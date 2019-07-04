 ОБСЄ не може верифікувати розведення сил біля Станиці Луганської, - заступник командувача штабу ООС Бондар

Про це в ефірі "Громадського" заявив заступник командувача штабу операції Об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар, інформує Цензор.НЕТ.

"СММ ОБСЄ не може провести верифікацію і сказати сторонам, що розведення сил і засобів у Станиці Луганській відбулося повною мірою, як воно визначено рамковими угодами", - сказав Бондар.

За його словами, в українських військових є інформація, що бойовики відійшли зі своїх позицій.

Читайте також: "Сподіваюся, цей процес далі поширюватиметься на всю лінію розмежування", - Разумков про розведення військ

"Але є певні застереження, наприклад, нерозібрані фортифікаційні споруди, які впродовж десяти хвилин, чи півгодини, або години можна зайняти і, відповідно, знову продовжити обстріли", - пояснив генерал-майор.

За його словами, українські військові почали розбирати свої фортифікації.

"Ми показали добру волю. І в тому числі вчора, коли там був представник, заступник глави місії Марк Етерінгтон. Він бачив особисто, що ми продовжуємо розбирати ці фортифікаційні споруди", - заявив Бондар.

Нагадаємо, що розведення сил з боку Збройних сил України і бойовиків російсько-окупаційних військ в районі Станиці Луганській почався 26 червня і завершився 30 червня. Розведення сил фіксували представники Моніторингової місії ОБСЄ.

2 липня в Міноборони повідомили, що в районі Станиці Луганської після заяви бойовиків про виведення своїх сил залишаються групи військовослужбовців російських окупаційних військ, які видають себе за місцевих жителів, переодягнувшись у цивільний одяг.