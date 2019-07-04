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Все про:війна (1598) ОБСЄ (2164) операція Об'єднаних сил (1343) Станиця Луганська (1)

 ОБСЄ не може верифікувати розведення сил біля Станиці Луганської, - заступник командувача штабу ООС Бондар

Українські військовослужбовці почали розбирати фортифікаційні споруди, а російсько-окупаційні війська залишили їх не розібраними і, таким чином, можуть продовжити обстріли.

Про це в ефірі "Громадського" заявив заступник командувача штабу операції Об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар, інформує Цензор.НЕТ.

"СММ ОБСЄ не може провести верифікацію і сказати сторонам, що розведення сил і засобів у Станиці Луганській відбулося повною мірою, як воно визначено рамковими угодами", - сказав Бондар.

За його словами, в українських військових є інформація, що бойовики відійшли зі своїх позицій.

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"Але є певні застереження, наприклад, нерозібрані фортифікаційні споруди, які впродовж десяти хвилин, чи півгодини, або години можна зайняти і, відповідно, знову продовжити обстріли", - пояснив генерал-майор.

За його словами, українські військові почали розбирати свої фортифікації.

"Ми показали добру волю. І в тому числі вчора, коли там був представник, заступник глави місії Марк Етерінгтон. Він бачив особисто, що ми продовжуємо розбирати ці фортифікаційні споруди", - заявив Бондар.

Нагадаємо, що розведення сил з боку Збройних сил України і бойовиків російсько-окупаційних військ в районі Станиці Луганській почався 26 червня і завершився 30 червня. Розведення сил фіксували представники Моніторингової місії ОБСЄ.

2 липня в Міноборони повідомили, що в районі Станиці Луганської після заяви бойовиків про виведення своїх сил залишаються групи військовослужбовців російських окупаційних військ, які видають себе за місцевих жителів, переодягнувшись у цивільний одяг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135791
 
 
 Топ коментарі
 
кому дурак ты показываешь добрую волю,??????????? бандитам стреляющим по медавтомобилям???????
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для начала порвать жопи тем кто за єто голосовал...
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Бондарь, а вы нормальный, что подставляете наших солдат под обстрелы врага из не разобранных укреплений? У вас мозги есть? Вам не кажется, что вы делаете преступление? Кто вам сказал так разводить войска? Фактически в одностороннем порядке. Вы на Путина работаете или на Украину? Пусть СБУ с этим разберется и с тем кто придумал это разведение.
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Этого главнокомандующего, похожего на Кернеса, надо за шкирку и на фронт в то место где "разведение", а не бегает он по фонтанам в ЕС.
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Порвать ватным тварям жопу-вот и всё разведение ! ОБСЕ не может верифицировать разведение сил у Станицы Луганской, - заместитель командующего штаба ООС Бондарь - Цензор.НЕТ 6634
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для начала порвать жопи тем кто за єто голосовал...
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а российско-оккупационные войска должны уйти запаребрик.
Украинцам же отступать некуда - позади собственная земля
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Та воно і попереду власне рідна земля. Аідступили-то саме з рідної землі. 😕
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кому дурак ты показываешь добрую волю,??????????? бандитам стреляющим по медавтомобилям???????
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Хроника предательств Слуги чужого народа...

Украинские военнослужащие начали разбирать фортификационные сооружения, а российско-оккупационные войска оставили их не разобранными и, таким образом, могут продолжить обстрелы.Источник: https://censor.net.ua/n3135791
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А что за история с русскими в форме СЦыКыКа?
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чтец - вот, если интересно...

Подробно о предательстве...

Розведення сил в Станиці Луганській

https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/2308983769167142/



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После слов на видео, о том что состав ОБСЕ- это большая часть рассейских офицеров- пропал интерес дальше слушать этих клоунов
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а Разумков так хоче по всій сірій зоні зробити. Кацапи вже радіють
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Зате бувалий бравий вояка для заспокоєння зебілів вжив модне слово "верифікація", яке має український відповідник - "підтвердження", або "погодження". Одним словом, ОБСЄ не може підтвердити відведення сил противником. А дещо раніше всі браві генерали в один зелений голос стверджували, що " наші не лише не відступили, але й поліпшили свої позиції". Такому Генштабу можна вірити? За минулі роки Генштаб привчив нас до того, що інформація є не лише вчасною, але й достовірною. При Хомчаку, вочевидь, такого не буде. Напевно є що приховувати. Тому будуть вводити кацапські стандарти секретності втрат.
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И тут враги нас перехитрили! Это когда-нибудь кончится? Собирайте обратно, торопыги.
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то есть зеля попиарился, разумков уже собрался перенести опыт "на весь Донбасс", а орки никуда не уходили? акуєнно... И словечко то какое верификация...
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Ты должен быть сильным , иначе зачем тебе быть . Живя рядом с Па Рашей .
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Нах такие игры в благородство, они могут слишком плохо закончиться.
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это предательство которое называется отводом своих сил со своей территории
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Ситуация возле н\п Станично-Луганское на 23-00 01.07.2019 г.

https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/23-00-01072019.html

все написано
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І чомусь серед усіх емоцій (ОБСЄ не може верифікувати розведення сил біля Станиці Луганської, - заступник командувача штабу ООС Бондар - Цензор.НЕТ 3851 ) немає здивування...
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Теж не розумію...
"Ніколи такого не було - і ось знову" (с)

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Если ОБСЕ не может верифицировать значит разведения не произошло.
На кого это расчитано?
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Как это ссср не додумался с наступающими фрицами т. н. перемирия устраивать?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОБСЄ не може верифікувати розведення сил біля Станиці Луганської, - заступник командувача штабу ООС Бондар
 
 
 
 
 
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