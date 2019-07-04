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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (1923) саміт (219) Туск (196) Євросоюз (2536) Могеріні (214) Юнкер (117) Йоганнес Ган (98) Зеленко (28)

 Туск, Юнкер і Могеріні прибудуть до Києва на саміт Україна-ЄС

21-й саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві 8 липня. Сторони будуть представлені на вищому рівні. Планується підписати спільну заяву і низку угод.

Про це повідомили на сайті Європейської Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Україну на саміті представлятиме Володимир Зеленський. Євросоюз - Голови Європейської Ради Дональд Туск і Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер.

"На 21-му саміті Україна-ЄС в Києві лідери підтвердять міцність політичних та економічних зв'язків між ЄС та Україною. Вони також обговорюватимуть переспективи відносин між ЄС та Україною", - йдеться у повідомленні на сайті Європейської Ради.

Також у ньому наголошується, що під час заходу ЄС "підтвердить свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України та імплементації мінських домовленостей".

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За інформацією МЗС України, у саміті також візьмуть участь верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні та єврокомісар з політики сусідства та розширення Йоганнес Ган. Під час саміту планується обговорити широкий спектр питань двосторонніх відносин, а особливу увагу буде приділено проблематиці безпеки і оборони на тлі російської агресії проти України.

Як повідомила речниця міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передбачено, що за результатами саміту буде ухвалено спільну заяву. У міністерстві також повідомили, що під час саміту заплановано підписання угод про фінансування чотирьох програм. Вони стосуються антикорупційної ініціативи ЄС в Україні, програми технічного співробітництва на 2019 рік, програми для України щодо розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку, а також підтримки громадянського суспільства та культури в Україні.

Крім того, планується підписати додаткову угоду між Кабінетом міністрів України та Єврокомісією про внесення змін до угоди про фінансування заходу "Підтримка ЄС для Сходу України".

Саміти Україна-ЄС відбуваються практично регулярно, починаючи від 1997 року. Перший саміт Україна-ЄС відбувся у Києві. Відтоді саміти проводяться по черзі в українській столиці та, як правило, в одному з європейських міст. Досі саміти не відбувалися лише 2012 та 2014 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135789
 
   
 Топ коментарі
 
Приедут гарсона по щечке потрепать
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Ну какой же русский не сьедет на гомосячью тему Туск, Юнкер і Могеріні прибудуть до Києва на саміт Україна-ЄС - Цензор.НЕТ 8453
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Петя делает заявление о политический репрессиях

Туск, Юнкер і Могеріні прибудуть до Києва на саміт Україна-ЄС - Цензор.НЕТ 5462
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Надо встретить этих перевёртышей и любителей ***** массовыми акциями протеста ! Туск, Юнкер и Могерини прибудут в Киев на саммит Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 1107
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наш Перзидент,выкусите кацапы и порохоьоты

Туск, Юнкер и Могерини прибудут в Киев на саммит Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 9888
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Уходящие политики, а как будут себя вести их преемники, пока предсказывать трудно. Туск вел себя очень достойно, Могерини и Юнкер тоже вполне прилично - но они общались с Турчиновым, Порошенко, Яценюком, Климкиным и Гройсманом. Вероятно будут пытаться на основе прежнего опыта понять разницу и прощупать, если ли сейчас в Киеве хотя бы кто-то, с кем есть смысл полезно общаться - и доложат впечатления своим преемникам.
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расслабяся все проще,Зеленский наш президент,ваш путин Хэуло
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русский, ты неправильно указал имя фюрера русни. Незачет.
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русский ты забыл что ты из россии?память от боярышника барахлит?
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Зверек, вас действительно в вашей стране-помойке сажают за то, шо вы назовете своего фюрера ******? Туск, Юнкер і Могеріні прибудуть до Києва на саміт Україна-ЄС - Цензор.НЕТ 4740
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Ну какой же русский не сьедет на гомосячью тему Туск, Юнкер і Могеріні прибудуть до Києва на саміт Україна-ЄС - Цензор.НЕТ 8453
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Главный аргумент русни - "сам дурак". Туск, Юнкер і Могеріні прибудуть до Києва на саміт Україна-ЄС - Цензор.НЕТ 3667 зверек, как зовут фюрера русни?
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Пока не будет сильной экономики, малого и среднего бизнеса, эта плантация олигархов никому не нужна и не важна
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Петя делает заявление о политический репрессиях

Туск, Юнкер і Могеріні прибудуть до Києва на саміт Україна-ЄС - Цензор.НЕТ 5462
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Снова, спрошу расширенно. Жена Ющенко, американка, выучила и разговаривает на украинском, премьер министр Канады, не украинец, разговаривает на украинском.
Почему ********** Зе, украинец, имеет неправильную челюсть?
(C)
@kpblmskiy_ukrop
🤔
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Изучал по глупости историю , Европа меркантильная , по тому как между ордой уродов и цивилизацией .Есть Украина , Молдова ,.Беларусь .Хотите отправим на прямую " Моторолу " ,или давите или помогайте .
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