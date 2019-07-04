 Кум Медведчука, "куратор" тіньового продажу цигарок у кіосках Києва Холодов балотується у ВР від "Слуги народу", - Седлецька. ВIДЕО

Про це повідомила в Facebook журналістка Наталя Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Седлецької, Холодов володіє маєтком в елітному районі Гітцінг в столиці Австрії.

"Подружжю Холодових він у 2013 році коштував 6 млн євро. За нинішнім курсом це 175 млн гривень. Розташований в елітному районі Гітцінг. За 5 хвилин пішки від маєтку Фірташа", - написала Седлецька.

У сюжеті проекту "Схеми" про "нові обличчя" з сумнівним минулим йдеться, що Холодов проводить в Австрії багато часу. За даними джерел в Держприкордонслужбі, у 2017 році він літав до Відня мало не щомісяця.

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Крім того, Холодов пов'язаний з одіозним проросійським політиком, кумом Путіна Віктором Медведчуком. Дружина Медведчука Оксана Марченко є хрещеною матір'ю дітей Холодова.



