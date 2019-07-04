 ОБСЄ не може верифікувати розведення сил біля Станиці Луганської, - заступник командувача штабу ООС Бондар

Про це в ефірі "Громадського" заявив заступник командувача штабу операції Об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар, інформує Цензор.НЕТ.
"СММ ОБСЄ не може провести верифікацію і сказати сторонам, що розведення сил і засобів у Станиці Луганській відбулося повною мірою, як воно визначено рамковими угодами", - сказав Бондар.
За його словами, в українських військових є інформація, що бойовики відійшли зі своїх позицій.
"Але є певні застереження, наприклад, нерозібрані фортифікаційні споруди, які впродовж десяти хвилин, чи півгодини, або години можна зайняти і, відповідно, знову продовжити обстріли", - пояснив генерал-майор.
За його словами, українські військові почали розбирати свої фортифікації.
"Ми показали добру волю. І в тому числі вчора, коли там був представник, заступник глави місії Марк Етерінгтон. Він бачив особисто, що ми продовжуємо розбирати ці фортифікаційні споруди", - заявив Бондар.
Нагадаємо, що розведення сил з боку Збройних сил України і бойовиків російсько-окупаційних військ в районі Станиці Луганській почався 26 червня і завершився 30 червня. Розведення сил фіксували представники Моніторингової місії ОБСЄ.
2 липня в Міноборони повідомили, що в районі Станиці Луганської після заяви бойовиків про виведення своїх сил залишаються групи військовослужбовців російських окупаційних військ, які видають себе за місцевих жителів, переодягнувшись у цивільний одяг.
Украинцам же отступать некуда - позади собственная земля
Украинские военнослужащие начали разбирать фортификационные сооружения, а российско-оккупационные войска оставили их не разобранными и, таким образом, могут продолжить обстрелы.Источник: https://censor.net.ua/n3135791
Подробно о предательстве...
Розведення сил в Станиці Луганській
https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/2308983769167142/
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/23-00-01072019.html
все написано
"Ніколи такого не було - і ось знову" (с)
На кого это расчитано?