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Все про:Інститут нацпам'яті (118) ОУН (35) Польща (1836) В'ятрович (158)

 "Польський інститут національної памяті зберігає дуже односторонній підхід", - В'ятрович про ініціативу поляків щодо розшуку свідків "геноциду, вчиненого ОУН"

Інститут національної пам'яті Польщі, який оголосив пошуки свідків "злочинів" ОУН-УПА проти поляків на Волині в роки Другої світової війни, односторонньо оцінює те, що відбувалося.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку агентству УНН висловив директор Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович.

"Шкода, що і в цьому слідстві, і взагалі в оцінці польсько-українського конфлікту польський інститут національної памяті зберігає дуже односторонній підхід, говорячи лише про злочини проти польського населення і замовчуючи злочини, що були проти українського населення", - сказав він.

В'ятрович наголосив, що в польсько-українському конфлікті "злочини були з обох сторін".

Читайте: Польща розшукує свідків "геноциду, вчиненого в період 1939-1945 рр. членами ОУН-УПА"

"Обидві армії здійснювали вчинки, які можуть називатися військовими злочинами, серед жертв цього конфлікту були як українці, так і поляки", - зазначив директор УІНП.

Він вважає неправильним дивитися тільки на польські жертви в цьому конфлікті.

В'ятрович повідомив, що слідство щодо польсько-українського конфлікту польський інститут національної памяті веде вже кілька років.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше комісія з розслідування злочинів проти польського народу Інституту Національної Пам'яті Польщі оголосила про пошуки постраждалих осіб і свідків "геноциду з боку ОУН-УПА".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135798
 
   
 Топ коментарі
 
Польські банди звірстували на Волині, вбиваючи та грабуючи українців. Простим мирним українським селянам нічого не лишалося як брати до рук зброю та захищати своє майно та близьких від лядських катів та шкуродерів.
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Вятрович правду говорит. Поляки зарвались. Но Украине никто не мешает расследовать преступления поляков на нашей территории за все исторические периоды и таких геноцидов наберется немало. Действуйте и предъявляйте, пока они не поймут, что дебилы и ковыряются в истории на руку Путину,который убил не так уж давно всю их власть под Смоленском.
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"Польський інститут національної памяті зберігає дуже односторонній підхід", - В'ятрович про ініціативу поляків щодо розшуку свідків "геноциду, вчиненого ОУН" - Цензор.НЕТ 4711 Не робись істориком.
Насправді історія настільки заплутана...
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Та ти шо ?! Кого з істориків ти сам читав ? Иабуть польських пропагандонів
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Европа несмотря на либерализм и демократию, очень националистически эгоистична в каждой стране, все в ЕС вроде как вместе, но национальный эгоизм у каждого. Украине нужно учиться у Польши, Германии, Франции и т.д. - национальному эгоизму.
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Лише спільний українсько-німецький кордон вирішить польську проблему.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Польський інститут національної памяті зберігає дуже односторонній підхід", - В'ятрович про ініціативу поляків щодо розшуку свідків "геноциду, вчиненого ОУН"
 
 
 
 
 
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