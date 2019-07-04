 "Putin go home", - українці в Римі протестували проти зустрічі папи Римського з Путіним. ФОТО

Маніфестація представників української діаспори відбулася на площі Бокка делла Веріті в історичному центрі Рима, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Диктатор, який окупував частину незалежної держави, не гідний такого прийому на високому рівні, як йому влаштовує Італія. Все має такий вигляд, ніби в Італії забули, що в Європі триває війна, а її ініціатором є саме Путін", – наголосив під час виступу Олесь Городецький, голова Християнського товариства українців Італії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск зустрінеться в липні з Путіним, щоб обговорити ситуацію в Україні та на Близькому Сході (оновлено)

Він закликав італійських політиків нарешті проявити солідарність у відстоюванні інтересів України і закликати російського президента дотримуватися букви міжнародного права і вивести геть із Донбасу російські війська і зброю.

Під час зустрічі, на яку Путін запізнився більш ніж на годину, президент РФ і Папа Римський Франциск обговорили актуальні міжнародні питання, зокрема, Сирію, Україну і Венесуелу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Крім того, президент і понтифік торкнулися теми екології, а також "деякі питання, важливі для життя католицької церкви в Росії", йдеться в заяві, зачитаній в.о. директора прес-служби Святого престолу Алессандро Джізотті.

Папа Франциск висловив "щире і неймовірне задоволення" від зустрічі з Путіним, повідомляє Джізотті.

Президент Росії в четвер прибув до Риму. Зустріч із Папою Римським стала першим пунктом його поїздки. Потім Путін попрямував до президента Італії Серджо Маттарелли.