотується у ВР від "Слуги народу", - Седлецька - Цензор.НЕТ 3161
 показати весь коментар
 
Тут другое.Якого бiса Луценко его ще не посадил,за сигаретный схематоз?!В буцигарню,вiн влiзе Кум Медведчука, "куратор" тіньового продажу цигарок у кіосках Києва Холодов балотується у ВР від "Слуги народу", - Седлецька - Цензор.НЕТ 7168
 показати весь коментар
 
Комуняки, родичі Кернеса, куми кумів, проросійські блогери, квартал, виглядає так що боротися з корупцією і проводити реформи буде афро-українець борець Беленюк.
 показати весь коментар
 
Это неправда. Это Порошенко кума Медведчука в список подбросил.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКум Медведчука, "куратор" тіньового продажу цигарок у кіосках Києва Холодов балотується у ВР від "Слуги народу", - Седлецька. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору