 Кум Медведчука, "куратор" тіньового продажу цигарок у кіосках Києва Холодов балотується у ВР від "Слуги народу", - Седлецька. ВIДЕО

Про це повідомила в Facebook журналістка Наталя Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Седлецької, Холодов володіє маєтком в елітному районі Гітцінг в столиці Австрії.
"Подружжю Холодових він у 2013 році коштував 6 млн євро. За нинішнім курсом це 175 млн гривень. Розташований в елітному районі Гітцінг. За 5 хвилин пішки від маєтку Фірташа", - написала Седлецька.
У сюжеті проекту "Схеми" про "нові обличчя" з сумнівним минулим йдеться, що Холодов проводить в Австрії багато часу. За даними джерел в Держприкордонслужбі, у 2017 році він літав до Відня мало не щомісяця.
Крім того, Холодов пов'язаний з одіозним проросійським політиком, кумом Путіна Віктором Медведчуком. Дружина Медведчука Оксана Марченко є хрещеною матір'ю дітей Холодова.
Чи ви такі рішуче налаштовані набити гулі на грабельках Зеленського ?
от от і вигукне на повні груди - путєн, ввєді !
На дурака не нужен нож
Ему с три короба наврешь
И делай с ним шо хошь.
Хотя ты за оппу ясное дело
Скоро будут в кошмарных снах сниться.
Друганы, кумовья и братва
Делят нас и страну для *****.
готуйтеся - залишилося 17 днів і в президента Зеленського буде більшість у ВР ...
1.Беня-росія ні до чого, ми самі із собою воюємо
2.Кум кума путіна йде в раду від преЗЕдента
Але головне, що барига пролітає))Хай хоч санкції знімуть, та Путін Новоросію добудує до Одеси, аби барига не проліз, да?)
Політ. технологія
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https://gordonua.com/news/politics/bezsmertnyy-poroshenko-i-medvedchuk-ne-prosto-sparring-partnery-u-nih-obshchiy-biznes-783404.html?fbclid=iwar2qmucnxbayzry_jqy6lq9lzaecqh3mxm7zquryucpjudt9q18ygophk_w
И стрелки про Петю кидает потому, что хрен без соли ему обломился при Пете, а при ЗЕ почет, уважуха и койкоместо в ночлежке.
"Люди, які заробляли роками, висміюючи особливості дикції однієї людини, фізичні вади іншої, сексуальну орієнтацію третьої, етнічне походження четвертої і так далі заслужили, щоб бумеранг жлобства повернувся і вдарив по фізіономії колишньої авторки популярної програми".