EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 За кордоном
  1487  53
Все про:діаспора (130) Італія (281) Папа Римський (52) протест (926) Путін (9731) українці (989)

 "Putin go home", - українці в Римі протестували проти зустрічі папи Римського з Путіним. ФОТО

Представники української діаспори влаштували протест проти візиту Путіна до Італії. Російський президент зустрічався з главою католицької церкви і в тому числі обговорив з ним ситуацію в Україні.

Маніфестація представників української діаспори відбулася на площі Бокка делла Веріті в історичному центрі Рима, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Диктатор, який окупував частину незалежної держави, не гідний такого прийому на високому рівні, як йому влаштовує Італія. Все має такий вигляд, ніби в Італії забули, що в Європі триває війна, а її ініціатором є саме Путін", – наголосив під час виступу Олесь Городецький, голова Християнського товариства українців Італії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск зустрінеться в липні з Путіним, щоб обговорити ситуацію в Україні та на Близькому Сході (оновлено)

Він закликав італійських політиків нарешті проявити солідарність у відстоюванні інтересів України і закликати російського президента дотримуватися букви міжнародного права і вивести геть із Донбасу російські війська і зброю.

Під час зустрічі, на яку Путін запізнився більш ніж на годину, президент РФ і Папа Римський Франциск обговорили актуальні міжнародні питання, зокрема, Сирію, Україну і Венесуелу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Putin go home, - українці в Римі протестували проти зустрічі папи Римського з Путіним 01

Крім того, президент і понтифік торкнулися теми екології, а також "деякі питання, важливі для життя католицької церкви в Росії", йдеться в заяві, зачитаній в.о. директора прес-служби Святого престолу Алессандро Джізотті.

Папа Франциск висловив "щире і неймовірне задоволення" від зустрічі з Путіним, повідомляє Джізотті.

Президент Росії в четвер прибув до Риму. Зустріч із Папою Римським стала першим пунктом його поїздки. Потім Путін попрямував до президента Італії Серджо Маттарелли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135795
 
   
 Топ коментарі
 
Путин педофил,как многие католические священники,им есть о чем поговорить
 показати весь коментар
 
Депозит у хуйла в Ватикані, а значить тануть запаси і Лошарик згорів невчасно
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А как по мне , так этот Папа дюже комфортно себя чуйствует в компании путена . Кремлевские грошей подкинули Папе , теперь жить можна "Putin go home", - украинцы в Риме протестовали против встречи папы Римского с Путиным - Цензор.НЕТ 4566
 показати весь коментар
 
 
Путин педофил,как многие католические священники,им есть о чем поговорить
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так Папа обязан заботиться о грешниках и о их душах
 показати весь коментар
 
 
A razve u putina Xy*la imeetca dusha, on ejo uze prodal djavolu...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
😁
Этот Папа иногда говорит и делает такие вещи что у меня мурашки по коже бегут
Так что я бы не стала его ************** называть
 показати весь коментар
 
 
Депозит у ***** в Ватикані, а значить тануть запаси і Лошарик згорів невчасно
 показати весь коментар
 
 
Папа Франциск выразил "искреннее и невероятное удовлетворение" от встречи с Путиным. ничего личного, тока перепост. походу, дядя Вова превратился в фетиш вечерний молебен объявляется открытымИсточник: https://censor.net.ua/n3135795
 показати весь коментар
 
йа на портрет? дарил я дамам цветы, за шо они до сих мне благодарны....
 показати весь коментар
 

Лукашенко назвав дружбу з США одним з пріоритетів зовнішньої політики Білорусі,Фюрер с Кремля тоже любит говорить близко с Трампом
 показати весь коментар
 
Путин педофил,как многие католические священники,им есть о чем поговорить
 показати весь коментар
 
 
услужливое чмо которое носит чеможаны за хозяином больше на правду похоже

"Putin go home", - українці в Римі протестували проти зустрічі папи Римського з Путіним - Цензор.НЕТ 4837
 показати весь коментар
 
 
оплочено.
запостите,добродии,пикчу с ИХ с фильма Догма: "классный"(с)
дякую.
 показати весь коментар
 
Pedofili vsegda naidut opshtiji jazik... "Putin go home", - украинцы в Риме протестовали против встречи папы Римского с Путиным - Цензор.НЕТ 7956 (odin pupok ciluet, drugoi glava veri vkatoroi masova razkriti pedofili, nokotorix nesudjat po mesnim zakonam)
 показати весь коментар
 
У НАТО осталась только одна причина опасаться путинской армии и флота с их железяками. Они могут где угодно и когда угодно ***********, взорваться или затонуть, испортив экологию. Других причин опасаться нет. Ведь, именно в страны НАТО Путин 20 лет выводит украденные в РФ деньги.
(C)
@Hypecoum_
🤔
 показати весь коментар
 
 
Любовь любовью,а за сбитый самолёт и убийство украинцев нужно отвечать,даже пересадка мозга в новое тело не пасёт его,телу отдадут другой мозг(если говорить о вечном) "Putin go home", - украинцы в Риме протестовали против встречи папы Римского с Путиным - Цензор.НЕТ 7284
 показати весь коментар
 
 
Папа римський помиє ноги *****.
Нє, іду в батькову віру. Коран знаю ледь не напам'ять.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Историю учи .
 показати весь коментар
 
 
в принципе согласен. улыбает, как прикольно будет на шпрахе его послать, с руцким оттенком - ***** geh nach! )))
 показати весь коментар
 
Тогда они должны друг другу ноги помыть.
 показати весь коментар
 
понтий пилат помиловал насильника и убийцу. и отправил на крест праведника. ничего не напоминает?
 показати весь коментар
 
по классике жанра, он бы ***** ноги ещё помыл.
 показати весь коментар
 
В Минске погибла женщина от осколка праздничного салюта. Еще 10 человек пострадали. Всё из-за некачественных снарядов, ЗАКУПЛЕННЫХ В РОССИИ.
И эти рукож@пы, у которых всё падает, взрывается, горит и тонет, сделали гиперзвуковую ракету 27 махов? Щаз.
(C)
@VALMICHEL7
🤔
 показати весь коментар
 
 
Как с умилением улыбается кардинал, глядя на *****. Фу, двуличные твари. А может он так смотрит, потому что между ними гомиков полно?
 показати весь коментар
 
 
Сатана поїхав до католиків? Це якось не по скрепно православному.....
 показати весь коментар
 
 
и в том числе обсудил с ним ситуацию в Украине,украденный у Украины Крым,а также любовь Фюрера к детям и домашним животным
 показати весь коментар
 
греко-католикам потрібно заявити протест і відіслати заяву до Риму про надання патріархіі. Знахабнів цей Франциск, паплюжить найсвятіші почуття
 показати весь коментар
 
 
На католиков в его молодые годы давило ШТАЗИ ,может даже он был завербован,а тут с бывшего КГБ коллега приехал.,всё так запутано.
 показати весь коментар
 
Ты шо, жена, шоб тебя ревновать? Ты нахрен никому не вперся.
 показати весь коментар
 
путин для россиян их муж который их *бет и кормит
 показати весь коментар
 
 
Мы что на Гундяя молимся, чтобы ревновать?
 показати весь коментар
 
Сразу после лошариков поехать к Папе?!
Не откупные ли привёз для США?
Слышал версию, что лошарики захватили устройство США для слежение под водой и всей толпой пришли смотреть на чудо техники, а оно рвануло!
 показати весь коментар
 
Подвиги российских офицеров. Краткий обзор.
- Сбить пассажирский Боинг.
- Утюжить "Градами" Украину из Ростовской области.
- Расстрелять безоружную колонну в Иловайске.
- Попросить забрать раненных в ДАПе и подорвать опоры.
- С криками "Дави их, бл*дь" таранить украинские корабли
(C)
@_Vitauskas_A
🤔
 показати весь коментар
 
 
Деньги Путина хранятся в папском католическом институте (банке). Он боится, что их арестуют.
 показати весь коментар
 
всегда употреблял только ***** и надо отдать должное, за это ничо и никогда небыло.
 показати весь коментар
 
Instituto per le Opere di Religione
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/87350-putin_prjachet_svoi_denjgi_v_banke_vatikana
 показати весь коментар
 
В Раиси некоторые считают, что Ватикан основал "монгол" Иван Калита. Он же Иван Калиф, он же Пресвитер Иоанн, он жа Хан Батый. Ватикан построили на месте ставки БатыйХана-Батихана-Ватикана во время европейского похода (историки считают, что монголы не дошли до Италии, остановившись в Хорватии). Это не шутка, я реально такое читал, и написано кстати весьма убедительно
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Putin go home", - українці в Римі протестували проти зустрічі папи Римського з Путіним. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору