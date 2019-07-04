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 До Києва з Харкова авіацією доставили 12 поранених військовослужбовців. ФОТО

4 липня в Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" Міноборони літаком із Харкова доставили 12 бійців, які дістали поранення в районі проведення ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.

До Києва з Харкова авіацією доставили 12 поранених військовослужбовців 01

"У госпіталь надійшли пацієнти з різними термінами травмування. Деякі військові дістали поранення ще в 2018 році, інші - за останні тижні. Тому визначена різна тривалість лікування, необхідність у лікувальних заходах і реабілітації", - розповіли лікарі.

До Києва з Харкова авіацією доставили 12 поранених військовослужбовців 02

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Військовослужбовці з важкими пораненнями, які вимагають оперативного втручання, будуть розміщені в травматологічному відділенні, а також у відділенні реанімації столичного госпіталю.

До Києва з Харкова авіацією доставили 12 поранених військовослужбовців 03

Бійців які потребують комплексної медичної реабілітації, направлять до Ірпінського військового госпіталю. Зараз йде другий етап медичної реабілітації. Перший етап лікування пройшов в Українському науково-дослідному інституті протезування, протезобудування та відновлення працездатності в Харкові.

До Києва з Харкова авіацією доставили 12 поранених військовослужбовців 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135799
 
 
 Топ коментарі
 
Скорейшего выздоровления !
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Хлопці, рідненькі, одужання
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Пухнастий на 25% 🇺🇦 ⚓️‏ @UaArtem 2 июл.

В Краматорске пройдёт футбольный турнир памяти Стёпы Чубенко, ребёнка, зверски замучанного русскими боевиками за украинскую ленточку. Вспоминайте лицо Стёпы, когда услышите речи про прощение русских.

В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих - Цензор.НЕТ 7960
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Робота « воінов інтернаціоналістов»...
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Добре що Зеленський незалежний від Коломойського!
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Ви ж не забувайте, що більша частина з 73,22%, сприймає Ваше висловлювання буквально...
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Не согласен. Сватов, со, квартал - они воспринимают, а сарказм, логику, факты - им не дано)))
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а ВСУ свои укрепления демонтируют...

В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих - Цензор.НЕТ 2516 наталия‏ @nataliya140114 1 ч.1 час назад
Люди, сделайте репост пожалуйста, новый борт с тяжело ранеными, прибыл в киевский госпиталь. За 10 дней у нас 37 раненых, убитые и раненые медики, вчера получили ранение 5 воинов, есть оооочень тяжёлые в реанимации! Боец, получивший вчера ранение умер в госпитале,ему оторвало ноги и руку.. В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих - Цензор.НЕТ 1895В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих - Цензор.НЕТ 1895В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих - Цензор.НЕТ 1895Цена войны!! Бортом прилетели 11 воинов с ампутациями ног, среди них есть воины, которым по 21-23 года. Патриотов в интернете очень много, хотелось бы чтобы были и в реальности, война продолжается и нашим защитникам нужна наша поддержка! Значит,сдать кровь можно в центр госпитале Киева, https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya/videos/pcb.2414482578612856/2414480631946384/?type=3&theater …
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Порохоботи прийдуть і так..
Проводьте роботу серед електорату Зеленського.
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Пухнастий на 25% 🇺🇦 ⚓️‏ @UaArtem 2 июл.

В Краматорске пройдёт футбольный турнир памяти Стёпы Чубенко, ребёнка, зверски замучанного русскими боевиками за украинскую ленточку. Вспоминайте лицо Стёпы, когда услышите речи про прощение русских.

В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих - Цензор.НЕТ 7960
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«Інтернаціоналісти» вбили бо «бандєровєц»...16 років...
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Швидкого одужання Захистникам.
А тепер Зеля має провідати їх у лікарні, подивиться у вічі та розповисти їм про "приринення вогню" та "перемир'я з ворогом" . Слабо ЗеКОманда ??? Зробіть це разом!
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Давно заметил , если над нами пролетают вертолёты , - это везут раненых . Через сутки об этом говорят в сми . В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих - Цензор.НЕТ 6940
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Одужання Воїнам України!!!!! смерть клятой рвсії!!!! щоб на расії земля палала!!!!
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