 До Києва з Харкова авіацією доставили 12 поранених військовослужбовців. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.
"У госпіталь надійшли пацієнти з різними термінами травмування. Деякі військові дістали поранення ще в 2018 році, інші - за останні тижні. Тому визначена різна тривалість лікування, необхідність у лікувальних заходах і реабілітації", - розповіли лікарі.
Військовослужбовці з важкими пораненнями, які вимагають оперативного втручання, будуть розміщені в травматологічному відділенні, а також у відділенні реанімації столичного госпіталю.
Бійців які потребують комплексної медичної реабілітації, направлять до Ірпінського військового госпіталю. Зараз йде другий етап медичної реабілітації. Перший етап лікування пройшов в Українському науково-дослідному інституті протезування, протезобудування та відновлення працездатності в Харкові.
наталия @nataliya140114 1 ч.1 час назад
Люди, сделайте репост пожалуйста, новый борт с тяжело ранеными, прибыл в киевский госпиталь. За 10 дней у нас 37 раненых, убитые и раненые медики, вчера получили ранение 5 воинов, есть оооочень тяжёлые в реанимации! Боец, получивший вчера ранение умер в госпитале,ему оторвало ноги и руку.. Цена войны!! Бортом прилетели 11 воинов с ампутациями ног, среди них есть воины, которым по 21-23 года. Патриотов в интернете очень много, хотелось бы чтобы были и в реальности, война продолжается и нашим защитникам нужна наша поддержка! Значит,сдать кровь можно в центр госпитале Киева, https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya/videos/pcb.2414482578612856/2414480631946384/?type=3&theater …
Проводьте роботу серед електорату Зеленського.
В Краматорске пройдёт футбольный турнир памяти Стёпы Чубенко, ребёнка, зверски замучанного русскими боевиками за украинскую ленточку. Вспоминайте лицо Стёпы, когда услышите речи про прощение русских.
А тепер Зеля має провідати їх у лікарні, подивиться у вічі та розповисти їм про "приринення вогню" та "перемир'я з ворогом" . Слабо ЗеКОманда ??? Зробіть це разом!