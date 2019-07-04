 "Putin go home", - українці в Римі протестували проти зустрічі папи Римського з Путіним. ФОТО

Маніфестація представників української діаспори відбулася на площі Бокка делла Веріті в історичному центрі Рима, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Диктатор, який окупував частину незалежної держави, не гідний такого прийому на високому рівні, як йому влаштовує Італія. Все має такий вигляд, ніби в Італії забули, що в Європі триває війна, а її ініціатором є саме Путін", – наголосив під час виступу Олесь Городецький, голова Християнського товариства українців Італії.
Він закликав італійських політиків нарешті проявити солідарність у відстоюванні інтересів України і закликати російського президента дотримуватися букви міжнародного права і вивести геть із Донбасу російські війська і зброю.
Під час зустрічі, на яку Путін запізнився більш ніж на годину, президент РФ і Папа Римський Франциск обговорили актуальні міжнародні питання, зокрема, Сирію, Україну і Венесуелу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Крім того, президент і понтифік торкнулися теми екології, а також "деякі питання, важливі для життя католицької церкви в Росії", йдеться в заяві, зачитаній в.о. директора прес-служби Святого престолу Алессандро Джізотті.
Папа Франциск висловив "щире і неймовірне задоволення" від зустрічі з Путіним, повідомляє Джізотті.
Президент Росії в четвер прибув до Риму. Зустріч із Папою Римським стала першим пунктом його поїздки. Потім Путін попрямував до президента Італії Серджо Маттарелли.
с папой можно всё.
Этот Папа иногда говорит и делает такие вещи что у меня мурашки по коже бегут
Так что я бы не стала его ************** называть
Лукашенко назвав дружбу з США одним з пріоритетів зовнішньої політики Білорусі,Фюрер с Кремля тоже любит говорить близко с Трампом
запостите,добродии,пикчу с ИХ с фильма Догма: "классный"(с)
дякую.
(C)
@Hypecoum_
🤔
Нє, іду в батькову віру. Коран знаю ледь не напам'ять.
И эти рукож@пы, у которых всё падает, взрывается, горит и тонет, сделали гиперзвуковую ракету 27 махов? Щаз.
(C)
@VALMICHEL7
🤔
Не откупные ли привёз для США?
Слышал версию, что лошарики захватили устройство США для слежение под водой и всей толпой пришли смотреть на чудо техники, а оно рвануло!
- Сбить пассажирский Боинг.
- Утюжить "Градами" Украину из Ростовской области.
- Расстрелять безоружную колонну в Иловайске.
- Попросить забрать раненных в ДАПе и подорвать опоры.
- С криками "Дави их, бл*дь" таранить украинские корабли
(C)
@_Vitauskas_A
🤔
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/87350-putin_prjachet_svoi_denjgi_v_banke_vatikana