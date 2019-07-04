 До Києва з Харкова авіацією доставили 12 поранених військовослужбовців. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.

"У госпіталь надійшли пацієнти з різними термінами травмування. Деякі військові дістали поранення ще в 2018 році, інші - за останні тижні. Тому визначена різна тривалість лікування, необхідність у лікувальних заходах і реабілітації", - розповіли лікарі.

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Військовослужбовці з важкими пораненнями, які вимагають оперативного втручання, будуть розміщені в травматологічному відділенні, а також у відділенні реанімації столичного госпіталю.

Бійців які потребують комплексної медичної реабілітації, направлять до Ірпінського військового госпіталю. Зараз йде другий етап медичної реабілітації. Перший етап лікування пройшов в Українському науково-дослідному інституті протезування, протезобудування та відновлення працездатності в Харкові.

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