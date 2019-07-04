 "У вас є час, щоб компенсувати мені збитки", - Корбан звернувся до "замовників і виконавців його переслідування"

Про це Корбан повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Процес тривав близько чотирьох років. За всіма пунктами ЄСПЛ визнав мою правоту", - зазначив ексглава "УКРОПу".

Корбан повідомив, що подає скаргу в розширену палату ЄСПЛ із тим, щоб довести політичне переслідування його як лідера політпартії УКРОП на той момент.

Він зазначив, що навмисно не звертався щодо компенсації, яку має виплатити держава Україна, хоча це право за ним залишається.

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"Звертаюся особисто до Порошенка, Грановського, Кононенка і Шокіна, як до замовників та виконавців мого переслідування. До людей, які завдали мені матеріальних, моральних і фізичних збитків. Панове, у вас є час, щоб зробити мені пропозицію і компенсувати втрату. Не як відкупні, а замість держави, яку ви використовували в особистих цілях для цькування мене", - написав Корбан.

Нагадаємо, в серпні 2014 року Корбан, який був тоді одним із лідерів партії УКРОП, став підозрюваним у справі про захоплення свого політичного опонента як заручника.

У лютому 2015 року він став підозрюваним у другій схожій справі. Пізніше, в серпні того ж року, його звинуватили в розкраданні коштів благодійного фонду. У жовтні 2015 року Корбан став обвинувачуваним у справі про телефонні погрози члену виборчої комісії.

Тоді ж, у жовтні 2015 року, представники поліції увірвалися в його квартиру і затримали заявника без ордера на арешт, що було законним заходом у виняткових випадках. Корбан постав перед судом 3 листопада, був відпущений і знову негайно затриманий. До червня 2016 року він перебував під арештом.

Особливу увагу ЄСПЛ привернула серія інцидентів у грудні 2015 року. Під час медичного обстеження 25 грудня лікарі діагностували у Корбана ішемічну хворобу серця, гіпертонічний криз, гострий коронарний синдром і нестабільну стенокардію. Була проведена негайна операція, і хворому встановили два артеріальні стенти.

Тим не менше 26 грудня під час слухань у справі Корбана, суддя відкинув протести адвокатів і ухвалив рішення про примусовий привід заявника до суду, незважаючи на стан обвинуваченого після перенесеної операції. Заявника доставили до зали суду, де лікарі відзначили значне погіршення його стану та необхідність тривалого відновлення під наглядом у лікарні.

У березні 2016 року Корбан пішов на угоду зі слідством і визнав провину в першому викраденні. Він був засуджений до умовного терміну.

Заявник був відпущений на свободу під підписку про невиїзд у червні того ж року, а у вересні 2017 року кримінальне переслідування політика в інших справах було припинено.

Корбан звернувся в ЄСПЛ в квітні 2016 року. На його думку, влада України порушила положення статті 3 (заборона на тортури і жорстоке поводження), статті 5 (право на свободу та особисту недоторканність), статті 6 (право на справедливий суд), статті 18 (межі використання обмежень щодо прав) в поєднанні зі статтею 5 Європейської Конвенції з прав людини.