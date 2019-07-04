 В Опитне, що живе без електрики на лінії розмежування привезли генератори. ФОТО

Про це повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителям Опитного передали генератори і паливно-мастильні матеріали", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні в рамках робочого візиту заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін спільно з керівництвом Ясинуватської районної адміністрації з робочою поїздкою відвідали жителів селища Опитне.

Цей населений пункт розташований безпосередньо на лінії розмежування поблизу Донецького аеропорту, і через безперервне ведення бойових дій і обстрілів з боку російсько-окупаційних військ більшість жителів Опитного покинули свої будинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Молодь роз'їхалася. Немає аеропорту. Всім селом там працювали", - жителі сусіднього з луганським аеропортом окупованого села Переможне. ВIДЕО

До початку російської агресії в селі проживало близько 800 осіб, зараз залишилися тільки 38 осіб. Вся інфраструктура і домоволодіння пошкоджені або повністю зруйновані. У селищі повністю відсутня електроенергія, водопостачання, газопостачання і транспорт.

Зустріти людей на вулицях селища майже неможливо, через бойові дій вони змушені постійно ховатися в підвалах своїх будинків.

"Сьогодні ми надали жителям Опитного посильну допомогу", - зазначив заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін.







