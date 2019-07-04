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 Політика України
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 Росія поступово збільшує угруповання військ на кордоні з Україною, - заступник командувача штабу ООС Бондар

Росія продовжує нарощувати угруповання військ, що розміщуються вздовж російсько-українського кордону.

Про це в ефірі Громадськогозаявив заступник командувача штабу операції Об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар, інформує Цензор.НЕТ.

"Це і на харківському напрямі і сюди ближче до Маріуполя. Ми бачимо певне розгортання", - повідомив генерал.

За його словами, це відбувалося поступово, впродовж усього часу конфлікту на Донбасі.

"Просто на початковому рівні, скажімо, у них також можливості були обмежені. І за цей час вони побудували і полігони і місця для розташування військових частин, підрозділів, розширили ті складові, які були до цього. Тому що цей напрямок був не зовсім загрозливим для Російської Федерації, але зараз вони практично відбудували залізницю, яка вже не проходить через територію України.

Тобто вони побудували військову інфраструктуру, для того щоб можна було в короткі терміни здійснити перекидання сил і засобів, зокрема в окремі райони", - пояснив Бондар.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135801
 
 
 Топ коментарі
 
На цензоре козломордых как блох , на вшивой кошке .
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Або навiть бiльше , або то один порохобот пише зi 100 нiков . В справжньому життi нiколи не бачив живого порохобота . Чи вони iснують за межами цн менi не вiдомо .А ось вати навколо полним полно .
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а мы отводим свои войска. Украинская линия Мажино будет по реке Днепр Россия постепенно увеличивает группировку войск на границе с Украиной, - замкомандующего штабом ООС Бондарь - Цензор.НЕТ 6416 ? Правда, господин Ze-Ze
Россия постепенно увеличивает группировку войск на границе с Украиной, - замкомандующего штабом ООС Бондарь - Цензор.НЕТ 9307
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Передайте кто-нибудь этому соевому адмиралу, шо путен уже напал. Ещё 5 лет назад, если он не в курсе.
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Любой, кто говорит о мире с *********** до освобождения Крыма и части Донбасса - враг Украины. Вот так вы их и узнаете! Они все одинаковы и все "за мир" на любых условиях...
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А сейчас с *********** что? Каждый день поезд Киев-Москва ходит, это война?
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Зе ставленник Кремля и все это прекрасно понимают. Пока он затаился, но после выборов в Раду охренеете (те кто ещё не просёк фишку конечно).
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А я что где то когда то считал это зборище продажных политиков Украины элитой страны. В Москву не езжу и будь моя воля то выводил бы таких "ездоков" из поезда под пулемет, не говоря уже о полной изоляции **********, конфискациии всех кацапских активов и расстрела коллаборационистов...
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зекрысам пофиг-они счастливы, т к недоразвитые
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Та да , недоразвитость ощущается зебилами как счастье .
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Та уже 6 лет увеличивает... Там уже скоро второй Китай будет
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Щось не працює "мирний план". Інтенсивність бойових дій наростає, західноєвропейські "партнери" підтримали путіна. А висновків ніхто не робить - лише повторюють одні і ті самі мантри. Мабуть навіть коли різатимуть як свиней будуть повторювати одне й те саме: мирний план, врегулювання, дорожня карта, нормандський формат, санкції тощо.
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Треба готуватись до війни, рогаті ніколи не заспокоюється, тільки у пеклі знайдуть спокій виродки маскавітські!!!!
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По поводу "мирных планов" и отводов с демонтажом позиций вспоминается цитата Аль Капоне которую использовали в "Крестном отце": Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились."
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Любому рускому воину нужно зарубить себе на носу - война на чужой территории это не сафари в африке . Ребятушки , вы идёте ваевать на чужую вам землю . Готовьтесь отвечать за это .
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Каждый молодой человек уверен , что увечья или смерть могут быть с кем угодно , но только не с ним . ( проверено молодостью ) .
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Срочно отвести силы от линии разграничения! Срочно!
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Мы войска отводим, а ***** наращивает
Так вот она какая, победная тактика зегенерата, куклы олигархов, поставленной для слива государства
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У России появился шанс - когда в Украине всё полетит к чёртовой матери, а к этому всё идет, можно будет смело переходить в наступление.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосія поступово збільшує угруповання військ на кордоні з Україною, - заступник командувача штабу ООС Бондар
 
 
 
 
 
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