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 Політика України
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Все про:ВР (5089) Мін'юст (594) ПАРЄ (550) Петухов (13)

 Парламент наступного скликання може змінити рішення про участь української делегації в ПАРЄ, - Мін'юст

Новообраний парламент, який формуватиме склад української делегації для участі в Парламентській асамблеї Ради Європи, визначить, яким чином делегація братиме участь у роботі Асамблеї.

Про це в коментарі "Укринформу" повідомив заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов, передає Цензор.НЕТ.

"Новий парламент може прийняти інше рішення, виходячи із обставин. Тобто, це рішення парламенту, який формує делегацію для участі в ПАРЄ і визначає, в якому обсязі вона бере участь у цій роботі", - відповів Петухов на запитання, чи означає, що рішення комітету ВР у закордонних справах щодо рекомендації парламенту призупинити участь української делегації в сесії ПАРЄ поширюватиметься і на наступний склад парламенту.

Водночас він додав, що питання призупинення участі української делегації в сесії ПАРЄ до рішення Венеційської комісії є політичним питанням.

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"Є частина, обов’язкова для нас, яку ми взяли на себе, виходячи із членства, але є і та частина, де ми можемо приймати рішення стосовно обсягу нашої участі в роботі в органах ПАРЄ. Зараз вже відкликано запрошення моніторингової місії спостерігачів ПАРЄ на виборах. Це один із прикладів. Їх дуже багато, просто це не наша компетенція. Мають ухвалювати рішення або народні депутати, це стосується роботи ПАРЄ, або МЗС — взагалі стосовно співпраці з Радою Європи", - зазначив Петухов.

Раніше Комітет Верховної Ради у закордонних справах рекомендував парламенту призупинити участь української делегації в сесії ПАРЄ до рішення Венеційської комісії.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135796
 
 
 Топ коментарі
 
очевидно что слугам урода и их партнерам мертвечукам русня в ПАРЕ не мешает.
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Так точно і прінять решеніє о вступленіі в Тайожний Союз
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Очевидно что в таком случае надо так же выйти из ООН, потому что там тоже есть русня.
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Так точно і прінять решеніє о вступленіі в Тайожний Союз
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очевидно что слугам урода и их партнерам мертвечукам русня в ПАРЕ не мешает.
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Очевидно что в таком случае надо так же выйти из ООН, потому что там тоже есть русня.
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А вот и наглядний пример зебилов топящих за русню.
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Дело не втом есть где-то куры или нет. Когда ООН говорил, что выгонит Курятник из организации? из ПАСЕ кур вытеснили с условием вернуть полномочия после выполнения требований организации.Требования выполнены не были. О каком возвращении может идти речь, если организация себя уважает? Поэтому и такая реакця. А для нас это вопрос принципиальный.
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Очевидно, що вас не турбує те, що кацапи вбивають українців, віджали нашу територію, і не планують зупинятися
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Зебене русня нигде не мешает. Они ваще плохо понимают где находятся. То ли в рашке, то ли в квартале, то ли на дурке. Зебилы, вы сейчас в Украине -просто прививка от *уйла. Предыдущие прививки оказались слабоваты.
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Пусть будут прокляты те кто голосовал за клоуна!
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"Ширка" в следующей Раде будет целовать Путина в жопу и млеть от удовольствия.
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Примерньій состав ширки в студию, пожалуйста. Кто именно будет целовать х@йла по-вашему? Ну кроме Мертвого?
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Сопредседатели двухпартийной фракции (кокуса) сторонников Украины в Конгрессе США представили в среду проект резолюции, осуждающей решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении полномочий российской делегации. Это решение было раскритиковано большинством постсоветских государств, входящих в состав ПАСЕ.

Текст резолюции представили демократы Марси Каптур, Майк Квигли и республиканцы Брайан Фицпатрик и Энди Харрис.

«Решение Совета Европы о полном восстановлении права голоса России и диктатора Владимира Путина вызывает глубокую обеспокоенность, - говорится в совместном заявлении сопредседателей кокуса. - Россию совершенно справедливо изгнали из Совета Европы после злонамеренного вторжения... в Крым. Помимо того, что российские войска остаются в Крыму, Россия продолжает вести смертоносную войну в украинском Донбассе, а также проводит дестабилизирующие кампании по дезинформации по всему миру, подрывая демократические институты», - говорится в совместном заявлении конгрессменов.
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Порохолизы вангуйте все ярче и выразнее ,Пеца вас отблагодарит ,наверное
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За бабки в пасе продали все,честь,порядочность и добрососедство
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Наступні парламент і генпрокурор мають запроторити до в'язниці мародера і корупціонера петренка. Далі буде видно.
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парашенка с климкиным проморгали всё на свете. Сколько дыр после них ещё затыкать!
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Украинцы послали,но-кого?Ведь послали прежде всего барыгу и европейцы и украинцы.Видимо мародёр реванша хочет,отстранив европейцев от мониторинга,думает украинцы у него в кармане-охмурит,как и раньше охмурял.Те,кто отстаивали свои персональные интересы в ПАСЕ(в том числе и команда барыги,кто не справился с работой)-должны идти наюх,а друзям украинского народа Welcome,потому что вопрос приостановления участия украинской делегации в сессии ПАСЕ до решения Венецианской комиссии является политическим.Что непонятно?
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