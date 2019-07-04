 Парламент наступного скликання може змінити рішення про участь української делегації в ПАРЄ, - Мін'юст

Про це в коментарі "Укринформу" повідомив заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов, передає Цензор.НЕТ.

"Новий парламент може прийняти інше рішення, виходячи із обставин. Тобто, це рішення парламенту, який формує делегацію для участі в ПАРЄ і визначає, в якому обсязі вона бере участь у цій роботі", - відповів Петухов на запитання, чи означає, що рішення комітету ВР у закордонних справах щодо рекомендації парламенту призупинити участь української делегації в сесії ПАРЄ поширюватиметься і на наступний склад парламенту.

Водночас він додав, що питання призупинення участі української делегації в сесії ПАРЄ до рішення Венеційської комісії є політичним питанням.

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"Є частина, обов’язкова для нас, яку ми взяли на себе, виходячи із членства, але є і та частина, де ми можемо приймати рішення стосовно обсягу нашої участі в роботі в органах ПАРЄ. Зараз вже відкликано запрошення моніторингової місії спостерігачів ПАРЄ на виборах. Це один із прикладів. Їх дуже багато, просто це не наша компетенція. Мають ухвалювати рішення або народні депутати, це стосується роботи ПАРЄ, або МЗС — взагалі стосовно співпраці з Радою Європи", - зазначив Петухов.

Раніше Комітет Верховної Ради у закордонних справах рекомендував парламенту призупинити участь української делегації в сесії ПАРЄ до рішення Венеційської комісії.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.