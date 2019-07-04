 Росія поступово збільшує угруповання військ на кордоні з Україною, - заступник командувача штабу ООС Бондар

Про це в ефірі Громадськогозаявив заступник командувача штабу операції Об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар, інформує Цензор.НЕТ.

"Це і на харківському напрямі і сюди ближче до Маріуполя. Ми бачимо певне розгортання", - повідомив генерал.

За його словами, це відбувалося поступово, впродовж усього часу конфлікту на Донбасі.

"Просто на початковому рівні, скажімо, у них також можливості були обмежені. І за цей час вони побудували і полігони і місця для розташування військових частин, підрозділів, розширили ті складові, які були до цього. Тому що цей напрямок був не зовсім загрозливим для Російської Федерації, але зараз вони практично відбудували залізницю, яка вже не проходить через територію України.

Тобто вони побудували військову інфраструктуру, для того щоб можна було в короткі терміни здійснити перекидання сил і засобів, зокрема в окремі райони", - пояснив Бондар.

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